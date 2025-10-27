世總再展大愛！募集838萬善款　捐助馬太鞍溪受災戶重建家園

▲▼世界台灣商會聯合總會再次展現全球台商的愛心與力量，募得新台幣838萬餘元善款助光復災區重建。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

世界台灣商會聯合總會再次展現全球台商的愛心與力量，為協助日前花蓮縣馬太鞍溪潰堤的受災戶度過難關、重建家園特地發起募款，共募得逾新台幣838萬餘元善款於日前捐贈予花蓮縣政府，指定專款專用於受災戶的生活慰助及災後重建事宜。

這已不是世總第一次對花蓮伸出援手。世總在113年0403花蓮震災發生後，即刻前往花蓮縣政府慷慨捐款賑災。當時，世總更偕同多個海內外友會及善心人士共同響應，包括日本筑波中央國際獅子會捐贈日幣100萬圓、國際獅子會300 B2區新北市新店獅子會捐贈56萬元、以及世界台商聯合總會劉雙全名譽總會長個人捐贈50萬元等，展現台商及友好團體的國際人道關懷。

▲花蓮縣長徐榛蔚表達最誠摯的感謝與崇高的敬意並致贈感謝狀。

在獲悉花蓮縣馬太鞍溪潰壩事件後，世界台灣商會聯合總會再次本著「人饑己饑，人溺己溺」的精神慷慨解囊，迅速集結全球台商的愛心，再次向花蓮縣政府捐贈巨額善款。本次捐款由花蓮縣政府代表受贈，縣府承諾將專款專用於協助救災及災民的緊急慰助事宜。

花蓮縣政府對世界台灣商會聯合總會的公益善行，以及其對這片土地與生命的深厚感恩與關懷，表達了最誠摯的感謝與崇高的敬意。縣府表示，定將妥善運用每一分善款，務求將資源發揮最大效益，全力協助受災鄉親們儘快恢復正常生活，早日走出困境，重建美好的家園。