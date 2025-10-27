　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

光復災民「大型愛心家電」宅配啓動　每一受災門牌地址領取一組

▲▼災民小型家電部分前已陸續展開發放作業前。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲災民小型家電部分前已陸續展開發放作業前。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府26日說明有關馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後大型愛心家電配送作業。目前依照各公益團體到貨或生產出廠進度，小型家電部分已陸續展開發放作業；而大型家電部分，則將統一以宅配到府方式配送，預計本週開始陸續配送。

有關大型愛心家電部分，採宅配方式，如冰箱、洗衣機、瓦斯爐及電視等，各公益團體陸續下訂生產中，將視各品項的出廠進度，依照公所提供受災戶名冊宅配，敬請耐心等候，預計本週起陸續配送。

至於小型家電部分，採定點領取，電鍋、吹風機、電風扇與快煮壺已於10月13日起陸續發放。符合資格但尚未領取的受災戶，可至各公所造冊領取，其餘部分待到貨後供領取。

▲▼災民小型家電部分前已陸續展開發放作業前。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府提醒，愛心家電以一受災門牌地址領取一組為原則。再次誠摯感謝各公益單位、企業團體及善心人士，包括財團法人新北市私立新希望基金會、中華民國婦女聯合會、國際獅子會300A複合區、東森幼幼慈善基金會、高雄玉旨龍皇宮、社團法人中華聖皇關聖帝君慈濟功德會、聚得環保、莊榮貴基金會、普鴻國際股份有限公司、張榮發慈善基金會、財團法人台北市臺灣省城隍廟、國際扶輪3490地區五股金鐘扶輪社、國際扶輪3501地區Uni總監有你團隊、新竹凱蒂扶輪社、基隆天顯宮中華五顯功德基金會、松山慈祐宮、善心人士(林秋慧師姊)、佛祖關聖德發慈善事業基金會、財團法人佳尼特教育基金會、民族里里長張東耀、基隆金虎爺行善團、鑫福金虎爺行善團、花蓮妙聖堂、蘭陽金虎爺會花蓮義工團、薀思醫學編譯有限公司、台南小松町食事所、全國城隍廟文化總會、世界華人工商婦女企管協會及其他不具名善心單位。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
藍鳥迷「合唱嘲諷」　大谷翔平笑了：太太非常喜歡那口號
家寧點閱雪崩暴跌！　首鬆口近況
快訊／台中豬瘟案情大逆轉！　獸醫、獸醫佐都沒去
快訊／沒有慢性病史！　高雄55歲巡佐猝逝
快訊／永豐銀抓到內鬼！勾結外人詐信貸1593萬...31人起

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／蕭景田涉買票案一審無罪　士檢不服今聲明上訴

合歡山車禍頻傳！機車追撞敞篷保時捷　賓士過彎撞護欄

繞境入廟遲到要加收費用爆衝突　3信眾變打手「3k1」全被抓了

「搶劫，500萬拿出來」！雲林男搶銀行失敗落跑　火速落網羈押

免試拿遊艇船照爽10年！航港局技佐判9年　101名買家全現形

快訊／沒有慢性病史！高雄55歲巡佐退休前突猝逝　同仁不捨

快訊／永豐銀抓到內鬼！專員勾結外人詐信貸1593萬...31人起訴

3月大女嬰遭虐！腦部萎縮、發展遲緩　保母重判7年半定讞

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

花蓮火車站附近車禍！行人過馬路遭公車捲困車底　頭部重創命危

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

快訊／蕭景田涉買票案一審無罪　士檢不服今聲明上訴

合歡山車禍頻傳！機車追撞敞篷保時捷　賓士過彎撞護欄

繞境入廟遲到要加收費用爆衝突　3信眾變打手「3k1」全被抓了

「搶劫，500萬拿出來」！雲林男搶銀行失敗落跑　火速落網羈押

免試拿遊艇船照爽10年！航港局技佐判9年　101名買家全現形

快訊／沒有慢性病史！高雄55歲巡佐退休前突猝逝　同仁不捨

快訊／永豐銀抓到內鬼！專員勾結外人詐信貸1593萬...31人起訴

3月大女嬰遭虐！腦部萎縮、發展遲緩　保母重判7年半定讞

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

花蓮火車站附近車禍！行人過馬路遭公車捲困車底　頭部重創命危

快訊／蕭景田涉買票案一審無罪　士檢不服今聲明上訴

AI假醫師影片爆量「把人命當流量」　主播教3招辨真假

醫學中心「兒科」人才難留　北榮：今年4名總醫師都留不住

《鏈鋸人 蕾潔篇》觀影人數直逼500萬！票房71億超速達預期目標

養豬場未上傳蒸煮紀錄還照送廚餘　民進黨團轟：台中市府螺絲掉滿地

合歡山車禍頻傳！機車追撞敞篷保時捷　賓士過彎撞護欄

女兒冷血殺母分屍塊6大塊　用「AI偽造死者聲音」假裝還活著

鄭麗文搭火車曬與年輕人合照　「對現狀的不滿與未來的企盼」

天后認愛！凱蒂佩芮、加拿大前總理杜魯道巴黎牽手慶生

AI深偽影片爆紅！　牛津學者示警環境代價：消耗大量電力與水資源

【燕子口堰塞湖】降壩引流！通報民眾「勿靠近立霧溪河道」

社會熱門新聞

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

抱女友交纏陳屍　9億CEO父是粉盒大王

超扯！　踢爆桃捷工程大弊端

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

違法使用中國建材　桃捷工程局全買單

即／永豐銀抓到內鬼！專員勾結外人詐信貸1593萬

台中高爾夫球場驚見男屍　遭綑綁「腐爛剩白骨」

北市水塔浮屍！　180公分男溺死140公分水位

陸軍勇虎戰車零件掉　害6人摔車1人骨折

竹市某幼兒園爆虐童　2教保員停職

台中霧峰「繩綁白骨屍」！凶嫌落網了　目擊者曝遺體慘況

更多熱門

相關新聞

台灣省城隍廟送暖　捐1800台洗衣機助光復災民

台灣省城隍廟送暖　捐1800台洗衣機助光復災民

財團法人台北市台灣省城隍廟25日舉行恭祝省城隍爺聖誕啟建（乙巳年）秋季祈安植福禮斗法會，並於法會中以實際行動關懷災區，捐贈1,800台洗衣機給光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災害受災民眾。捐贈儀式由花蓮縣長徐榛蔚代表受贈，向台灣省城隍廟董事長蕭中川及全體信眾表達誠摯感謝。

拋明協商光復鄉災後重建條例　傅崐萁：可望11月中前完成三讀

拋明協商光復鄉災後重建條例　傅崐萁：可望11月中前完成三讀

陸設「台灣光復紀念日」　官媒：統一進程「越來越可感」

陸設「台灣光復紀念日」　官媒：統一進程「越來越可感」

「台胞抗戰歷史文物展」在京永遠展出

「台胞抗戰歷史文物展」在京永遠展出

「沒有蔣中正解放軍早渡海佔領」　羅智強：應該謝謝蔣公和國民黨

「沒有蔣中正解放軍早渡海佔領」　羅智強：應該謝謝蔣公和國民黨

關鍵字：

光復災民大型愛心家電宅配門牌地址

讀者迴響

熱門新聞

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

「天生少根筋星座Top 3」公開！

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面