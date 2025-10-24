斗六禮讚長青！80位楷模與模範夫妻受獎　生命故事動人心

▲四維里林勝三、林郭心琪伉儷攜手61載，恩愛如昔，羨煞眾人。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

一年一度的「斗六市長青楷模暨模範夫妻表揚大會」，今（24）日在斗六市公所斗六廳溫馨登場。從全市40里中脫穎而出的40位長青楷模與40對模範夫妻，在親友與里民熱烈掌聲中，接受市長林聖爵親自頒獎表揚。典禮現場、笑語盈盈，星光大道迎賓、薩克斯風樂團演奏，為秋日的清晨增添一抹柔暖的人情光影。

市長林聖爵致詞時表示，每一位長青楷模都以自身經歷詮釋了生命的厚度，他們或歷經艱辛、或默默奉獻，卻都懷抱知足常樂、樂於助人的精神；而每一對模範夫妻的故事，則是平凡生活中最動人的詩篇，「他們用包容與理解，詮釋愛的智慧，這是最值得我們學習的地方。」

受表揚者中，不乏可敬可佩的生命典範。成功里長青楷模賴金來先生退休後投入環保志工行列，揮著鋤頭為綠地除草、修剪花木，也為社區居民宣導環保觀念，十年如一日。他常笑著說：「動一動，心就亮。」那份積極與樂觀，感染了許多同齡長者走出家門，一起參與社區活動，成為銀髮志工的最佳代言人。

榴中里林蔡彩雲女士的人生，更是一部勵志故事。幼時家境清寒，年輕喪夫後獨力撫養三名子女，以務農與打工維持家計。年逾八旬仍堅持每天騎腳踏車運動，身影常出現在市場與街頭巷尾。她樂觀開朗，笑聲爽朗，被里民稱為「陽光阿嬤」。如今孫子已在中油任職主管，一家人感情融洽，讓她成為家庭與社區的驕傲。

在模範夫妻名單中，四維里的林勝三先生與林郭心琪女士攜手走過61個年頭，風雨同舟、白首偕老，子女成家立業、孫輩滿堂。他們待人親切、熱心公益，是街坊鄰里的好典範。還有多對環保志工夫妻，如成功里的楊文雄、楊陳月嬌伉儷，鎮南里的林土正、王秀月夫妻，以及社口里、久安里、仁愛里與鎮西里的多對夫妻檔，他們共同投入社區長青食堂、環保與公益活動，用行動傳遞「相守一生，也溫暖一城」的精神。

表揚會現場洋溢著溫馨氣氛，會場特別安排受獎者星光大道進場儀式，長者在親友的陪伴下緩步入場，掌聲與笑聲不斷。珍籟響樂薩克斯風樂團、施瓜寮社區舞團與雲鄉陶笛社輪番上台演出，悠揚樂聲與溫情掌聲交織成斗六最動人的樂章。

▲斗六市公所舉辦長青楷模暨模範夫妻表揚活動，市長林聖爵親自頒獎致意，現場氣氛溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）