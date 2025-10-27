光復災民「大型愛心家電」宅配啓動　每一受災門牌地址領取一組

▲災民小型家電部分前已陸續展開發放作業前。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府26日說明有關馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後大型愛心家電配送作業。目前依照各公益團體到貨或生產出廠進度，小型家電部分已陸續展開發放作業；而大型家電部分，則將統一以宅配到府方式配送，預計本週開始陸續配送。

有關大型愛心家電部分，採宅配方式，如冰箱、洗衣機、瓦斯爐及電視等，各公益團體陸續下訂生產中，將視各品項的出廠進度，依照公所提供受災戶名冊宅配，敬請耐心等候，預計本週起陸續配送。

至於小型家電部分，採定點領取，電鍋、吹風機、電風扇與快煮壺已於10月13日起陸續發放。符合資格但尚未領取的受災戶，可至各公所造冊領取，其餘部分待到貨後供領取。

縣府提醒，愛心家電以一受災門牌地址領取一組為原則。再次誠摯感謝各公益單位、企業團體及善心人士，包括財團法人新北市私立新希望基金會、中華民國婦女聯合會、國際獅子會300A複合區、東森幼幼慈善基金會、高雄玉旨龍皇宮、社團法人中華聖皇關聖帝君慈濟功德會、聚得環保、莊榮貴基金會、普鴻國際股份有限公司、張榮發慈善基金會、財團法人台北市臺灣省城隍廟、國際扶輪3490地區五股金鐘扶輪社、國際扶輪3501地區Uni總監有你團隊、新竹凱蒂扶輪社、基隆天顯宮中華五顯功德基金會、松山慈祐宮、善心人士(林秋慧師姊)、佛祖關聖德發慈善事業基金會、財團法人佳尼特教育基金會、民族里里長張東耀、基隆金虎爺行善團、鑫福金虎爺行善團、花蓮妙聖堂、蘭陽金虎爺會花蓮義工團、薀思醫學編譯有限公司、台南小松町食事所、全國城隍廟文化總會、世界華人工商婦女企管協會及其他不具名善心單位。