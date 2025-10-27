「搶劫，500萬拿出來」！雲林男搶銀行失敗落跑　火速落網羈押

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

雲林縣警方23日下午接獲報案，指稱轄內某銀行傳出搶案，警方立即趕赴現場查處。經了解，一名男子闖入銀行，隨即向櫃台丟擲事先準備之麻布袋，揚言搶劫新臺幣500萬元，並恐嚇要開槍，但最終未能得手，隨即搭上計程車逃離。警方立即擴大追查，迅速鎖定30歲的林嫌，並於當天傍晚將其拘提到案，複訊後依強盜未遂罪聲押禁見獲准。

▲林男向行員開口要搶劫500萬，並恫嚇「還是要我開槍你才要把錢拿出來？」（圖／記者游瓊華翻攝）

警方調查，當時林嫌進入銀行，佯稱要辦理提款業務，隨即向櫃檯人員丟擲事先準備好的白色麻布袋，並開口宣稱「我今天要搶劫，這樣有聽懂嗎？」行員聞言後傻眼，並苦勸林嫌「不要這樣子啦」，未料林嫌火氣上來，竟恫稱「還是要我開槍你才要把錢拿出來？」厲聲怒斥行員立刻拿出500萬元。現場保全發現異狀，立即上前與林嫌發生扭打，後林嫌眼見難以得手，果斷放棄、跳上計程車逃離現場。

警方獲報後隨即調閱銀行監視畫面並擴大追查，迅速鎖定林姓男子涉有重嫌，並於當日下午報請檢方指揮偵辦。檢察長黃智勇高度重視，指派檢察官黃煥軒、曹瑞宏共同偵辦。檢察官黃煥軒當日即核發拘票，由虎尾分局專案小組於傍晚將林嫌拘提到案。

翌日（24日）下午，經檢察官曹瑞宏訊問後，認林嫌涉犯刑法第328條第1項、同條第4項強盜未遂罪，嫌疑重大，且所犯為五年以上有期徒刑之重罪。另考量其有逃亡及影響證人證述之虞，檢察官認有羈押之原因與必要，遂向雲林地方法院聲請羈押禁見；法院於當日晚間裁准，目前全案正進一步調查釐清中。

▼檢警獲報後立即展開偵辦，並於當天傍晚將林嫌拘提到案。（圖／記者游瓊華翻攝）