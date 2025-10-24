撤離資訊未公開引發傷亡？　內政部：9月21日即對外發布

▲花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀洪災。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災發生至今已滿月餘，有媒體報導指，災害發生前專業團隊已完成沖刷力道與影響範圍的內部模型，但這份資料沒被公開」導致民眾傷亡。對此，內政部今（24日）澄清，9月21日下午3點中央災害應變中心召開「馬太鞍溪堰塞湖疏散撤離研商會議」，推算出應疏散撤離戶數、警戒範圍，當天就請萬榮、鳳林、光復鄉鎮公所確認撤離人數。會議決議內容均對外發布，並請相關單位進行撤離工作，並無不公開撤離資訊的情況。

陽明交大退休教授高銘盛在本次馬太鞍溪堰塞湖災害事故失蹤，有媒體報導，高銘盛妻子質疑，兩人在佛祖街住了11年，經歷地震、颱風、豪雨，對土地的保水能力胸有成竹，判斷堰塞湖「溢流」應不致成災，沒想到，事發前2天，專業團隊已完成沖刷力道與影響範圍的內部模型，但這份資料沒被公開，決定了佛祖街民眾命運，「大家渾然不知自己即將被推入鬼門關」。

對此，內政部今澄清，9月21日下午3點，中央災害應變中心召開「馬太鞍溪堰塞湖疏散撤離研商會議」，由內政部邀請參與評估的台灣大學、陽明交通大學團隊提供情資研判及戶籍套繪，推算出應疏散撤離戶數共1800戶，並明確劃定三鄉鎮警戒範圍。接著下午6點召開第三次工作會報中，請萬榮、鳳林、光復鄉鎮公所確認撤離人數。

22日9點，召開第四次工作會報農業部建議再增加37戶，最終確認1837戶為需撤離對象，後續由國防部協助縣府和三鄉鎮公所執行異地或垂直預防性撤離。

此外，農業部林保署也於22日上午再發布紅色警戒通報單，當天上午6點開始，持續透過細胞簡訊、電視和廣播插播通知民眾撤離，花蓮當地也出動警車、消防分隊車輛巡邏廣播。

內政部說明，9月21日下午「馬太鞍溪堰塞湖疏散撤離研商會議」與會者包括內政部、農業部、交通部中央氣象署等中央部會，協助評估的台灣大學、陽明交通大學團隊，地方政府則有花蓮縣政府秘書長、消防局長、社會處長、農業處長、警察局長等人員，以及光復鄉公所民政課長、鳳林鎮公所秘書和民政課、萬榮鄉公所鄉長和民政課。該次會議決議內容均對外發布，並請相關單位進行撤離工作，並無不公開撤離資訊的情況。