【廣編】陽獅集團台灣「實力媒體董事」總經理楊靄雲　升任集團CMO整合驅動長

▲▼ 媒體,晉升,創新,管理層,整合,陽獅集團,陽獅集團台灣,李奧貝納,星傳媒體,實力媒體。（圖／陽獅集團台灣提供）

▲帶領台灣實力媒體不斷自我超越、創造佳績的實力媒體董事總經理楊靄雲(Maggie Yang)，榮升台灣陽獅集團整合驅動長。

圖、文／陽獅集團台灣提供

陽獅集團台灣首席執行長張明玲（Irene Chang）日前宣布多項核心管理層人事晉升，展現集團持續強化整合創新與變革領導力的引領決策。現任台灣李奧執行長暨首席創意長楊榮柏（Kevin Yang）升任集團首席創意長（Chief Creative Officer, Publicis Groupe Taiwan），不僅繼續引領台灣李奧「以創意發光」，將更進一步運用創意巧妙設計組織發展，打造新時代的創意代理商品牌。實力媒體董事總經理楊靄雲（Maggie Yang）與星傳媒體董事總經理李姿韻（Miki Lee），則雙雙晉升為集團整合驅動長（Chief Momentum Officer, Publicis Groupe Taiwan），以其在深耕組織文化、推動商業轉型的優秀成績為基礎，重塑AI時代的全領域傳播職能。

楊靄雲等三位主管將在現有職務基礎上，增添集團層級職責，分別負責跨品牌的創新策略整合與組織AI進化的布局與推動。張明玲表示：「此次晉升不僅肯定三位品牌領導人長期在創意與媒體領域的卓越表現，更象徵我們正加速推動創意與傳播在AI賦能後的進化。除了持續強化陽獅集團在台灣市場的整體競爭力與Power of One協作效率外，更期許以陽獅集團台灣三年來的優秀成績單為基礎，將巔峰當起點，成為台灣AI賦能、產業進化的最前鋒。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

媒體晉升創新管理層整合陽獅集團陽獅集團台灣李奧貝納星傳媒體實力媒體

