議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

記者鄭佩玟／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，國民黨團總召傅崐萁今（27日）於花蓮大華活動中心舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，但一開始傳出只邀請縣府、地方鄉民代表、村長及部分災民，許多災民都不知道這場座談會，引爆災民怒火。而被擋在外頭的災民舉牌抗議，「你有在管我們想法嗎？我們是賤民嗎？」議長張峻更直接進場腳踹傅崐萁的桌子砲轟，「為什麼沒有通知？」傅崐萁則站起來回嗆「現行犯，抓起來、抓起來！」

▲花蓮縣議長張峻怒踹傅崐萁的桌子。（圖／讀者提供）

▲張峻、傅崐萁爆衝突。（圖／讀者提供）

傅崐萁率縣府相關人員舉行「馬太鞍溪堰塞湖特別條例」座談會卻沒有通知光復鄉災民，引爆災民到場抗議。而被擋在門外的災民舉牌抗議，「我們等多久了？我們是賤民嗎？抓我啊！」議長張峻則直接進場腳踹傅崐萁的桌子怒轟，「現在是欺負光復人嗎？為什麼沒有通知？」

▲災民不滿被傅崐萁擋在門外怒抗議。（圖／讀者提供）

傅崐萁則站起來回嗆，「國會在這邊開會！」又指著張峻跳針大罵，「現行犯，抓起來、抓起來！」雙方一度動手互推；災民也持續怒吼，「都在外面等多久了？我們是災民欸！你們開會開什麼意思？為什麼不用管我們想法？」場面相當混亂。

