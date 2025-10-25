不怕被罵舔共！台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根

▲ 館長首次來北京先感受首都繁華與塞車特色，堵車一個半小時到下榻飯店 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣知名網紅「館長」陳之漢選在今天10月25日「台灣光復節」飛抵北京，展開為期12天的「兩岸文化交流與幫賴清德尋根之旅」，行程橫跨北京、瀋陽與廈門。他笑稱此行「意義重大」，首次踏上大陸首都北京，期待親眼見證天安門升旗典禮、爬長城，吃北京烤鴨、涮肉與挑戰豆汁。他也強調，不怕民進黨找麻煩，痛批政府自己都不過光復節還要對岸幫忙過「真的很丟臉！」。最後，他也預告此行最大亮點要去福建幫賴清德回老家尋根。

館長他坦言自己原本以為北京會更冷，「天氣舒服得剛剛好，是個很好睡覺的天氣」。從機場到市區下榻飯店，他首先感受北京大塞車以及首都繁華，「車多人多，地方大又漂亮」，並笑說「第一次來北京，首都氣勢不一樣」。

選在今天10月25日台灣光復節出發原因？館長表示「這天意義重大」，並且痛批民進黨政府自己不辦活動，還警告公務人員不能參加相關活動，甚至網路側翼宣傳台灣沒有光復節，。我覺得這是錯的。大家不懂的話，可以上網查，這是屬於中華民族的重要一頁。」

針對大陸日前正式宣布將10月25日列為「台灣光復紀念日」，館長也說看到新聞覺得很感動，「民進黨政府很丟臉情，要我們忘了祖祖輩輩是誰，講白一點他不改名字搞台獨，私底下弄台獨的動作，潛移默化讓這些年輕人，甚至認為中華民國跟台灣是敵對關係，現在年輕人根本分不清楚什麼叫做歷史。」

談到此行最期待的行程，館長毫不猶豫地說，「想看天安門的升旗典禮！」他透露，為了參加天安門升旗，朋友特別幫忙預約，「那是所有海內外華人都想看的，非常莊嚴、隆重又有歷史意義，看軍人踢正步帥氣的樣子。」

對於可能遭綠營批評「舔共」，館長直言，「民進黨一定會罵我舔共，我現在就先幫民進黨說出來，我不用怕，今天都來了，不用怕他怎麼做新聞。」他說，外界質疑「赴陸直播」會被民進黨盯上，他也想做到帶頭作用，讓其他台灣民眾知道，「館長來大陸沒事！」

除了升旗、爬長城，他也期待挑戰「北京三寶」烤鴨、豆汁、涮羊肉。「我聽說豆汁很可怕，但好像來北京一定要喝一次。烤鴨我一定要吃，還有涮羊肉要蘸芝麻醬，這趟就是吃吃喝喝以及文化體驗之旅」。

▲館長此行最期待任務之一，「幫賴清德回福建老家宗祠尋根」。（圖／記者任以芳攝）

結束北京行程後，館長預計搭乘高鐵北上瀋陽與丹東，「我沒去過東北，很想看看那邊的風情」。他特別提到將參觀抗美援朝紀念館，「最近這個題材很熱。」

他也說此行最期待任務之一，「幫賴清德回老家尋根」。館長說，「聽說在廈門有個『賴氏祠堂』，跟賴清德的祖籍有關，我要幫他尋根之旅，去看看老家。」他笑稱這趟「歷史老師之旅」既好玩又有使命感。

館長也強調，自己的直播內容全程尊重規範，有些行程不公開或是不能直播，會看情況拍影片回台分享。「我希望台灣年輕人能看到真實的大陸，來一趟就知道，這邊的吃、住、文化、景點都不輸國外，旅遊CP值超高。」

他也透露，越來越多台灣人正在關注兩岸交流，「我來上海那次後，國台辦統計說台灣人赴陸增加七、八成。相信以後會更多，可能我都不用再來，因為大家都來了。」

談及對兩岸關係的看法，館長認為「兩邊是家人、是同胞，長得一樣、說著一樣的語言，沒必要仇恨」。他希望透過這趟旅程讓更多台灣人「跨出第一步」，「我只是開個頭，讓大家知道沒什麼好怕的。」

館長透露，明天26日下午與北京好友汪小菲合體直播，「上次我們創下亞洲紀錄46萬人同時在線觀看，這次也很期待，但不要再喝酒、不要吃辣，我胃不好，在吃辣要送醫！這次會以『輕鬆交流』為主。」

根據館長公開行程規劃，北京停留4天後將北上東北，再南下廈門，12天去4個城市，預計11月初返台。他也說，此行感覺自己快變歷史老師，「因為我們的偉大的民進黨都把這個東西（中國文化）都去掉了，大家不知道自己根在哪裡，尤其民進黨執政10年，現在年輕人根本不知道自己的祖祖輩輩在幹什麼。」