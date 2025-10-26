舊思維越存越窮！　《富爸爸》作者點名買進「這4種資產」

▲清崎呼籲民眾投入黃金、白銀、比特幣、以太幣等新時代資產。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特．清崎25日在社群平台X發文提醒投資人，「舊思維的人終將被拋在後頭」。他直言，若還抱持傳統理財觀念，只會被財富差距越拉越遠，呼籲民眾趕快拋開老舊的理財方式，投入黃金、白銀、比特幣、以太幣等「新時代資產」，才能在變動劇烈的金融環境中脫穎而出。

清崎（Robert Kiyosaki）指出，如今全球數十億人正為了生活費、通膨和工作安全焦慮不已，靠著過去那一套「念更多書、加班更久、拼命存錢、只投資退休金」的老方法，已經難以實現財務自由，「那是舊時代的理財思維（Old Thinking），再努力也追不上時代。」

他說，與之相反的「新思維」（New Thinking）者，會選擇創業、投資實質資產，例如黃金與白銀，並積極佈局加密貨幣市場。清崎強調，這些資產不受法幣通膨的拖累，更能在長期中累積真實財富。

清崎特別點名以太幣，指出目前以太幣價格約4000美元（約台幣13萬元），「今天買進以太幣的人，就像當年在比特幣4000美元時進場的富人一樣。」他警告，若還停留在舊觀念，只會眼睜睜看著財富差距擴大成大峽谷般的深淵，「請好好思考這些觀念，決定你要站在鴻溝的哪一邊。」