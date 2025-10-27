　
地方 地方焦點

雲林國際農機暨資材展落幕　參觀人次與交易金額雙創佳績！

▲雲林縣政府連續19年舉辦雲林國際農機展，展覽內容年年推陳出新。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2025第19屆雲林國際農業機械暨資材展於27日下午圓滿閉幕，為期三天展期共吸引逾80萬人次參觀，現場交易金額突破7.3億元。張麗善縣長期待明年農機展突破以往，朝百萬人次參觀目標邁進。

雲林縣長張麗善表示，本屆展覽共有超過400家國內外知名品牌廠商共同展出，合計上千個展示攤位，展區涵蓋低碳排曳引機、碳匯農機、電動省工農機、智慧監控溫網室、循環農業及建設機械等主題。除室內靜態展示外，亦規劃大型戶外動態展示區，在雲林縣政府與臺灣農業機械暨資材協會、台灣農業設施協會及台灣建設機械協會的共同努力下，成功打造出全臺最具專業規模的展覽盛會。

▲雲林縣政府連續19年舉辦雲林國際農機展，展覽內容年年推陳出新。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲泰霖生物科技人潮滾滾，創新資材齊聚一堂，展現台灣農業機械產業實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善縣長指出，縣府長期致力推動「智慧農業」及「永續淨零」雙政策主軸，結合產官學研能量，透過電動農機、智慧化管理、節能減碳技術，讓農業從生產到保存、銷售更加完善，逐步實現友善環境與低碳永續的農業願景。

張麗善縣長，雲林國際農機展已不僅是國內外品牌廠商交流的平台，更是農民與業界資訊共享的重要橋樑，透過展覽，讓農民能了解最新農機技術，協助在地產業升級與轉型，為臺灣農業注入源源不絕的創新能量，持續帶領臺灣農業邁向高競爭力與永續發展的未來。

▲雲林縣政府連續19年舉辦雲林國際農機展，展覽內容年年推陳出新。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林國際農機展已不僅是國內外品牌廠商交流的平台，更是農民與業界資訊共享的重要橋樑。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
雲林縣政府農業處長魏勝德表示，今年展出內容再度升級，展現出我國在精準農業、智慧灌溉、無人機應用及電動農機等領域的技術成果。同時，雲林縣政府也致力於協助農民改善生產效率與作業安全，提升整體產業競爭力，並積極引導農業朝向友善環境、智慧永續的方向發展。
 
台灣農業機械暨資材協會理事長林裕國表示，雲林國際農機展為台灣最具指標性、最完整的農機設備與資材展覽活動。本屆參展數量與交易額再創佳績，展後預估延續訂單交易金額可望突破10億元，顯示產業界對智慧農機與永續農業的高度關注與投資意願。
 
張麗善縣長最後特別感謝農業部農糧署、台灣農業機械暨資材協會、台灣農業設施協會、台灣建設機械協會、雲林縣農會及各協辦單位的支持與努力，雲林國際農機展不僅是展覽，更是展現「智慧農業新未來」的重要象徵。未來縣府將持續深化智慧農業應用，強化農業科技產業鏈結，讓「雲林」成為推動台灣農業走向國際舞台的最佳典範。

▲雲林縣政府連續19年舉辦雲林國際農機展，展覽內容年年推陳出新。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林國際農機展為台灣最具指標性、最完整的農機設備與資材展覽活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


