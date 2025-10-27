遠百成功店高層複合建築實地踏勘　南消七大隊無線電中繼強化救災通訊

▲台南市消防局第七大隊27日前往位於台南火車站後站的遠東百貨成功店與香格里拉台南遠東國際大飯店，實施災害搶救環境踏勘與無線電通訊中繼訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升高層複合式建築火災應變能力，台南市消防局第七大隊27日前往位於台南火車站後站的遠東百貨成功店與香格里拉台南遠東國際大飯店，實施災害搶救環境踏勘與無線電通訊中繼訓練，強化高樓建築救災韌性。

該建築為商場與五星級飯店垂直整合之地標型建物，樓層從地下層延伸至高空，內部空間涵蓋商場、客房、宴會廳與機電設備層，管線錯綜、動線複雜，對消防人員進入救援判斷、防火區劃與人員疏散是重大考驗。

第七大隊此次全面檢視避難通道、消防安全設備與防火設施，同時重點測試「無線電同頻中繼台」與「洩波同軸電纜」在地下、地面及高樓層的訊號覆蓋情形，確保持續穩定通訊。

第七大隊長石家源表示，複合型高層建築救災難度高，透過定期踏勘與裝備操作，可提升人員現場判斷力與資源調配精準度，未來將持續掌握轄內重要建築結構與防災資訊。

消防局長李明峯也指出，實地演練不僅能讓消防同仁熟悉建築防護設施與逃生動線，搭配科技化通訊輔助更能提升指揮效率，落實「防患於未然、守護民眾安全」使命。