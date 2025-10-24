守護雲林40年　北港附醫引進新醫師團強化專科照護

▲新進醫師們穿著白袍進場亮相，為醫療團隊注入新氣象。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

中國醫藥大學北港附設醫院今（2025）年邁入四十週年里程碑，長年深耕雲林海線地區，致力提升醫療量能與服務品質，持續守護在地民眾健康。院方與中國醫藥大學附設醫院台中總院緊密合作，透過資源共享與人才媒合，引進多位專業新秀醫師加入團隊，讓中、西醫體系更加完善，全面強化臨床照護實力。

新加入的醫師陣容堅強，包括骨科林爾迪醫師、婦產科陳進典與宋鈺雯醫師、神經內科柯德鑫醫師、感染科鄭孟瑜醫師、一般外科鄭智忠醫師、泌尿科曾浩翔醫師、眼科段欣儀醫師，以及中醫楊舒渝醫師。各科醫師皆具深厚專業與臨床經驗，期盼以團隊力量，為雲林沿海地區民眾提供更精準、個人化的醫療服務。

中國醫藥大學北港附設醫院醫療副院長馮逸卿表示，北港附醫秉持「救腦、救心、救命」的核心精神，近年積極補強各專科醫療人力與設備，同時讓年輕醫師充分發揮專業潛能，開展創新治療與臨床研究。醫院已榮獲「關節置換品質認證醫院」肯定，並持續透過骨科研討會與跨科技術交流，強化臨床能量與整合照護。並強調：「我們的目標，是讓在地病患不必遠赴都會，就能享有與醫學中心同等水準的醫療品質。」

院方指出，近年來除了積極補強專業醫療團隊，院內服務也不斷升級，去年榮獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」雙料金獎。其中「偏鄉照護分秒必爭」專案聚焦急重症照護，落實醫療平權；「雲海數位學習計畫」則推動高齡者數位學習與健康促進，為偏鄉居民打造健康、平等的生活環境。

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，醫療新血的加入，不僅讓院內專科陣容更完整，也象徵醫療新世代的傳承與創新。未來將持續深化中西醫融合與臨床研究，朝向更全面、更優質的醫療體系邁進。「北港附醫不只是地方醫院，而是守護雲林海線健康的重要支柱。」他說。