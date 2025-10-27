黑琵飛翔、住警器守護！　南消結合保育季宣導居家防火意識

▲七股黑面琵鷺保育季登場，南市消防隊到場宣導住警器與防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025愛你愛我黑面琵鷺保育季今在台南七股正王府熱鬧登場，不只展現黑面琵鷺生態保育成果，南市消防局第三大隊也同步向民眾宣導「住宅用火災警報器」、防範電器火災與弱勢族群避難意識，讓防火觀念與黑琵展翅精神並行，提醒民眾守護生命與環境同樣重要。

第三大隊大隊長鄭誌峰強調，長者、身心障礙者與獨居者等避難弱勢族群，火災發生時往往因行動不便錯失逃生時機，平時應協助熟悉逃生動線、保持通道暢通，並安裝住警器，爭取初期警示時間，「這一聲警報，就是多一條活路。」

消防局長李明峯則提醒，防範電器火災應從日常做起，包括：電線完好無破損、插頭勿鬆脫、不過度使用延長線或同時接駁高功率電器，外出或睡前務必拔除電源、關閉電器，避免長時間過熱引燃火勢。

台南市長黃偉哲表示，「黑琵飛翔，平安起航，防災意識從家開始。」市府持續推動家戶安裝住警器，特別關懷長者、獨居者與身障者，確保在火災發生時能即時獲得預警與協助。他也比喻，防災就像黑面琵鷺保育，需要全民參與、持續推動，從家開始做起，「一顆小小住警器，就是守護家園最簡單卻最有效的第一步。」