台中透天豪宅凌晨大火！9人送醫年紀最小3歲　7歲女童10%灼傷

▲沙鹿區光明街凌晨發生民宅大火，一度有6人受困，消防出動雲梯救人。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區光明街今天（26日）凌晨發生民宅大火，一度有6人受困，消防人員獲報到場搶救，將受困3樓以及頂樓的6位民眾全數救出，另有3人自行逃脫；全案造成8人送醫、1人自行就醫，年紀最小的為1名3歲男童，其中有1名7歲女童10%一度灼傷，所幸均無大礙，詳細起火原因有待進一步調查。

台中市消防局今天凌晨1時09分接獲報案，立即派遣第四大隊及沙鹿分隊等7單位，出動19車40人前往搶救，現場由第四大隊組長柯俊榕擔任指揮官。

消防人員到場發現，建物為地上3樓透天厝，火煙自1樓客廳竄出，起火住家高姓屋主及女兒3人，已自行逃出火場，高妻受困3樓待援；由於火勢延燒至隔壁棟，也造成鄰居林男1家5口受困3樓及頂樓。

▲消防獲報到場搶救。（圖／民眾提供）



周圍鄰居看到火警發生，也拿出家中滅火器嘗試協助滅火，大喊受困民眾快躲到屋頂；火警在1時31撲滅，消防人員將受困民眾全數救出，全案共計8人預防性送往梧棲童綜合醫院，1人自行前往就醫。

送醫名單為42歲女子，吸入嗆傷、意識清楚；20歲女子肢體擦挫傷、意識清楚；7歲女童右大腿、左前臂、左臉1-2度10%燒燙傷、意識清楚；39歲男子吸入嗆傷、意識清楚；10歲女童吸入嗆傷、意識清楚。

以及8歲男童吸入嗆傷、意識清楚；5歲女童吸入嗆傷、意識清楚；3歲男童吸入嗆傷、意識清楚；35歲男子手背1度1%燒燙傷、意識清楚，自行就醫。

此外，屋主飼養5隻貓咪也被消防救出，不過母貓不幸喪命，4隻小貓則由熱心民眾送醫救治。

▲屋主飼養5隻貓咪也被消防救出，不過母貓不幸喪命，4隻小貓則由熱心民眾送醫救治。（圖／民眾提供）



消防初步調查，現場為1樓客廳雜物起火燃燒，延燒隔壁1樓，燃燒面積共計25平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

