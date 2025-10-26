陸設「台灣光復紀念日」　官媒：統一進程「越來越可感」

▲台灣光復80週年紀念大會。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸全國人大常委會通過決定，將10月25日設立為台灣光復紀念日。大陸官媒聲稱，此舉透露出三個訊號，包括對台管轄升級、 統一進程越來越可感、兩岸形成遙相呼應之勢等，並強調大陸未來圍繞「台灣光復」這一史實的更多行動，「會來得更快」。

近日，大陸對台政策動作頻頻。23日，四中全會公報提出「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」；24日，大陸全國人大常委會以法律形式決定設立「台灣光復紀念日」；25日，召開紀念台灣光復80周年大會。

對於設立「台灣光復紀念日」，大陸中央廣播電視總台旗下帳號「玉淵譚天」評論稱，「背後信號強烈，意味深長。可以說，這是一次『於無聲處聽驚雷』的重大出手」。

「玉淵譚天」稱，信號一是「對台管轄升級，彰顯國家權威」，大陸全國人大通過有關法律問題的決定，「是一個最高級別的立法程序，這是在以法律的形式，行使對台灣地區的最高管轄權」。

文章認為，信號二是「統一進程，越來越可感」，並稱未來大陸圍繞「台灣光復」這一史實的更多行動，會來得更快。

「玉淵譚天」續指，未來每年10月25日，大陸從官方到民間，關於「台灣回歸」的史實和討論將成一股潮流。「這種全民記憶的強化，本身就是一種強大的統一力量。統一，會變得越來越可感、可觸。」

至於信號三，「玉淵譚天」認為是「兩岸形成遙相呼應之勢」，文章稱，民進黨當局否認「光復」，就是想切斷兩岸的歷史紐帶；今年，台灣恢復「光復節」假期，是民心所向。

此外，「玉淵譚天」還稱，「今年以來，偽歷史觀在國際社會上層出不窮。設立台灣光復紀念日，是在正告民進黨，更是在正告美國等企圖干涉中國內政的外部勢力。」