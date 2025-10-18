　
地方焦點

平安久久敬老情！　南消左鎮宣導防火觀念重陽節暖心護長者

▲南消四大隊左鎮消防分隊結合北極殿舉辦重陽節防火宣導，提醒長者關心自身居家安全。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消四大隊左鎮消防分隊結合北極殿舉辦重陽節防火宣導，提醒長者關心自身居家安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應九九重陽節敬老活動，臺南市政府消防局第四救災救護大隊左鎮消防分隊18日晚間6時在左鎮區北極殿舉辦防火宣導活動，結合在地信仰文化與節慶關懷，讓防災教育走入廟宇、深入社區，傳遞「敬老也要敬安全」的觀念，讓關懷從心出發、平安到家。

▲南消四大隊左鎮消防分隊結合北極殿舉辦重陽節防火宣導，提醒長者關心自身居家安全。????圖說（記者林東良翻攝，下同）

活動現場由左鎮消防分隊人員講解火災發生時的正確應變方式，並實際示範住宅用火災警報器的功能與安裝重點。消防人員提醒，家中若有長者或行動不便者，務必加裝住宅用火災警報器，以便及早預警、減少傷亡。同時也呼籲民眾注意日常用火、用電安全，離開廚房要關火、電線老舊應及時更換，防範未然，以「防火入廟宇、平安進人心」為主軸，守護長輩居家安全。

▲南消四大隊左鎮消防分隊結合北極殿舉辦重陽節防火宣導，提醒長者關心自身居家安全。????圖說（記者林東良翻攝，下同）

第四救災救護大隊大隊長蔡國保表示，長者的居家環境是火災高風險區域之一，透過與地方信仰中心合作宣導，能讓防火觀念更貼近社區生活，達到「全民防災、全民守護」的目標。他強調，防災應從日常落實，年長者的安全更需全家關心，讓「平安久久」成為最溫暖的重陽祝福。

▲南消四大隊左鎮消防分隊結合北極殿舉辦重陽節防火宣導，提醒長者關心自身居家安全。????圖說（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯則提醒，入秋後天氣漸涼，用火用電安全不容忽視。民眾應定期檢查家中電線與瓦斯設備，外出前務必關閉電源與火源。期盼透過本次宣導活動，加強全民防火意識，真正實現「平安久久、幸福長長」。

百歲人瑞贈書法　侯友宜表敬意祝健康快樂

百歲人瑞贈書法　侯友宜表敬意祝健康快樂

重陽節即將到來，新北市長侯友宜今（18日）特地前往林口區探視102歲人瑞沈軏，並送上紅宣紙與金鎖片，表達祝福之意。他表示，台灣即將邁入超高齡社會，對長輩的關懷及照顧，是市政重要的一環；很高興看到沈伯伯夫婦都相當健康快樂，希望大家以他們為榜樣，持續學習、樂活高齡。

「婦幼月曆 與你同行」照亮觀光警點

「婦幼月曆 與你同行」照亮觀光警點

加拿大高齡醫學權威Rockwood教授參訪南消深化防災醫療合作

加拿大高齡醫學權威Rockwood教授參訪南消深化防災醫療合作

守護工安零死角！台南市舉辦化學品災防宣導會

守護工安零死角！台南市舉辦化學品災防宣導會

重陽敬老不忘防火！南消一大結合餐會宣導消防安全

重陽敬老不忘防火！南消一大結合餐會宣導消防安全

