紅壇上樑啟新局　六房媽信仰延續雲林百年宗教文化脈動

▲上香祈安、扶樑啟運，雲林六房媽紅壇上樑見證無形文化力量。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

國家重要民俗「雲林六房媽過爐」今(25)日上午舉行115-116五間厝股紅壇新建工程上樑典禮，由縣長張麗善、文資局主秘張祐創、立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠、劉建國、中華民國六房媽會理事長徐萬成及執事人員、115-116值年爐主顏徐素芬等人共同擔任扶樑官，上香祝禱共祈工程平安順遂，場面盛大熱鬧。

▲雲林六房媽過爐紅壇上樑 115-116五間厝股祈願工程順利。（圖／記者游瓊華翻攝）

六房天上聖母為雲林縣斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉ㄧ帶當中的「五股」共同輪值奉祀，依照目前輪值順序，「五股」分別為斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股及過溪股，因此「六房媽」並沒有固定的廟宇，由輪值股興建「紅壇」安奉，每年過爐遶境慶典更是為雲林縣內最重要的宗教盛事之一，經文化部登錄為國家級重要民俗。

縣長張麗善表示，「六房媽」有神無廟的特殊宗教文化是雲林縣的無形文化資產，也是受中央認定的重要國家民俗信仰，長年凝聚五股34個庄頭鄉親的向心力，影響力也擴展到五股以外的地區。今日上樑後，將進行紅壇新建的後續工程，並於明年農曆4月進行過爐儀式，也歡迎全國民眾一同來陪伴六房媽過爐到五間厝股。



文化觀光處處長陳璧君表示，雲林縣共計5項重要民俗，僅次於台南，可謂民俗無形文化資產之重鎮，其中「雲林六房媽過爐」的過爐儀式，展現出豐富且有系統的宗教祭典流程，維繫跨庄頭、跨世代的信仰凝聚力，充分體現在地文化生命力與社會動員能力。115-116輪值股為五間厝股，已於今年國曆7月辦理第二階段「奠基」，今日「上樑」為紅壇興建的第三階段，象徵紅壇已近完工。

縣府將爭取經費，進行重要民俗影音拍攝製作計畫，透過深入淺出及有效傳播之影音模式，帶領學子及大眾，更加認識雲林縣重要民俗無形文化資產。雲林六房媽過爐為跨越年度之重要民俗活動，凝聚著信眾虔誠信仰與地方團結的力量，誠摯邀請民眾明年農曆4月一同參與，共同見證並感受六房媽過爐的魅力。

▲「六房媽」有神無廟的特殊宗教文化是雲林縣的無形文化資產，也是受中央認定的重要國家民俗信仰。（圖／記者游瓊華翻攝）