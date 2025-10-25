　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

不怕被罵舔共！台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根

▲▼ 館長、北京 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 館長首次來北京先感受首都繁華與塞車特色，堵車一個半小時到下榻飯店 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣知名網紅「館長」陳之漢選在今天10月25日「台灣光復節」飛抵北京，展開為期12天的「兩岸文化交流與幫賴清德尋根之旅」，行程橫跨北京、瀋陽與廈門。他笑稱此行「意義重大」，首次踏上大陸首都北京，期待親眼見證天安門升旗典禮、爬長城，吃北京烤鴨、涮肉與挑戰豆汁。他也強調，不怕民進黨找麻煩，痛批政府自己都不過光復節還要對岸幫忙過「真的很丟臉！」。最後，他也預告此行最大亮點要去福建幫賴清德回老家尋根。

館長他坦言自己原本以為北京會更冷，「天氣舒服得剛剛好，是個很好睡覺的天氣」。從機場到市區下榻飯店，他首先感受北京大塞車以及首都繁華，「車多人多，地方大又漂亮」，並笑說「第一次來北京，首都氣勢不一樣」。

選在今天10月25日台灣光復節出發原因？館長表示「這天意義重大」，並且痛批民進黨政府自己不辦活動，還警告公務人員不能參加相關活動，甚至網路側翼宣傳台灣沒有光復節，。我覺得這是錯的。大家不懂的話，可以上網查，這是屬於中華民族的重要一頁。」

針對大陸日前正式宣布將10月25日列為「台灣光復紀念日」，館長也說看到新聞覺得很感動，「民進黨政府很丟臉情，要我們忘了祖祖輩輩是誰，講白一點他不改名字搞台獨，私底下弄台獨的動作，潛移默化讓這些年輕人，甚至認為中華民國跟台灣是敵對關係，現在年輕人根本分不清楚什麼叫做歷史。」

談到此行最期待的行程，館長毫不猶豫地說，「想看天安門的升旗典禮！」他透露，為了參加天安門升旗，朋友特別幫忙預約，「那是所有海內外華人都想看的，非常莊嚴、隆重又有歷史意義，看軍人踢正步帥氣的樣子。」

對於可能遭綠營批評「舔共」，館長直言，「民進黨一定會罵我舔共，我現在就先幫民進黨說出來，我不用怕，今天都來了，不用怕他怎麼做新聞。」他說，外界質疑「赴陸直播」會被民進黨盯上，他也想做到帶頭作用，讓其他台灣民眾知道，「館長來大陸沒事！」

除了升旗、爬長城，他也期待挑戰「北京三寶」烤鴨、豆汁、涮羊肉。「我聽說豆汁很可怕，但好像來北京一定要喝一次。烤鴨我一定要吃，還有涮羊肉要蘸芝麻醬，這趟就是吃吃喝喝以及文化體驗之旅」。

▲▼ 館長、北京 。（圖／記者任以芳攝）

▲館長此行最期待任務之一，「幫賴清德回福建老家宗祠尋根」。（圖／記者任以芳攝）

結束北京行程後，館長預計搭乘高鐵北上瀋陽與丹東，「我沒去過東北，很想看看那邊的風情」。他特別提到將參觀抗美援朝紀念館，「最近這個題材很熱。」

他也說此行最期待任務之一，「幫賴清德回老家尋根」。館長說，「聽說在廈門有個『賴氏祠堂』，跟賴清德的祖籍有關，我要幫他尋根之旅，去看看老家。」他笑稱這趟「歷史老師之旅」既好玩又有使命感。

館長也強調，自己的直播內容全程尊重規範，有些行程不公開或是不能直播，會看情況拍影片回台分享。「我希望台灣年輕人能看到真實的大陸，來一趟就知道，這邊的吃、住、文化、景點都不輸國外，旅遊CP值超高。」

他也透露，越來越多台灣人正在關注兩岸交流，「我來上海那次後，國台辦統計說台灣人赴陸增加七、八成。相信以後會更多，可能我都不用再來，因為大家都來了。」

談及對兩岸關係的看法，館長認為「兩邊是家人、是同胞，長得一樣、說著一樣的語言，沒必要仇恨」。他希望透過這趟旅程讓更多台灣人「跨出第一步」，「我只是開個頭，讓大家知道沒什麼好怕的。」

館長透露，明天26日下午與北京好友汪小菲合體直播，「上次我們創下亞洲紀錄46萬人同時在線觀看，這次也很期待，但不要再喝酒、不要吃辣，我胃不好，在吃辣要送醫！這次會以『輕鬆交流』為主。」

根據館長公開行程規劃，北京停留4天後將北上東北，再南下廈門，12天去4個城市，預計11月初返台。他也說，此行感覺自己快變歷史老師，「因為我們的偉大的民進黨都把這個東西（中國文化）都去掉了，大家不知道自己根在哪裡，尤其民進黨執政10年，現在年輕人根本不知道自己的祖祖輩輩在幹什麼。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Andy再發聲！「邪不勝正」+彩虹旗引爆討論
每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜
台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根
賴清德憶當兵抽「金馬獎」全場鼓掌　天氣冷到同袍遞絲襪給他
駕駛停路中間猝逝「20分鐘才發現」！報案人感傷：其他車都繞過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

不怕被罵舔共！台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根

「台胞抗戰歷史文物展」在陸長期展出 　還原台灣原住民抗日珍貴史料

中國停買美國大豆　巴西大豆太貴令中方買家卻步

法定紀念台灣光復與推進統一　李義虎：兩岸問題上升長遠戰略高度

陸舉辦「紀念台灣光復80週年大會」　陸委會：虛構謬論矮化我國

大陸「紀念」台灣光復非「慶祝」　苑舉正：用法定制度捍衛歷史事實

港澳辦駁斥「祝福名單」　批「反中亂港分子」破壞立法會選舉

不只追求形式上統一　宋濤：讓台灣同胞在內全體中國人過上好日子

娃哈哈分家大反轉！宗馥莉已回集團上班

無法容忍台獨！最大誠意爭取和統　王滬寧：統一後台灣有7項更好發展

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

不怕被罵舔共！台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根

「台胞抗戰歷史文物展」在陸長期展出 　還原台灣原住民抗日珍貴史料

中國停買美國大豆　巴西大豆太貴令中方買家卻步

法定紀念台灣光復與推進統一　李義虎：兩岸問題上升長遠戰略高度

陸舉辦「紀念台灣光復80週年大會」　陸委會：虛構謬論矮化我國

大陸「紀念」台灣光復非「慶祝」　苑舉正：用法定制度捍衛歷史事實

港澳辦駁斥「祝福名單」　批「反中亂港分子」破壞立法會選舉

不只追求形式上統一　宋濤：讓台灣同胞在內全體中國人過上好日子

娃哈哈分家大反轉！宗馥莉已回集團上班

無法容忍台獨！最大誠意爭取和統　王滬寧：統一後台灣有7項更好發展

Andy再發聲！「邪不勝正」+彩虹旗引爆討論

錦秀社區擋土牆「2022年就曾崩裂」！做過裂縫修補工程

「最帥洋將」飛克主場開幕戰猛繳大三元　特攻奪開季2連勝

阿雅11歲女兒「買鞋看價錢就放棄」　成熟金錢觀獲讚：很有想法

從歷史到餐桌！新北教師化身海洋學者　走讀淡水在地文化印痕

7138人湧入高雄巨蛋挺海神　詹姆斯轟24分高喊：主場氛圍太棒

直擊／MAMAMOO輝人來台開會「辦公室曝光」　3千員工大喊：加班！

駕駛停路中間猝逝「20分鐘才發現」！報案人感傷：其他車都繞過

不怕被罵舔共！台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

【萬聖節驚魂！】女子欣賞萬聖節佈置...下秒怪物彈出被嚇到跌坐在地

大陸熱門新聞

快訊／陸人大最新通過「設立10/25台灣光復紀念日」

妻肚子被捅爛！老公藏刀暴襲　只因她買豬肉...老闆給折扣

主動提離婚！他「1打7」4個月崩潰求復合

王滬寧：未來統一後台灣有7項更好發展

陸設立「台灣光復紀念日」　陸委會：和中共毫無關係

莫忘10/25臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日

退役中將涉共諜案被判刑　國台辦：民進黨濫用司法

陸今舉行台灣光復80周年紀念大會

「沒有台獨就沒有武統」　陸學者：十五五規劃考驗兩岸智慧

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

宋濤：讓台灣同胞在內全體中國人過上好日子

老婆鹹濕曖昧8男友還開房　被綠人夫道歉：我不該偷看手機

陸10/25也過台灣光復節　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根

更多熱門

相關新聞

大陸「紀念」台灣光復非「慶祝」用意？　

大陸「紀念」台灣光復非「慶祝」用意？　

今天是台灣光復80周年，大陸上午於北京人民大會堂舉行紀念大會，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持會議並致辭，強調要牢記歷史、珍愛和平，堅定推進祖國統一大業，並且「首次」系統性提出統一後台灣可享7想更好發展。會後兩岸學者、台商受訪談及大陸國家名義設立法定紀念台灣光復節用意？台灣評論員學者苑舉正表示，大陸以紀念而非慶祝的方式，體現用法定制度去捍衛歷史事實決心。至於是否擔心又被陸委會關切，他說不是第一次遭遇政治壓力，「早在『九三大閱兵』，我們有過一些交手。」

宋濤：讓台灣同胞在內全體中國人過上好日子

宋濤：讓台灣同胞在內全體中國人過上好日子

王滬寧：未來統一後台灣有7項更好發展

王滬寧：未來統一後台灣有7項更好發展

陸「紀念台灣光復80周年大會」登場　

陸「紀念台灣光復80周年大會」登場　

館長性侵小學女童！「逼戴眼罩」猥褻偷拍

館長性侵小學女童！「逼戴眼罩」猥褻偷拍

關鍵字：

館長北京

讀者迴響

熱門新聞

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

背包客棧老闆闖房打手槍　3女嚇壞急報案

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

快訊／確認非洲豬瘟！豬肉暫停輸出　農業部：會向WOAH通報疫情

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

64萬粉絲YouTuber慘了！探險直播「廢校驚見男屍」移送

即／BLACKPINK演唱會「照常舉辦」！

鄭志偉：金鐘頒獎怎會找上我？曾寶儀留言被讚爆

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

更多

最夯影音

更多
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面