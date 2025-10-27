　
地方 地方焦點

西螺大橋動工補強　張麗善、王惠美同祈安全圓滿

▲工程團隊、地方仕紳齊聚開工典禮，共盼施工順利、安全圓滿。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲兩縣縣長張麗善、王惠美，共盼施工順利、安全圓滿。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

跨越濁水溪、連結彰化與雲林兩縣的重要地標「西螺大橋」，歷經72年風雨滄桑，今（27）日上午迎來「維修補強工程」開工祈福典禮。兩縣縣長張麗善、王惠美同祈願施工平安，象徵中央與地方攜手守護這座承載無數鄉愁與歷史的紅橋，再現風華。

紅色鋼橋在晨光中閃爍，香煙裊裊為老橋祈福。這座長1,939公尺、寬7.3公尺的西螺大橋，自1952年通車以來，一直是兩地往來的生命線。近年橋梁老化，鋼構鏽蝕、橋墩裂縫、混凝土剝落問題逐漸浮現。

▲工程團隊、地方仕紳齊聚開工典禮，共盼施工順利、安全圓滿。（圖／記者游瓊華翻攝）

彰化縣長王惠美說，這次工程總經費約新台幣2.31億元，由交通部補助1.53億元、彰化縣政府自籌0.6億元、雲林縣政府分攤0.18億元。她感性地表示，這座橋是許多人的共同回憶，也見證兩縣的發展歷程，修繕後不只更安全，也能再帶動文化觀光。

雲林縣長張麗善指出，西螺大橋橫跨台灣母親河濁水溪，是雲林農產品北運的要道，更是每年大甲媽、白沙屯媽祖遶境必經路線。她笑說，感謝王縣長的熱情合作，南橋北管、兩縣同心，我們願為守護歷史出一分力，讓老橋延壽、文化續脈。

公路局中區養護工程分局長傅立祥表示，西螺大橋曾是台1線交通主軸，也被譽為「遠東第一大橋」。他說，這次修復不只是修橋，更是修情感。完工後，紅橋將以全新面貌迎接更多遊客與香客，串聯兩地文化與觀光。

雲林縣交工局長汪令堯補充，工程將採全橋封閉施工，施工期約400日曆天，預計2026年12月完工。主要作業包含鋼構補強、伸縮縫修繕、外觀塗裝整新等。期間呼籲民眾改走溪州大橋，並請耐心配合交通疏導。

▲工程團隊、地方仕紳齊聚開工典禮，共盼施工順利、安全圓滿。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲工程將採全橋封閉施工，施工期約400日曆天，預計2026年12月完工。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

殺友棄屍「包緊緊」逃亡　真相讓在地人嚇壞

殺友棄屍「包緊緊」逃亡　真相讓在地人嚇壞

台中霧峰一名農民，在山區邊坡聞到濃烈惡臭，發現一具幾乎化成白骨的男屍，身上還纏繞繩索。警方獲報後迅速鎖定洪姓嫌犯，發現他犯案後逃回員林，當時他「全身黑」包得密不通風，躲在騎樓下睡覺，更向人開口借錢，讓附近居民印象深刻，歷經連日追查，警方於26日晚間在龍井區將洪嫌逮捕歸案，揭開這起因萬元債務引發的兇殺悲劇。

彰化出動「黑水虻部隊」　月吞300噸廚餘

彰化出動「黑水虻部隊」　月吞300噸廚餘

15天禁宰令囤豬30萬頭　解封後豬價恐崩盤

15天禁宰令囤豬30萬頭　解封後豬價恐崩盤

雲林男搶銀行失敗落跑　火速落網羈押

雲林男搶銀行失敗落跑　火速落網羈押

獸醫師市長2度擲筊　籤詩竟與新冠相同

獸醫師市長2度擲筊　籤詩竟與新冠相同

