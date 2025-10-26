　
快訊／避查豬瘟肉喊冤！衛生局打臉嘉里大榮　罰300萬送地檢偵辦

▲▼高雄市衛生局攔截疑似非洲豬瘟問題肉品，並擴大豬肉履歷清查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局攔截疑似非洲豬瘟問題肉品，對嘉里大榮貨運再次開罰300萬。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

嘉里大榮物流10月23日承接彰化肉品業者運送疑似非洲豬瘟肉品至高雄，規避說明問題貨車位置長達一個半小時，遭高雄市衛生局裁罰，結果在25日晚間大榮物流發出澄清稿喊冤，不過此舉惹惱了衛生局，就在今天（26日）發布新聞，認為嘉里大榮貨運拒絕提供貨車位置以及GPS、謊稱貨物僅豬肉及蝦子，故隱瞞其他貨物，對民生重大案件多次拒絕、規避、妨礙行為，綜合評估裁罰300萬元，該處所停業一星期，並移送檢方。

嘉里大榮物流在25日晚間發出新聞稿喊冤，強調現場員工只是因需調閱大量運輸資料才延誤回覆，絕無刻意隱瞞，現已全面配合調查。同時強調由於當天稽查並未事先通知，高雄大發營業所的現場人員並不清楚該批冷凍豬肉涉及非洲豬瘟事件。再加上營業所並非大型貨運車的主要調度中心，需調閱當天南北兩地龐大的運送資料，因此一時無法即刻提供完整資訊，造成誤會。

衛生局今（26）日表示，連日追查問題貨車載運貨品清單，嘉里大榮25日仍一度謊稱僅一部車輛有GPS，延遲超過40個小時才提供運送清單，嚴重妨礙且延宕食安風險管控，將依《食品安全衛生管理法》第47條第11款規定，加重對嘉里大榮裁罰300萬，並移送地檢署偵辦。

▲▼高雄市衛生局攔截疑似非洲豬瘟問題肉品，並擴大豬肉履歷清查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局攔截疑似非洲豬瘟問題肉品，並擴大豬肉履歷清查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局指出，23日傍晚追查彰化業者問題豬肉運抵大寮大發營業所後，局長黃志中即親自到場指揮防疫，當場即詢問業者貨車上物品清單，只是沒想到業者當日不僅延遲至少1.5小時才吐實大貨車位置，還謊稱車上僅有問題豬肉及蝦子。衛生局出具公文要求提供兩部貨車GPS，要釐清兩車上所有載運貨物匡列接觸風險時，一開始稱僅小貨車裝設，直至稽查員追問始吐實交出兩車GPS資料，確認當日大貨車上載運674件冷鏈及其他貨品，分送至高雄12個行政區，衛生局隨即啟動全面回收疑似污染貨物並集中送焚化爐銷毀。

衛生局將管控大發營業所疑似污染貨物回收銷毀後，管制車輛移動，同時命該營業所（含低溫配站）暫停作業一星期，所有工作人員造冊列管，並具結自10月23日至今有無接觸養豬場，且即日起不得接觸養豬場，時間至少20天。

嘉里大榮謊稱貨車載運貨品品項、規避調查提供GPS等多項嚴重妨礙而延宕食安管控行為，可能造成高雄市食安風險增加，衛生局今將依《食品安全衛生管理法》第47條第11款規定，對其加重裁處新臺幣300萬元罰鍰，且業者行為涉及散布病菌，對公共安全有重大影響，一併移送地檢偵辦。

▲▼高雄市衛生局攔截疑似非洲豬瘟問題肉品，並擴大豬肉履歷清查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局攔截疑似非洲豬瘟問題肉品，並擴大豬肉履歷清查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局強調，嘉里大榮不僅於事發當日延遲提供大貨車位置，謊稱貨車上僅有問題豬肉及蝦子，昨天第一時間還拒絕提供完整貨車GPS，直到掌握貨車GPS才知道貨車上有其他貨物，嚴正駁斥嘉里大榮物流昨發布聲明指「主管機關誤解、主動配合調查，絕無規避或延誤」，強調相關稽查皆有紀錄，所有裁罰皆依法有據，不容業者扭曲。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

