就地協助不中斷！花蓮「災區復原重建中心」　整合10單位進駐

▲花蓮縣政府成立「災區復原重建中心」，協助受災鄉親即時解決各項生活與重建需求。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

馬太鞍堰塞湖災後復原進入新的階段，為加速災後復原重建，提供鄉親中長期重建服務，花蓮縣政府27日成立「花蓮縣政府災區復原重建中心」，由縣長徐榛蔚指示縣府9局處及加上國稅局花蓮分局，共計10個單位派員進駐提供整合便民服務，協助受災鄉親即時解決各項生活與重建需求。

徐榛蔚表示，前進指揮所緊急救災告一段落，已進入重建復原階段，為了「就地」服務鄉親，協助早日恢復日常生活，所以轉型為災區復原重建中心，由10個單位進駐，39項服務，無論是圖資與證件補辦、還是中繼屋登記、租金補貼，或其他中央申辦事項諮詢等，以及心理撫慰諮商服務，都將在此中心就近提供服務。徐榛蔚也再次表達感謝，所有救災超人為光復重建進程提供不可或缺的幫助。

縣府說明，中心整合民政、地政、建設、社會、衛生、原民、稅務、觀光、農業及國稅局等10單位，提供身分補證、屋損租金補貼、心理支持、原民諮詢、稅務減免及農業補助等多項服務，現場各窗口均清楚標示服務項目，一進門更設有服務台提供支援族語溝通服務，方便民眾洽詢，今早啟用後便開始湧入民眾前來辦理相關業務。

