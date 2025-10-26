　
政治

一鍵呼叫解放軍？統戰App稱已2.8萬人投誠　綠委：別蠢到叛國還被騙

▲▼民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

中國江蘇有程式設計師設計「歸家」App，專門針對台灣民眾、軍人，「實名登記」回歸中國、投誠，還能「一鍵呼叫解放軍」。對此，綠委許智傑今（26日）直言，這是滲透戰一環，影響台灣人團結，並增加國內不信任感。綠委王定宇則強調，這是不折不扣的叛國軟體，國人應注意3層面，包括小心詐騙、登記人數為灌水騙局，以及在台灣有沒有人協助散播？相關單位盡速查明，國人也不要傻到去登記，不僅愚蠢到叛國，甚至甘願被詐騙，後果要自己承擔。

民進黨立委許智傑表示，中國這款「歸家」App是滲透戰的一環，影響台灣人的團結，增加國內不信任感，同時又能招兵買馬，加強大外宣！他要求國安單位、陸委會、內政部、數發部等正視這個現象，了解「呼叫解放軍」等功能是否影響國安，避免部份台人配合中共宣揚武統。

▲▼民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

▲民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

王定宇則指出，線上已顯示有2萬8千人進行登記，軟體裡有很多荒謬的事，包括登記後能「一鍵呼叫解放軍」，或讓解放軍知道自己的位置，是個不折不扣的叛國軟體。

王定宇提醒，須注意3層面，第一，小心詐騙集團，要你實名登記，是否為詐騙個資的網站？「你要不要去登記？輕則害自己，那重則是背叛國家」。第二，目前線上顯示登載人數為2萬8千人，但根據他和相關單位了解，「這2萬8千人的登載人數本身也是一個騙局」，數字灌水非常嚴重。

第三，王定宇指出，相關單位一方面要去了解軟體來源，在台灣有沒有人協助散播？背後有無中國官方或解放軍？還是單純只是一個江蘇工程師設計出來的詐騙軟體；而在線上登載的人，有沒有被冒名登載的？如有人冒充台灣軍方的人去登載，想陷害台灣的人，或有真實的台灣人去登載這個所謂的投誠、投降叛國軟體。

王定宇認為，軟體裡有許多事情要查明，而對台灣人而言，這就是百分之百的釣魚、釣個資軟體，更是不折不扣的叛國軟體，如果傻到去登記，不僅容易被查獲，也容易被騙，「去登記的人，不僅愚蠢到叛國，甚至於愚蠢到甘願被詐騙，後果可能要自己承擔」。

王定宇也呼籲，相關單位應盡速查明，被登載的個資真假、有無被陷害？也要查清楚該軟體有沒有後門程式、惡意程式，其背後相關出資者又是誰？還是只是個單純的釣魚詐騙軟體？

「這樣子的軟體，我相信未來會相當多」，王定宇表示，因為模板化的APP要去設計並不難，因此相關單位應提高注意，民眾也要有充分的識讀辨識能力，不要覺得一時好玩，害了自己、洩漏個資，還讓自己陷入叛國疑慮中；被陷害者更是要清楚，若自身名字出現在上面，「你絕對不要去登載這個軟體」，以便日後舉證是被陷害的，而陷害者也應抓出來。

此外，王定宇強調，在台灣有哪些群組、平台、人物在分享這種投降軟體？相關單位應該盡速查明，並揭露，到底在台灣有哪些群組、政黨、人物去散播這種背叛中華民國的投降軟體？不管軟體是否為真，若台灣的人物分享這種投誠、投降軟體，當然社會要給予撻伐，而法律如果有所依據，也應該予以嚴懲。

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

一鍵呼叫解放軍？統戰App稱已2.8萬人投誠　綠委：別蠢到叛國還被騙

3中國人「非法採購2公斤鈾」落網！

3中國人「非法採購2公斤鈾」落網！

喬治亞（Georgia）國家安全部門25日宣布逮捕3名中國公民，理由是涉嫌非法採購2公斤的「核材料」鈾，並計畫透過俄羅斯將核材料運回中國。

中星總理會談　同聲強調自由貿易與國際秩序

中星總理會談　同聲強調自由貿易與國際秩序

江蘇傳「觀光小火車墜海」4人罹難

江蘇傳「觀光小火車墜海」4人罹難

中共慶祝台灣光復紀念日　民進黨：意圖壓縮台灣國際空間不會成功

中共慶祝台灣光復紀念日　民進黨：意圖壓縮台灣國際空間不會成功

柯志恩掛看板「這柯不一樣」　親解答哪裡不一樣

柯志恩掛看板「這柯不一樣」　親解答哪裡不一樣

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

