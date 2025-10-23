　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

馬太鞍溪解除警戒！縣府前進指揮所轉型服務中心　陪伴災區復建

▲▼花蓮縣政府前進指揮所預計下週起轉型為「花蓮縣政府復建服務中心」續留光復鄉提供服務。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府前進指揮所預計下週起轉型為「花蓮縣政府復建服務中心」續留光復鄉提供服務。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖潰壩災害造成花蓮光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮嚴重損害，今日為災後第30天，中央協調所總協調官季連成政務委員於記者會宣布完成任務、將紅色警戒降為常態，而復建工作持續進行中，花蓮縣政府前進指揮所預計下週起轉型為「花蓮縣政府復建服務中心（暫名）」，續留光復鄉提供服務，協助災民盡速恢復正常生活。

縣長徐榛蔚指出，縣府團隊自23日進駐光復至今已30日，回顧9月23日上午9時召開災害應變會議，10時50分決議於光復鄉開設前進指揮所，隨即於13時30分完成重機具與搜救設備進駐光復鄉，並同步成立災後醫療站；當日下午14時30分、16時30分，兩波洪峰相繼湧入市區，縣府與中央部會迅速整合資源，全力進行搶災應變工作。

▲▼花蓮縣政府前進指揮所預計下週起轉型為「花蓮縣政府復建服務中心」續留光復鄉提供服務。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚感謝中央政府即時投入救災，陸軍司令部於9月24日成立前進指揮所，行政院也於9月25日設立前進協調所，中央、地方並肩合作與時間賽跑，展現堅定的救災決心與行動力。

▲▼花蓮縣政府前進指揮所預計下週起轉型為「花蓮縣政府復建服務中心」續留光復鄉提供服務。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「花蓮縣政府復建服務中心」於光復市區原縣府中區藝文基地（中正路一段127號）。

除中央政府，徐榛蔚也特別感謝來自14各縣市消防局7,220人次投入搜救，以及各縣市政府環保與工務單位人員設備協助清淤，與全國各地宮廟、教會、企業與公益團體的無私協助。特別致謝社團法人嘉邑行善團、慈濟及亞泥這次大力投入，也包含許多自發性開著重機具自行投入救災的重機具超人。同時，也感謝連日來45萬人次的志工投入家戶清淤、道路、側溝清理行列，有人揮汗鏟土、有人駕駛吉普車與沙灘車傳遞物資、有人操作工程機械搶修道路，也有協助接駁志工來回奔走的小蜜蜂車隊。每一份付出，都是讓災民更靠近「回家」的力量。

徐榛蔚表示，雖解除警戒，縣府團隊在光復鄉的服務不會中斷，目前戶政服務櫃檯持續加開，巡迴接駁車自10月20日起已投入運行。預計下週起，將啟用「花蓮縣政府復建服務中心」，於光復市區原縣府中區藝文基地（中正路一段127號），整合災後重建階段所需的補助、文件及各項申請服務，包含建設處、環保局、衛生局、民政處、農業處、社會處與地政處等單位進駐，方便民眾就近辦理。

「花蓮縣政府，一直都在。」徐榛蔚強調，從緊急應變到長期重建，無論是花蓮縣政府或中央政府，皆將與光復鄉親站在一起，共同面對重建挑戰。縣府也將持續整合資源，全力推動復原與建設，守護鄉親生命財產安全，期盼鄉親早日恢復正常生活。

相關諮詢下週起可洽：
花蓮縣政府復建服務中心（原：中區藝文基地）
電話： 03-8700809
地址：中正路一段127號
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開店糾紛引殺機！新莊男一下車　遭開3槍斃命
桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　2人失聯搜救中
小S明年才考慮回歸　薔薔加入《不熙娣》拚收視
開幕戰狂轟40分15籃板0失誤！　創NBA史上第1人
出差回國！他驚見「1甜點含豬肉」衝去銷毀　網：抓到罰百萬
免役BMI「35→45」什麼概念？　醫：Joeman變蛇丸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「典範卓越、風華再現」　2025台南工會領袖暨會務人員出爐

中市爆非洲豬瘟！　黃偉哲急召防疫會議啟動高規格整備力守台南畜牧

南投「用青春玩創意」10／25壓軸登場　邀青年藝起玩街區

葫蘆埤玩埤一夏！教育局推融合教育×適應體育　市民體驗無障礙運動

光復節連假蘇花尖峰時段曝！避災區走替代道路　行車攻略一次看

獨入滿州後山迷途3小時　警消馳援助7旬翁平安脫困

馬太鞍溪解除警戒！縣府前進指揮所轉型服務中心　陪伴災區復建

非洲豬瘟來勢凶！全台禁宰禁運5天　花蓮配送86養豬戶防疫物資

重陽不只吃糕！　嘉藥揪西港長輩踩飛輪吃芝麻料理健康過節

職安台南再升級！　市府召開公共安全研討會強化跨局處防災韌性

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

「典範卓越、風華再現」　2025台南工會領袖暨會務人員出爐

中市爆非洲豬瘟！　黃偉哲急召防疫會議啟動高規格整備力守台南畜牧

南投「用青春玩創意」10／25壓軸登場　邀青年藝起玩街區

葫蘆埤玩埤一夏！教育局推融合教育×適應體育　市民體驗無障礙運動

光復節連假蘇花尖峰時段曝！避災區走替代道路　行車攻略一次看

獨入滿州後山迷途3小時　警消馳援助7旬翁平安脫困

馬太鞍溪解除警戒！縣府前進指揮所轉型服務中心　陪伴災區復建

非洲豬瘟來勢凶！全台禁宰禁運5天　花蓮配送86養豬戶防疫物資

重陽不只吃糕！　嘉藥揪西港長輩踩飛輪吃芝麻料理健康過節

職安台南再升級！　市府召開公共安全研討會強化跨局處防災韌性

「典範卓越、風華再現」　2025台南工會領袖暨會務人員出爐

快訊／好市多祭「豬肉限購令」　會員每卡只能買1盒

盧媽媽還在家嗎？合法補習班自清反受罰　業者控中市府官員荒謬至極

「中年」是一場被迫的醒悟　開始認識自己在混亂中尋找靈魂的方向

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

降息預期升溫！債券ETF重回3兆大關　一表看今年以來規模增加前10檔

北市府、新壽「分手費」多少？　她曝試算天花板金額：47.25億

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

航港局開啟AI檢查新時代　船舶智慧檢查系統11月1日正式上線

非洲豬瘟現蹤！禁廚餘養豬？　農業部：目前沒有全面禁止做法

安心亞被問懷孕拒捶肚　傳交往過阿KEN「要證據」

地方熱門新聞

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

19台室外機狂排熱氣　寶雅後巷住戶抗議

高雄魯肉飯名店宣布休6天　撐不住全台豬肉禁宰

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

東北季風來襲　心血管患者4時段最危險

馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流

桃園龜山區一帶停電　台電冒雨搶修中

校事會議檢舉成案浮濫嚇跑青師

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

不再只是元寶型　曾筱喬「玩水餃」造型百變

南投縣議員要求補實中興消防分隊員額

即／宜蘭擴大停班停課！再增頭城2里

即／東北季風豪雨狂炸！花蓮宣布部分停班課

更多熱門

相關新聞

即／馬太鞍溪堰塞湖解除紅色警戒

即／馬太鞍溪堰塞湖解除紅色警戒

林業及自然保育署花蓮分署今日表示，馬太鞍溪堰塞湖自9月24日迄今監測水位穩定，無潰決疑慮，由光復鄉災後復原專案中央前進協調所上午宣布，堰塞湖已符合解除紅色警戒條件，包括溢流水量穩定、深水槽疏濬及堤防加固完成，並確認撤離措施執行完畢，同意自今日下午1時起降為常態警戒。

馬太鞍溪堰塞湖溢流淹沒便道　季連成：沒被沖毀、研擬加固

馬太鞍溪堰塞湖溢流淹沒便道　季連成：沒被沖毀、研擬加固

馬太鞍溪便道遭淹、護欄被沖倒　陳世凱：中午前恢復

馬太鞍溪便道遭淹、護欄被沖倒　陳世凱：中午前恢復

馬太鞍溪橋臨時便道淹沒　公路局搶修估中午完成清理

馬太鞍溪橋臨時便道淹沒　公路局搶修估中午完成清理

關鍵字：

馬太鞍溪堰塞湖解除警戒前進指揮所轉型服務中心復建

讀者迴響

熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

小S全家包場大安區餐廳！

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

周杰倫爆要提告魔術師好友！

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面