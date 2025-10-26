快訊／豬農違反禁運令慘了！載自家13母豬移場　市府重罰35萬

▲動保處針對該運豬車強化消毒。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、葉品辰／台南報導

全台因應非洲豬瘟疫情實施「豬隻禁運禁宰」令，但台南市後壁區卻有豬農公然違規，24日開著自家運豬車，從後壁區A豬舍載運13頭豬到白河區自家B豬舍，途中被民眾拍下上傳，引發外界質疑「台南運豬車趴趴走」。台南市長黃偉哲今（26）日震怒表示，防疫形勢已經「匆匆忙忙，守不住就會變成連滾帶爬」，要求嚴懲違規行為。

台南市動保處指出，該名豬農以自家貨車，從後壁區豬舍載運13頭母豬到白河區自家養豬場，雖豬農辯稱不知同場不得異地移動，且非商業用途、目的單純，但仍屬明顯違法。市府第一時間調閱監視器確認路線後，立即派員前往兩地豬舍訪視豬隻健康並全面消毒，目前未發現異常情況。

▲動保處訪查該養豬戶豬隻健康情形。（圖／記者林東良翻攝）

台南市動保處接獲通報後立即展開調查，循線找到該名豬農。業者辯稱誤解禁令內容，以為禁運僅限於送往肉品市場屠宰，不知連自家豬隻異地移動也違規。然而，依據《動物傳染病防治條例》第28條規定，違者可處5萬至100萬元罰鍰。動保處認定該行為雖非商業運輸，但仍屬明顯違反中央禁令，決定從重裁罰35萬元。

農業局表示，該行為違反全國禁運期間的非洲豬瘟防疫規定，依《動物傳染病防治條例》第28條裁罰35萬元。黃偉哲強調，台南是全國第4大養豬縣市，疫情情勢嚴峻，若再出現破口，恐造成防疫體系崩潰，因此市府將嚴肅處理、絕不姑息。