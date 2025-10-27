　
地方 地方焦點

黑琵飛翔、住警器守護！　南消結合保育季宣導居家防火意識

▲七股黑面琵鷺保育季登場，南市消防隊到場宣導住警器與防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

▲七股黑面琵鷺保育季登場，南市消防隊到場宣導住警器與防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025愛你愛我黑面琵鷺保育季今在台南七股正王府熱鬧登場，不只展現黑面琵鷺生態保育成果，南市消防局第三大隊也同步向民眾宣導「住宅用火災警報器」、防範電器火災與弱勢族群避難意識，讓防火觀念與黑琵展翅精神並行，提醒民眾守護生命與環境同樣重要。

▲七股黑面琵鷺保育季登場，南市消防隊到場宣導住警器與防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

第三大隊大隊長鄭誌峰強調，長者、身心障礙者與獨居者等避難弱勢族群，火災發生時往往因行動不便錯失逃生時機，平時應協助熟悉逃生動線、保持通道暢通，並安裝住警器，爭取初期警示時間，「這一聲警報，就是多一條活路。」

▲七股黑面琵鷺保育季登場，南市消防隊到場宣導住警器與防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯則提醒，防範電器火災應從日常做起，包括：電線完好無破損、插頭勿鬆脫、不過度使用延長線或同時接駁高功率電器，外出或睡前務必拔除電源、關閉電器，避免長時間過熱引燃火勢。

▲七股黑面琵鷺保育季登場，南市消防隊到場宣導住警器與防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，「黑琵飛翔，平安起航，防災意識從家開始。」市府持續推動家戶安裝住警器，特別關懷長者、獨居者與身障者，確保在火災發生時能即時獲得預警與協助。他也比喻，防災就像黑面琵鷺保育，需要全民參與、持續推動，從家開始做起，「一顆小小住警器，就是守護家園最簡單卻最有效的第一步。」

▲七股黑面琵鷺保育季登場，南市消防隊到場宣導住警器與防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

10/25 全台詐欺最新數據

黑琵飛翔、住警器守護！　南消結合保育季宣導居家防火意識

黑琵飛翔、住警器守護！　南消結合保育季宣導居家防火意識

黑琵飛翔、住警器守護！　南消結合保育季宣導居家防火意識

相關新聞

南消麻豆警義消捐血＋防災宣導作伙來

南消麻豆警義消捐血＋防災宣導作伙來

台南市消防局第二救災救護大隊與義消總隊第二大隊麻豆中隊，25日雖逢國定紀念日，仍秉持「救災助人、服務社會」宗旨，在麻豆消防分隊舉辦「麻豆消防捐熱血．學防災」公益活動，警義消人員不只挽袖捐血，也同步推廣CPR、火場逃生、防火安全等防災知識，讓節日充滿溫暖與力量。

東警推動婦幼安全教育　深入校園向下扎根守護童心

東警推動婦幼安全教育　深入校園向下扎根守護童心

廢鋰電池、高壓氣瓶亂丟恐釀火警　台東環保局籲正確回收

廢鋰電池、高壓氣瓶亂丟恐釀火警　台東環保局籲正確回收

復興國小結合警政宣導　法治觀念從小扎根

復興國小結合警政宣導　法治觀念從小扎根

光復節連假　台東警全力維護行車安全與道路順暢

光復節連假　台東警全力維護行車安全與道路順暢

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

