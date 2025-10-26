　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台灣省城隍廟再送暖！捐1800台洗衣機　助光復災民重建家園

▲▼財團法人台北市台灣省城隍廟捐贈1,800台洗衣機，以實際行動關懷光復鄉受災民衆。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼財團法人台北市台灣省城隍廟捐贈1800台洗衣機，以實際行動關懷光復鄉受災民衆。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

財團法人台北市台灣省城隍廟25日舉行恭祝省城隍爺聖誕啟建（乙巳年）秋季祈安植福禮斗法會，並於法會中以實際行動關懷災區，捐贈1,800台洗衣機給光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災害受災民眾。捐贈儀式由花蓮縣長徐榛蔚代表受贈，向台灣省城隍廟董事長蕭中川及全體信眾表達誠摯感謝。

徐榛蔚表示，感謝蕭董事長及台灣省城隍廟的長期支持與關懷，不僅在今年捐贈家電協助災民恢復生活，去年0403地震期間亦捐贈新台幣1,000萬元，協助花蓮縣政府推動災後重建與賑災工作，展現深厚的善心與持續不斷的愛心力量。

▲▼財團法人台北市台灣省城隍廟捐贈1,800台洗衣機，以實際行動關懷光復鄉受災民衆。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚指出，光復鄉在馬太鞍溪堰塞湖災害中受損嚴重，許多災民的家電設備遭洪水摧毀。台灣省城隍廟蕭董事長一行人於10月3日前往災區實地關懷後，深切感受到災民生活需求，隨即發起捐贈大型家電的善舉，除捐出1,800台洗衣機外，並協助後續募集電視機、電冰箱等生活必需品，讓災民能夠盡早恢復正常生活。

▲▼財團法人台北市台灣省城隍廟捐贈1,800台洗衣機，以實際行動關懷光復鄉受災民衆。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

捐贈儀式由花蓮縣長徐榛蔚代表受贈並向台灣省城隍廟全體信眾表達誠摯感謝。

徐榛蔚也提到，目前光復鄉主要街道、水溝與水電等基礎設施已逐步完成修復，下一階段重點將放在恢復地方經濟動能。縣府呼籲全國鄉親踴躍支持光復鄉的農特產品，以實際行動幫助災區早日復甦。

徐榛蔚再次感謝台灣省城隍廟的善舉，強調在社會各界愛心的匯聚下，花蓮的重建之路將更堅實、更有力量。
 

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣省城隍廟再送暖！捐1800台洗衣機　助光復災民重建家園

台灣省城隍廟再送暖！捐1800台洗衣機　助光復災民重建家園

相關新聞

蘇巧慧媒合多家企業　捐贈200件家具、家電送到花蓮災區

蘇巧慧媒合多家企業　捐贈200件家具、家電送到花蓮災區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，近2000戶民宅積滿淤泥，其中部落地區因堰塞湖溢流、道路阻斷，成為資源難以抵達的重災區。國內有多家企業主動表達願盡心力，綠委蘇巧慧媒介中友家具、威特家電、東昇空調等熱心廠商，捐贈近200件家具、家電等物資，於今（23）日連假前夕，同時也是部落進入重建復原階段第一天，直接送抵花蓮Fata'an馬太鞍部落。

慈善基金會百萬病床捐若瑟醫院　守護孩子健康

慈善基金會百萬病床捐若瑟醫院　守護孩子健康

季連成將卸任總協調官　自曝一到災區只有震驚

季連成將卸任總協調官　自曝一到災區只有震驚

幣安發起虛擬資產慈善計畫

幣安發起虛擬資產慈善計畫

花蓮大全社區「巴拉告捕魚法」　綻放農村再生

花蓮大全社區「巴拉告捕魚法」　綻放農村再生

台灣省城隍廟送暖捐贈洗衣機助光復災民重建

