一鍵呼叫解放軍？統戰App稱已2.8萬人投誠　綠委：別蠢到叛國還被騙

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

中國江蘇有程式設計師設計「歸家」App，專門針對台灣民眾、軍人，「實名登記」回歸中國、投誠，還能「一鍵呼叫解放軍」。對此，綠委許智傑今（26日）直言，這是滲透戰一環，影響台灣人團結，並增加國內不信任感。綠委王定宇則強調，這是不折不扣的叛國軟體，國人應注意3層面，包括小心詐騙、登記人數為灌水騙局，以及在台灣有沒有人協助散播？相關單位盡速查明，國人也不要傻到去登記，不僅愚蠢到叛國，甚至甘願被詐騙，後果要自己承擔。

民進黨立委許智傑表示，中國這款「歸家」App是滲透戰的一環，影響台灣人的團結，增加國內不信任感，同時又能招兵買馬，加強大外宣！他要求國安單位、陸委會、內政部、數發部等正視這個現象，了解「呼叫解放軍」等功能是否影響國安，避免部份台人配合中共宣揚武統。

▲民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

王定宇則指出，線上已顯示有2萬8千人進行登記，軟體裡有很多荒謬的事，包括登記後能「一鍵呼叫解放軍」，或讓解放軍知道自己的位置，是個不折不扣的叛國軟體。

王定宇提醒，須注意3層面，第一，小心詐騙集團，要你實名登記，是否為詐騙個資的網站？「你要不要去登記？輕則害自己，那重則是背叛國家」。第二，目前線上顯示登載人數為2萬8千人，但根據他和相關單位了解，「這2萬8千人的登載人數本身也是一個騙局」，數字灌水非常嚴重。

第三，王定宇指出，相關單位一方面要去了解軟體來源，在台灣有沒有人協助散播？背後有無中國官方或解放軍？還是單純只是一個江蘇工程師設計出來的詐騙軟體；而在線上登載的人，有沒有被冒名登載的？如有人冒充台灣軍方的人去登載，想陷害台灣的人，或有真實的台灣人去登載這個所謂的投誠、投降叛國軟體。

王定宇認為，軟體裡有許多事情要查明，而對台灣人而言，這就是百分之百的釣魚、釣個資軟體，更是不折不扣的叛國軟體，如果傻到去登記，不僅容易被查獲，也容易被騙，「去登記的人，不僅愚蠢到叛國，甚至於愚蠢到甘願被詐騙，後果可能要自己承擔」。

王定宇也呼籲，相關單位應盡速查明，被登載的個資真假、有無被陷害？也要查清楚該軟體有沒有後門程式、惡意程式，其背後相關出資者又是誰？還是只是個單純的釣魚詐騙軟體？

「這樣子的軟體，我相信未來會相當多」，王定宇表示，因為模板化的APP要去設計並不難，因此相關單位應提高注意，民眾也要有充分的識讀辨識能力，不要覺得一時好玩，害了自己、洩漏個資，還讓自己陷入叛國疑慮中；被陷害者更是要清楚，若自身名字出現在上面，「你絕對不要去登載這個軟體」，以便日後舉證是被陷害的，而陷害者也應抓出來。

此外，王定宇強調，在台灣有哪些群組、平台、人物在分享這種投降軟體？相關單位應該盡速查明，並揭露，到底在台灣有哪些群組、政黨、人物去散播這種背叛中華民國的投降軟體？不管軟體是否為真，若台灣的人物分享這種投誠、投降軟體，當然社會要給予撻伐，而法律如果有所依據，也應該予以嚴懲。