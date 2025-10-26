台灣省城隍廟再送暖！捐1800台洗衣機　助光復災民重建家園

▲▼財團法人台北市台灣省城隍廟捐贈1800台洗衣機，以實際行動關懷光復鄉受災民衆。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

財團法人台北市台灣省城隍廟25日舉行恭祝省城隍爺聖誕啟建（乙巳年）秋季祈安植福禮斗法會，並於法會中以實際行動關懷災區，捐贈1,800台洗衣機給光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災害受災民眾。捐贈儀式由花蓮縣長徐榛蔚代表受贈，向台灣省城隍廟董事長蕭中川及全體信眾表達誠摯感謝。

徐榛蔚表示，感謝蕭董事長及台灣省城隍廟的長期支持與關懷，不僅在今年捐贈家電協助災民恢復生活，去年0403地震期間亦捐贈新台幣1,000萬元，協助花蓮縣政府推動災後重建與賑災工作，展現深厚的善心與持續不斷的愛心力量。

徐榛蔚指出，光復鄉在馬太鞍溪堰塞湖災害中受損嚴重，許多災民的家電設備遭洪水摧毀。台灣省城隍廟蕭董事長一行人於10月3日前往災區實地關懷後，深切感受到災民生活需求，隨即發起捐贈大型家電的善舉，除捐出1,800台洗衣機外，並協助後續募集電視機、電冰箱等生活必需品，讓災民能夠盡早恢復正常生活。

徐榛蔚也提到，目前光復鄉主要街道、水溝與水電等基礎設施已逐步完成修復，下一階段重點將放在恢復地方經濟動能。縣府呼籲全國鄉親踴躍支持光復鄉的農特產品，以實際行動幫助災區早日復甦。

徐榛蔚再次感謝台灣省城隍廟的善舉，強調在社會各界愛心的匯聚下，花蓮的重建之路將更堅實、更有力量。

