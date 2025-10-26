　
3中國人「非法採購2公斤鈾」落網！　喬治亞公布拘捕畫面

▲▼3名中國人「非法購買2公斤鈾」落網！　喬治亞政府公布拘捕畫面。（圖／翻攝X）

▲喬治亞政府公布拘捕3名中國公民的畫面。（圖／翻攝ajaratv.ge）

記者吳美依／綜合報導

喬治亞（Georgia）國家安全部門25日宣布逮捕3名中國公民，理由是涉嫌非法採購2公斤的「核材料」鈾，並計畫透過俄羅斯將核材料運回中國。

CNN、CBS引述該部門聲明報導，一名已在當地的中國公民違反簽證規定，把專家們帶入喬治亞境內尋找鈾礦，而其他共犯則從中國協調整起非法交易。3名嫌犯準備支付40萬美元（約新台幣1231萬元）取得這批放射性物質，在首都第比利斯（Tbilisi）「商討非法交易細節」時落網。

喬治亞當局公布拘捕行動的畫面，並將此次查獲的物質定義為「核材料」，但未詳述犯罪動機，也未透露確切的逮捕時間或嫌犯身分。國安部門副主管表示，3嫌所面臨的指控，最高可能判處10年有期徒刑。

1991年蘇聯解體後，遺留的核材料安全問題一直是國際關注焦點。身為蘇聯前加盟共和國之一、位於高加索地區的喬治亞近年多次發生重大核材料非法交易案件，今年7月才逮捕1名喬治亞籍及1名土耳其籍人士，他們被指控非法購買、擁有與處理能夠製造致命炸彈的放射性物質。

10/25 全台詐欺最新數據

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

相關新聞

中星總理會談　同聲強調自由貿易與國際秩序

中星總理會談　同聲強調自由貿易與國際秩序

大陸國務院總理李強昨（25）日抵達新加坡展開兩天正式訪問，他當天下午與新加坡總理黃循財舉行會談，雙方都強調，要維護全球自由貿易與國際秩序，並共同見證雙方簽署八份諒解備忘錄。

江蘇傳「觀光小火車墜海」4人罹難

江蘇傳「觀光小火車墜海」4人罹難

中共慶祝台灣光復紀念日　民進黨：意圖壓縮台灣國際空間不會成功

中共慶祝台灣光復紀念日　民進黨：意圖壓縮台灣國際空間不會成功

中國設立「台灣光復紀念日」　朱立倫喊話：台灣是中華民國光復的

中國設立「台灣光復紀念日」　朱立倫喊話：台灣是中華民國光復的

菲參謀總長：中國若動武，菲律賓難倖免

菲參謀總長：中國若動武，菲律賓難倖免

