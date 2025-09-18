花東縱谷觀光圈聯盟正式成立　整合5大面向120店家支持

▲▼花東縱谷觀光圈聯盟9月12日下午在瑞穗天合國際觀光酒店舉行成立大會，正式宣布成立。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷觀光圈聯盟於今年9月12日下午在瑞穗天合國際觀光酒店正式宣布成立。整合「食、宿、遊、購、行」五大分組在地能量與資源，以及共近120個店家支持，將以更有效率的跨域協作，帶動花東縱谷觀光動能與永續發展，為花東旅遊市場注入新氣象。

會中完成組織架構確認與選舉，由李數奼出任總召集人，二位副召集人分別由花蓮縣旅館商業同業公會張娟菡理事長與台東縣旅館商業同業公會高泉傑理事長擔任。

▲縱管處處許宗民說，將固定召開策略會議與專案工作坊，讓產業、政府、學研與社群可以同桌解題。

縱管處許宗民處長表示，未來聯盟將持續以「協作、共好、永續」為核心，結合業者、社群及公私部門夥伴，並以五大分組協作機制推動區域旅遊品質升級、品牌行銷與永續發展，串聯花東在地能量，打造具國際競爭力的目的地形象，形成可持續運作的平台，推動旅遊服務品質升級與品牌行銷，提升花東縱谷的國際競爭力與市場能見度。

聯盟總召集人李數奼表示，身為飯店業者，最在意的是：觀光帶來的具體效益與產值。花東縱谷的價值，在於「真實、純淨與多元」。但價值必須透過專業的產品設計與有效的銷售路徑，我們將共同行銷、共用數據、共享資源，讓大小業者都能參與並受益，轉換成對在地的實質收入與穩定就業。

許宗民說：縱管處將與聯盟攜手成立跨域平台，固定召開策略會議與專案工作坊，讓產業、政府、學研與社群可以同桌解題；也將邀請在地相關部門機關擔任顧問，共同參與聯盟平台合作，把花東縱谷推向國內外舞台。