假港男真詐騙！莿桐女子為愛提百萬　行員一眼識破急報警

▲警方趕抵農會現場，耐心向女子說明詐騙手法。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林莿桐鄉一場「假愛情」詐騙幾乎得手，所幸行員機警、警方神速介入，讓百萬元積蓄驚險止損。斗六分局莿桐分駐所日前接獲農會通報，指一名女子疑似遭詐騙提領大額現金，員警趕抵現場後，短短十分鐘內拆穿「溫柔陷阱」，救回她辛苦存下的血汗錢。

日前，農會櫃檯前一名中年女子神情慌張、手指顫抖地遞出提款單，說要解除定存提領百萬現金。行員察覺有異，問她用途，她卻支吾其詞、眼神閃避。行員直覺不對，立刻通報警方。莿桐分駐所所長李尚穎獲報後，立即指派警員黃嘉祐趕赴現場處理，警員黃嘉祐到場，先安撫女子情緒，耐心詢問：「妳這筆錢要給誰？」女子這才斷斷續續說出真相。

原來她透過交友軟體，認識一名自稱「住在香港」的男子，對方言語體貼、每日問候早安晚安，甚至關心三餐起居。幾個月下來，兩人情愫似乎升溫，男子更以「未來伴侶」自居，成功博取她信任。

直到最近，對方聲稱要賣出一輛市價約五百萬元的車，並承諾「車賣了就把錢全給妳，幫妳改善生活」。話語甜得發燙，卻暗藏陷阱。幾天後男子又稱車輛卡在桃園港口，因未繳稅金無法放行，急著要莊女代墊新台幣一百萬元，聲稱「過幾天錢就會還妳」。

▲行員提高警覺通報警方的瞬間，成為救回百萬的關鍵。（圖／記者游瓊華翻攝）

聽完整個過程，員警心中有數，立刻打開手機搜尋詐騙案例，一一比對給她看。莊女邊聽邊發抖，臉色發白，喃喃說：「他不是說真的喜歡我嗎？」這一句，讓在場員警與行員都默默嘆氣。真相攤開，她才恍然大悟自己陷入「假交友」陷阱。警方當場勸阻提領作業，成功守住百萬積蓄。她握著員警的手，眼眶泛紅，不停道謝：「要不是你們，我真的完了。」

斗六分局事後提醒，詐騙集團常以「戀愛交友」或「投資合作」為名，用甜言蜜語麻痺受害者，誘導提領或匯款。警方呼籲，若遇可疑金錢往來或陌生交友邀約，務必冷靜求證，可撥打165反詐騙專線或110報案。這場危機能化解，全靠莿桐農會行員的敏銳與警方的即時行動，攜手守住民眾的荷包與信任。