　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

斗六禮讚長青！80位楷模與模範夫妻受獎　生命故事動人心

▲斗六市公所舉辦長青楷模暨模範夫妻表揚活動，市長林聖爵親自頒獎致意，現場氣氛溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲四維里林勝三、林郭心琪伉儷攜手61載，恩愛如昔，羨煞眾人。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

一年一度的「斗六市長青楷模暨模範夫妻表揚大會」，今（24）日在斗六市公所斗六廳溫馨登場。從全市40里中脫穎而出的40位長青楷模與40對模範夫妻，在親友與里民熱烈掌聲中，接受市長林聖爵親自頒獎表揚。典禮現場、笑語盈盈，星光大道迎賓、薩克斯風樂團演奏，為秋日的清晨增添一抹柔暖的人情光影。

市長林聖爵致詞時表示，每一位長青楷模都以自身經歷詮釋了生命的厚度，他們或歷經艱辛、或默默奉獻，卻都懷抱知足常樂、樂於助人的精神；而每一對模範夫妻的故事，則是平凡生活中最動人的詩篇，「他們用包容與理解，詮釋愛的智慧，這是最值得我們學習的地方。」

受表揚者中，不乏可敬可佩的生命典範。成功里長青楷模賴金來先生退休後投入環保志工行列，揮著鋤頭為綠地除草、修剪花木，也為社區居民宣導環保觀念，十年如一日。他常笑著說：「動一動，心就亮。」那份積極與樂觀，感染了許多同齡長者走出家門，一起參與社區活動，成為銀髮志工的最佳代言人。

榴中里林蔡彩雲女士的人生，更是一部勵志故事。幼時家境清寒，年輕喪夫後獨力撫養三名子女，以務農與打工維持家計。年逾八旬仍堅持每天騎腳踏車運動，身影常出現在市場與街頭巷尾。她樂觀開朗，笑聲爽朗，被里民稱為「陽光阿嬤」。如今孫子已在中油任職主管，一家人感情融洽，讓她成為家庭與社區的驕傲。

在模範夫妻名單中，四維里的林勝三先生與林郭心琪女士攜手走過61個年頭，風雨同舟、白首偕老，子女成家立業、孫輩滿堂。他們待人親切、熱心公益，是街坊鄰里的好典範。還有多對環保志工夫妻，如成功里的楊文雄、楊陳月嬌伉儷，鎮南里的林土正、王秀月夫妻，以及社口里、久安里、仁愛里與鎮西里的多對夫妻檔，他們共同投入社區長青食堂、環保與公益活動，用行動傳遞「相守一生，也溫暖一城」的精神。

表揚會現場洋溢著溫馨氣氛，會場特別安排受獎者星光大道進場儀式，長者在親友的陪伴下緩步入場，掌聲與笑聲不斷。珍籟響樂薩克斯風樂團、施瓜寮社區舞團與雲鄉陶笛社輪番上台演出，悠揚樂聲與溫情掌聲交織成斗六最動人的樂章。

▲斗六市公所舉辦長青楷模暨模範夫妻表揚活動，市長林聖爵親自頒獎致意，現場氣氛溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六市公所舉辦長青楷模暨模範夫妻表揚活動，市長林聖爵親自頒獎致意，現場氣氛溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊冪、劉亦菲友情破裂　尷尬合照畫面曝光
新莊男慘死！　2被告羈押禁見
彰化芬園驚現多頭死豬！防疫所急採樣
陸設立10/25為台灣光復紀念日　國台辦：體現解決台灣問題堅
東北季風周日殺到　下周2天「局部低溫見1字頭」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

守護雲林40年　北港附醫引進新醫師團強化專科照護

桃園金牌農村成果展　茶文化、大地餐桌、原民工藝秀成果

從心出發！武陵外役監導入復元課程　助收容人重建生活自信

斗六禮讚長青！80位楷模與模範夫妻受獎　生命故事動人心

東警推動婦幼安全教育　深入校園向下扎根守護童心

國民黨台南市長初選升溫　謝龍介、陳以信互動展現君子之爭

普發現金造冊秩序良好　大武警貼心服務到位並同步防詐宣導

關山連續竊案！割草機、熱水器全被偷　賊遭收押安定民心

台東女警深夜送暖　體貼守護醉倒男安全返家

韓中教育基金會參訪雲林　盼結合地方創生展現永續契機

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

桃園客運監視畫面曝光

守護雲林40年　北港附醫引進新醫師團強化專科照護

桃園金牌農村成果展　茶文化、大地餐桌、原民工藝秀成果

從心出發！武陵外役監導入復元課程　助收容人重建生活自信

斗六禮讚長青！80位楷模與模範夫妻受獎　生命故事動人心

東警推動婦幼安全教育　深入校園向下扎根守護童心

國民黨台南市長初選升溫　謝龍介、陳以信互動展現君子之爭

普發現金造冊秩序良好　大武警貼心服務到位並同步防詐宣導

關山連續竊案！割草機、熱水器全被偷　賊遭收押安定民心

台東女警深夜送暖　體貼守護醉倒男安全返家

韓中教育基金會參訪雲林　盼結合地方創生展現永續契機

大陸設台灣光復紀念日　黃重諺：人民當家作主才是真正的光復

龐塞、瑞恩聯手！韓華睽違19年重返韓國大賽　11比2痛擊三星晉級

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些「血糖飆13％」　媽哭喊：我害了她

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　作者起底！肯定九二共識、一國兩制

新莊男頸部中彈身亡！法官裁定2被告羈押禁見

守護雲林40年　北港附醫引進新醫師團強化專科照護

楊冪、劉亦菲友情破裂8年「同台零互動」！　尷尬合照畫面曝光

彰化芬園驚現多頭死豬！防疫所急採樣　結果最快明天出爐

陸設立10/25為台灣光復紀念日　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

桃園金牌農村成果展　茶文化、大地餐桌、原民工藝秀成果

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

地方熱門新聞

嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光

新北瀑布逆轉飛起來　驚呆2萬人

他竟「寄出3本存摺」損失51萬元

質詢火藥味！台南藍營實驗秀光電板泡水庫水封存3個月驗真相

桃園機捷沿線最具潛力開發熱區　A10站招商

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

NBA轉播權悄更迭　何昱奇籲籲運動部整合

花蓮縣：秀林大天祥地區明繼續停班停課

南投肉品市場、養豬戶積極清消防堵非洲豬瘟

AI結合保育！中華電信攜手黑面琵鷺學會啟用智慧生態教育基地

南投加強稽查豬肉製品來源防堵非洲豬瘟

南投縣環保局籲廚餘瀝乾回收、不明豬肉丟垃圾車

搬四瓶水進議會質詢烏山頭水庫「種電水變綠」能喝嗎？

更多熱門

相關新聞

莿桐女為愛提百萬　行員識破報警

莿桐女為愛提百萬　行員識破報警

雲林莿桐鄉一場「假愛情」詐騙幾乎得手，所幸行員機警、警方神速介入，讓百萬元積蓄驚險止損。斗六分局莿桐分駐所日前接獲農會通報，指一名女子疑似遭詐騙提領大額現金，員警趕抵現場後，短短十分鐘內拆穿「溫柔陷阱」，救回她辛苦存下的血汗錢。

「有人七千元跟我租」阿嬤土地險被騙走

「有人七千元跟我租」阿嬤土地險被騙走

韓中教育基金會參訪雲林　盼結合地方創生展現永續契機

韓中教育基金會參訪雲林　盼結合地方創生展現永續契機

兩歲娃迷途街頭！派出所、里長廣播神救援

兩歲娃迷途街頭！派出所、里長廣播神救援

雲林防豬瘟！偷餵廚餘3豬場現形　防疫所嚴陣以待

雲林防豬瘟！偷餵廚餘3豬場現形　防疫所嚴陣以待

關鍵字：

斗六市長青楷模模範夫妻社區雲林

讀者迴響

熱門新聞

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

逸祥婚禮席開50桌守貞5年新娘減重45公斤

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面