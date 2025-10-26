　
地方 地方焦點

從街變鎮走過80年　土庫用音樂、藝術與創意慶里程碑

▲夜色中的土庫庄役場燈光璀璨，成為鎮慶最美舞台。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣府與商圈團隊攜手推動地方創生，讓土庫兼具歷史底蘊與現代活力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為慶祝雲林土庫鎮升格80週年，雲林縣政府昨（25）日下午在土庫庄役場舉辦「114土庫國際生活節」，以「跨文化共融、歡慶80」為主題熱鬧到晚間9點，現場洋溢節慶氛圍。縣長張麗善、鎮長陳特凱、建設處長廖政彥與多位貴賓齊聚，共同切下印有「TUKU80」的大型麵包，象徵鎮民團結、共慶土庫的里程碑時刻。

張麗善表示，10月堪稱「雲林光輝月」，從農機展、毛巾節到西螺大橋藝陣文化季，全縣活動一波接一波，今天一天的參觀人潮就突破27萬人次。她笑說：「雲林從早到晚都在熱鬧，晚上再到土庫一起過生日！」她也特別恭賀土庫衛生所勇奪全國評鑑第一名，感謝鎮公所與商圈團隊同心努力，讓城鎮不僅有歷史味，更有現代感。

▲夜色中的土庫庄役場燈光璀璨，成為鎮慶最美舞台。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲人潮湧入庄役場周邊街道，生活節現場宛如國際嘉年華。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣府也正推動多項建設，包括新建幼兒園、公園、派出所及國民運動中心等，逐步打造更宜居的幸福城市。生活節活動融合在地與國際文化，邀請馬紹爾群島傳統舞團、哥倫比亞熱舞團、德國手風琴音樂家輪番登場，現場掌聲不斷。台灣「FOCASA馬戲團」壓軸演出，以高空特技、火舞與雜耍掀起高潮，氣氛嗨到最高點。

除了國際團隊外，土庫國小布袋戲、馬光國中管樂團與國軍娃娃舞表演也展現地方學子創意，讓民眾一站體驗多國文化的絢爛魅力。建設處長廖政彥指出，土庫從1945年由「街」升格為「鎮」，一路走來見證地方發展史。近年透過「土庫好COOL商圈發展協會」推動地方創生與商圈再造，成功吸引青年返鄉、國際文化融入。

活動另一亮點為傍晚登場的「創意踩街嘉年華」，各社區、學校及藝文團體沿著鎮內主要街道封街遊行，營造熱鬧節慶氛圍。今年活動更首度導入「數位集章抽獎」，民眾於9月15日至10月30日期間，透過活動專屬LINE官方帳號掃描QR Code至土庫合作店家集章消費，不限金額即可獲得抽獎序號，集滿10家不同店家章更可再獲一次抽獎機會，增加中獎機率。

另11月22日舉辦的《土庫宴》，將以10道土庫風土料理呈現「故事上的餐桌」，讓賓客在品嚐美味的同時，也能感受土庫人文風華，席位有限，歡迎全國民眾踴躍報名參加（https://reurl.cc/RkZDZn）。

▲夜色中的土庫庄役場燈光璀璨，成為鎮慶最美舞台。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲夜色中的土庫庄役場燈光璀璨，成為鎮慶最美舞台。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

10/25 全台詐欺最新數據

