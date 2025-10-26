3中國人「非法採購2公斤鈾」落網！　喬治亞公布拘捕畫面

▲喬治亞政府公布拘捕3名中國公民的畫面。（圖／翻攝ajaratv.ge）

記者吳美依／綜合報導

喬治亞（Georgia）國家安全部門25日宣布逮捕3名中國公民，理由是涉嫌非法採購2公斤的「核材料」鈾，並計畫透過俄羅斯將核材料運回中國。

CNN、CBS引述該部門聲明報導，一名已在當地的中國公民違反簽證規定，把專家們帶入喬治亞境內尋找鈾礦，而其他共犯則從中國協調整起非法交易。3名嫌犯準備支付40萬美元（約新台幣1231萬元）取得這批放射性物質，在首都第比利斯（Tbilisi）「商討非法交易細節」時落網。

Three ???????? citizens have been arrested in Georgia's capital, Tbilisi, by the State Security Service of Georgia for attempting to illegally purchase 2 kg of uranium.



The group planned to pay $400,000 for the radioactive material and then transport it to China through Russia.



One… pic.twitter.com/bM3yO8UlL7 — Byron Wan (@Byron_Wan) October 25, 2025

喬治亞當局公布拘捕行動的畫面，並將此次查獲的物質定義為「核材料」，但未詳述犯罪動機，也未透露確切的逮捕時間或嫌犯身分。國安部門副主管表示，3嫌所面臨的指控，最高可能判處10年有期徒刑。

1991年蘇聯解體後，遺留的核材料安全問題一直是國際關注焦點。身為蘇聯前加盟共和國之一、位於高加索地區的喬治亞近年多次發生重大核材料非法交易案件，今年7月才逮捕1名喬治亞籍及1名土耳其籍人士，他們被指控非法購買、擁有與處理能夠製造致命炸彈的放射性物質。