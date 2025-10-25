　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

紅壇上樑啟新局　六房媽信仰延續雲林百年宗教文化脈動

▲上香祈安、扶樑啟運，雲林六房媽紅壇上樑見證無形文化力量。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲上香祈安、扶樑啟運，雲林六房媽紅壇上樑見證無形文化力量。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國家重要民俗「雲林六房媽過爐」今(25)日上午舉行115-116五間厝股紅壇新建工程上樑典禮，由縣長張麗善、文資局主秘張祐創、立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠、劉建國、中華民國六房媽會理事長徐萬成及執事人員、115-116值年爐主顏徐素芬等人共同擔任扶樑官，上香祝禱共祈工程平安順遂，場面盛大熱鬧。

▲上香祈安、扶樑啟運，雲林六房媽紅壇上樑見證無形文化力量。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林六房媽過爐紅壇上樑　115-116五間厝股祈願工程順利。（圖／記者游瓊華翻攝）

六房天上聖母為雲林縣斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉ㄧ帶當中的「五股」共同輪值奉祀，依照目前輪值順序，「五股」分別為斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股及過溪股，因此「六房媽」並沒有固定的廟宇，由輪值股興建「紅壇」安奉，每年過爐遶境慶典更是為雲林縣內最重要的宗教盛事之一，經文化部登錄為國家級重要民俗。

縣長張麗善表示，「六房媽」有神無廟的特殊宗教文化是雲林縣的無形文化資產，也是受中央認定的重要國家民俗信仰，長年凝聚五股34個庄頭鄉親的向心力，影響力也擴展到五股以外的地區。今日上樑後，將進行紅壇新建的後續工程，並於明年農曆4月進行過爐儀式，也歡迎全國民眾一同來陪伴六房媽過爐到五間厝股。
 
文化觀光處處長陳璧君表示，雲林縣共計5項重要民俗，僅次於台南，可謂民俗無形文化資產之重鎮，其中「雲林六房媽過爐」的過爐儀式，展現出豐富且有系統的宗教祭典流程，維繫跨庄頭、跨世代的信仰凝聚力，充分體現在地文化生命力與社會動員能力。115-116輪值股為五間厝股，已於今年國曆7月辦理第二階段「奠基」，今日「上樑」為紅壇興建的第三階段，象徵紅壇已近完工。

縣府將爭取經費，進行重要民俗影音拍攝製作計畫，透過深入淺出及有效傳播之影音模式，帶領學子及大眾，更加認識雲林縣重要民俗無形文化資產。雲林六房媽過爐為跨越年度之重要民俗活動，凝聚著信眾虔誠信仰與地方團結的力量，誠摯邀請民眾明年農曆4月一同參與，共同見證並感受六房媽過爐的魅力。

▲上香祈安、扶樑啟運，雲林六房媽紅壇上樑見證無形文化力量。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「六房媽」有神無廟的特殊宗教文化是雲林縣的無形文化資產，也是受中央認定的重要國家民俗信仰。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
薔薔柬埔寨探監晚安小雞！　他親口曝：第一天就被打
住五星級飯店！想泡澡「水龍頭狂流黃水」　業者曝原因道歉
泰王太后離世！服喪期「5件事不能做」　旅客別踩雷
獸醫女神批寵物益生菌「看吃幾包會肝衰竭」　廠商求償百萬輸了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

賴世昌《老有所終》奪全國百號油畫大展首獎　刻畫生命最後尊嚴

紅壇上樑啟新局　六房媽信仰延續雲林百年宗教文化脈動

「毛巾之都」新創躍動　虎尾毛巾節展現產業魅力與生活美學

嘉義市321年城市博覽會　吳明賢院長主講引發矚目

台南火車站前計程車糾紛！　南警：有口角無動手將加強巡邏維持秩序

農機設備與創新資材齊聚雲林　展現台灣農業機械產業實力

地方公務員待遇提升　蔡易餘關注基層職等：盼助地方留住人才

全台15尊輔順將軍烏日聯誼　鄭照新：忠義信仰長傳不息

酒駕零容忍！ 東港警27日起針對4路口強勢掃蕩取締

桃園萬聖城活動起跑　明星警犬變身打詐超人

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

賴世昌《老有所終》奪全國百號油畫大展首獎　刻畫生命最後尊嚴

紅壇上樑啟新局　六房媽信仰延續雲林百年宗教文化脈動

「毛巾之都」新創躍動　虎尾毛巾節展現產業魅力與生活美學

嘉義市321年城市博覽會　吳明賢院長主講引發矚目

台南火車站前計程車糾紛！　南警：有口角無動手將加強巡邏維持秩序

農機設備與創新資材齊聚雲林　展現台灣農業機械產業實力

地方公務員待遇提升　蔡易餘關注基層職等：盼助地方留住人才

全台15尊輔順將軍烏日聯誼　鄭照新：忠義信仰長傳不息

酒駕零容忍！ 東港警27日起針對4路口強勢掃蕩取締

桃園萬聖城活動起跑　明星警犬變身打詐超人

徐薇淩攜手韓德森強勢出擊　LPGA國際皇冠盃晉級4強

賴清德憶當兵抽「金馬獎」全場鼓掌　天氣冷到同袍遞絲襪給他

賴世昌《老有所終》奪全國百號油畫大展首獎　刻畫生命最後尊嚴

愛吃冰塊恐是身體在求救！兒科醫曝成因：不應該忽視

台中小三激戰二寶爸爽拍性愛照　開庭高喊：為激勵正宮重視婚姻

紅壇上樑啟新局　六房媽信仰延續雲林百年宗教文化脈動

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！　他親口曝牢獄生活：第一天就被打

最後收假車潮！明天國道11路段最塞　國5北上要花7倍時間

「台胞抗戰歷史文物展」在陸長期展出 　還原台灣原住民抗日珍貴史料

優人神鼓、桑布伊池上秋收演出　曾寶儀自曝吵架被鼓聲「喚醒」

【拍攝者不救】海龜把頭髮誤認海草 狂啃潛水人頭

地方熱門新聞

質詢火藥味！台南藍營實驗秀光電板泡水庫水封存3個月驗真相

國際火舞藝術節《火神祭》震撼漁光島2萬人潮點亮台南夜空

國民黨台南市長初選升溫　謝龍介、陳以信互動展現君子之爭

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

搬四瓶水進議會質詢烏山頭水庫「種電水變綠」能喝嗎？

桃園萬聖城10/25開城　13公尺高魔幻蜘蛛王亮相

南消麻豆警義消捐血＋防災宣導作伙來

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

蔡易餘關注基層職等問題 　地方公務員待遇大提升！

防堵非洲豬瘟！台南市啟動五大防線守住滷肉飯的靈魂

如天府愛心贊普突破1900份4年累積逾4千物資送暖弱勢家庭

台南火車站前計程車糾紛！南警：有口角無動手將加強巡邏維持秩序

守護雲林40年　北港附醫引進新醫師團強化專科照護

嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光

更多熱門

相關新聞

農機設備與創新資材齊聚雲林　展現農機產業實力

農機設備與創新資材齊聚雲林　展現農機產業實力

2025第19屆雲林國際農業機械暨資材展今（25）日於虎尾高鐵特定區盛大開幕，上千攤位展出內容涵蓋低碳排曳引機、建設機械、碳匯農機等主題展區。縣長張麗善表示，今年邀請六個不同國家廠商一同參展，在推廣國產農機品牌的同時，也是國內外農機產業技術交流的平台，更是雲林作為全台農業核心縣市的產業實力與創新動能。

守護雲林40年　北港附醫引進新醫師團強化專科照護

守護雲林40年　北港附醫引進新醫師團強化專科照護

斗六禮讚長青！80位楷模與模範夫妻聯袂受獎

斗六禮讚長青！80位楷模與模範夫妻聯袂受獎

莿桐女為愛提百萬　行員識破報警

莿桐女為愛提百萬　行員識破報警

「有人七千元跟我租」阿嬤土地險被騙走

「有人七千元跟我租」阿嬤土地險被騙走

關鍵字：

雲林六房媽民俗信仰祭典

讀者迴響

熱門新聞

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

背包客棧老闆闖房打手槍　3女嚇壞急報案

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

快訊／確認非洲豬瘟！豬肉暫停輸出　農業部：會向WOAH通報疫情

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

64萬粉絲YouTuber慘了！探險直播「廢校驚見男屍」移送

即／BLACKPINK演唱會「照常舉辦」！

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

鄭志偉：金鐘頒獎怎會找上我？曾寶儀留言被讚爆

更多

最夯影音

更多
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面