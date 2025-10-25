農機設備與創新資材齊聚雲林　展現台灣農業機械產業實力

▲2025第19屆雲林國際農業機械暨資材展登場，雲林縣政府期盼透過此次展覽促進產業交流與技術升級。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2025第19屆雲林國際農業機械暨資材展今（25）日於虎尾高鐵特定區盛大開幕，上千攤位展出內容涵蓋低碳排曳引機、建設機械、碳匯農機等主題展區。縣長張麗善表示，今年邀請六個不同國家廠商一同參展，在推廣國產農機品牌的同時，也是國內外農機產業技術交流的平台，更是雲林作為全台農業核心縣市的產業實力與創新動能。

雲林縣長張麗善指出，雲林國際農機展為全台歷史最悠久、規模最大，見證了台灣農業機械產業持續創新與升級。在極端氣候與全球減碳趨勢環境下，農業機械與溫網室設施的智慧化及電動化已勢在必行，雲林縣政府也積極推動「智慧農業」及「永續淨零」政策，期盼透過此次展覽促進產業交流與技術升級，攜手各界共同邁向2050淨零排放的永續目標。

▲雲林農機展登場！食安意識升溫，有機無毒資材人氣旺。（圖／記者游瓊華翻攝）

國人注重食品安全，無毒健康食材越來越夯；經營有機、無毒、免登記農業資材的泰霖生物科技有限公司董事長張國庸表示，今年購買有機或無毒資材的農民增加兩成以上，有機無毒的農業資材買氣旺，另外，也可以發現，使用國產禽畜糞有機質肥料的農民也大幅增加，大家降低化學肥料用量，讓國產有機質肥料買氣翻倍，食安的意識抬頭，也間接提升無毒資材、循環資材的買氣，也更符合政府正在推行的政策。

▲泰霖生物科技人潮滾滾，創新資材齊聚一堂，展現台灣農業機械產業實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

從事有機與產銷履歷驗證的全民儲碳股份有限公司董事長林俊良表示，以該公司統計資料，今年申請產銷履歷的農民比去年增加4成以上，申請有機驗證的農民也增加了2成以上，可見國人越來越重視農產品與食品的健康與安全，這也是目前的趨勢。台灣農業機械暨資材協會理事長林裕國指出，農業科技是因應極端氣候與糧食安全挑戰的關鍵力量。藉由本次展覽探索未來農業的無限商機與可能性，展現臺灣在永續農業領域的進步與決心。

2025第19屆雲林國際農業機械暨資材展自即日起至10月27日止，於虎尾高鐵特定區熱烈展出，誠摯邀請全國民眾、農友及產業界先進共襄盛舉，一同見證臺灣農業機械產業最新技術與創新實力及農業永續發展的願景，攜手推動臺灣農業邁向更高的國際舞台。

▲今年申請產銷履歷的農民比去年增加4成以上，申請有機驗證的農民也增加了2成以上，可見國人越來越重視農產品與食品的健康與安全。（圖／記者游瓊華翻攝）