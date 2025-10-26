　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／豬農違反禁運令慘了！載自家13母豬移場　市府重罰35萬

▲動保處訪查該養豬戶豬隻健康情形。（圖／記者林東良翻攝）

▲動保處針對該運豬車強化消毒。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、葉品辰／台南報導

全台因應非洲豬瘟疫情實施「豬隻禁運禁宰」令，但台南市後壁區卻有豬農公然違規，24日開著自家運豬車，從後壁區A豬舍載運13頭豬到白河區自家B豬舍，途中被民眾拍下上傳，引發外界質疑「台南運豬車趴趴走」。台南市長黃偉哲今（26）日震怒表示，防疫形勢已經「匆匆忙忙，守不住就會變成連滾帶爬」，要求嚴懲違規行為。

台南市動保處指出，該名豬農以自家貨車，從後壁區豬舍載運13頭母豬到白河區自家養豬場，雖豬農辯稱不知同場不得異地移動，且非商業用途、目的單純，但仍屬明顯違法。市府第一時間調閱監視器確認路線後，立即派員前往兩地豬舍訪視豬隻健康並全面消毒，目前未發現異常情況。

▲動保處訪查該養豬戶豬隻健康情形。（圖／記者林東良翻攝）

▲動保處訪查該養豬戶豬隻健康情形。（圖／記者林東良翻攝）

台南市動保處接獲通報後立即展開調查，循線找到該名豬農。業者辯稱誤解禁令內容，以為禁運僅限於送往肉品市場屠宰，不知連自家豬隻異地移動也違規。然而，依據《動物傳染病防治條例》第28條規定，違者可處5萬至100萬元罰鍰。動保處認定該行為雖非商業運輸，但仍屬明顯違反中央禁令，決定從重裁罰35萬元。

農業局表示，該行為違反全國禁運期間的非洲豬瘟防疫規定，依《動物傳染病防治條例》第28條裁罰35萬元。黃偉哲強調，台南是全國第4大養豬縣市，疫情情勢嚴峻，若再出現破口，恐造成防疫體系崩潰，因此市府將嚴肅處理、絕不姑息。

10/25 全台詐欺最新數據

快訊／豬農違反禁運令慘了！載自家13母豬移場　市府重罰35萬

非洲豬瘟全台5441養豬場PCR全陰性

非洲豬瘟全台5441養豬場PCR全陰性

台中梧棲養豬場爆出全台首例非洲豬瘟，今稍早農業部長陳駿季表示，非洲豬瘟第一輪相關聯的養豬場、化製場、屠宰場檢測皆為陰性，全國養豬場共檢驗5441場PCR皆呈陰性反應，但因117隻病死豬，後台化製數字僅燒掉106隻，表示可能還有11隻下落不明，恐成為防疫破口，對此，陳駿季說，會在明天啟動的第二輪清楚查訪。

台南豬農違規載豬！黃偉哲斥：守不住就連滾帶爬

疑非洲豬瘟案場肉流向新北　侯友宜：140公斤退回、80公斤封存待驗

台中防疫「死1隻就驗」　 盧秀燕：盼鎖在案場

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

