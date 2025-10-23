馬太鞍溪解除警戒！縣府前進指揮所轉型服務中心　陪伴災區復建

▲▼花蓮縣政府前進指揮所預計下週起轉型為「花蓮縣政府復建服務中心」續留光復鄉提供服務。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖潰壩災害造成花蓮光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮嚴重損害，今日為災後第30天，中央協調所總協調官季連成政務委員於記者會宣布完成任務、將紅色警戒降為常態，而復建工作持續進行中，花蓮縣政府前進指揮所預計下週起轉型為「花蓮縣政府復建服務中心（暫名）」，續留光復鄉提供服務，協助災民盡速恢復正常生活。

縣長徐榛蔚指出，縣府團隊自23日進駐光復至今已30日，回顧9月23日上午9時召開災害應變會議，10時50分決議於光復鄉開設前進指揮所，隨即於13時30分完成重機具與搜救設備進駐光復鄉，並同步成立災後醫療站；當日下午14時30分、16時30分，兩波洪峰相繼湧入市區，縣府與中央部會迅速整合資源，全力進行搶災應變工作。

徐榛蔚感謝中央政府即時投入救災，陸軍司令部於9月24日成立前進指揮所，行政院也於9月25日設立前進協調所，中央、地方並肩合作與時間賽跑，展現堅定的救災決心與行動力。

▲「花蓮縣政府復建服務中心」於光復市區原縣府中區藝文基地（中正路一段127號）。

除中央政府，徐榛蔚也特別感謝來自14各縣市消防局7,220人次投入搜救，以及各縣市政府環保與工務單位人員設備協助清淤，與全國各地宮廟、教會、企業與公益團體的無私協助。特別致謝社團法人嘉邑行善團、慈濟及亞泥這次大力投入，也包含許多自發性開著重機具自行投入救災的重機具超人。同時，也感謝連日來45萬人次的志工投入家戶清淤、道路、側溝清理行列，有人揮汗鏟土、有人駕駛吉普車與沙灘車傳遞物資、有人操作工程機械搶修道路，也有協助接駁志工來回奔走的小蜜蜂車隊。每一份付出，都是讓災民更靠近「回家」的力量。

徐榛蔚表示，雖解除警戒，縣府團隊在光復鄉的服務不會中斷，目前戶政服務櫃檯持續加開，巡迴接駁車自10月20日起已投入運行。預計下週起，將啟用「花蓮縣政府復建服務中心」，於光復市區原縣府中區藝文基地（中正路一段127號），整合災後重建階段所需的補助、文件及各項申請服務，包含建設處、環保局、衛生局、民政處、農業處、社會處與地政處等單位進駐，方便民眾就近辦理。

「花蓮縣政府，一直都在。」徐榛蔚強調，從緊急應變到長期重建，無論是花蓮縣政府或中央政府，皆將與光復鄉親站在一起，共同面對重建挑戰。縣府也將持續整合資源，全力推動復原與建設，守護鄉親生命財產安全，期盼鄉親早日恢復正常生活。

相關諮詢下週起可洽：

花蓮縣政府復建服務中心（原：中區藝文基地）

電話： 03-8700809

地址：中正路一段127號

