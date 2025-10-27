張峻鬧場還踹桌！傅崐萁轟「民主之恥」　要警察逮捕「現行犯」

▲張峻腳踹傅崐萁的桌子。（圖／讀者提供）

記者蘇晏男／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰壩，致泥流溢流，造成光復鄉災情慘重，國民黨立法院黨團提案相關災後重建條例，然今（27日）由總召傅崐萁舉辦的座談會期間，花蓮縣議會議長張峻率人鬧場，腳踹傅崐萁的桌子，場面火爆。對此，傅崐萁辦公室表示，傅崐萁嚴厲譴責張峻的暴力行為，身為民意代表，如此惡劣的示範讓全國都看到，當場請求警察同仁逮捕「現行犯」；身為議長的張峻竟然帶頭鬧場動粗，實在是民主之恥。

傅崐萁與藍委鄭天財27日在光復鄉舉辦「花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰壩 災後重建條例座談會」，但期間張峻帶人走進會場，張峻邊走邊喊「為什麼沒有通知？」並腳踹傅崐萁的桌子、出手推傅。傅崐萁與張峻對峙時表示，國會在這邊開會。張則反擊，「管你國會，你現在是欺負光復人是不是？」場面火爆。

事後傅崐萁辦公室表示，由於堰塞湖潰壩受災情況已非一般豪雨、颱風之損失，無法一體適用「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，因此國民黨團與鄭天財，分別提出「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例」，就不同產業的民生補助、貸款減稅及空間重建等細節，特別舉行座談會，希望當面聽取災民們的心聲及真正需求。

傅崐萁辦公室說，開會通知早就透過鄉鎮村里長發佈給所有災民，因場地有限，事先也請村里長統計代表出席人數。本身就是光復鄉議員的張峻辦公室，昨天先是在群組嚷嚷說沒接到開會通知，今天又帶數十人到場外叫囂，主辦單位請張峻帶5位代表進場參與座談會，但張峻完全不理會，在外頭繼續抗議怒罵後，直接衝進會場對傅崐萁等人施暴，不理性的暴力言行，網路直播及所有居民都親眼目睹。

傅崐萁辦公室表示，會場陷入一片混亂被迫中斷，所有村長及災民代表強烈抗議，指張峻等人不依民主程序派代表與會，反而在外面叫罵作秀，大大延誤座談會進行。傅崐萁嚴厲譴責張峻的暴力行為，指張峻身為民意代表，如此惡劣的示範讓全國都看到，當場請求警察同仁逮捕現行犯，不容許暴力份子在公共場合危害一般民眾，尤其是在國會議員執行公務的座談會現場，身為議長的張峻竟然帶頭鬧場動粗，實在是民主之恥。