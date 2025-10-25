　
大陸 大陸焦點 特派現場

不只追求形式上統一　宋濤：讓台灣同胞在內全體中國人過上好日子

▲▼ 台灣光復節、宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸官方今天上午舉行台灣光復紀念日活動，隨後舉行「紀念台灣光復80周年招待會」，宴請兩岸各界嘉賓同胞。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸官方今（25日）在北京舉行「紀念台灣光復80周年會」，隨後大陸國台辦主任宋濤出席位於釣魚台賓館「紀念台灣光復80周年招待會」，並發表談話指出。全國人大常委會於23日審議通過決定，正式將每年10月25日設立為「台灣光復紀念日」，這是「人民的呼聲、國家的意志」。他強調，大陸方面追求不只是「形式上的統一，更是兩岸同胞心靈的契合。」統一後，台灣的經濟發展、能源與基礎設施建設、安全保障及民生福祉都將獲得充分支持與保障，讓台灣同胞在內全體中國人過上更好的日子。

大陸官方選在今天25日舉行「紀念台灣光復80周年大會」，這也是繼十年前舉辦「台灣光復70週年」活動後，再度以高規格形式舉行紀念。大陸主要出席官員有全國政協主席王滬寧；中共中央政治局委員、外交部長王毅；現任中央政治局委員,十三屆全國人大代表,北京市委書記尹力；中共二十屆中央政治局委員，國務院副總理劉國中；現任中共二十屆中央政治局委員，中共中央軍事委員會副主席，中共中央軍事委員會副主席張又俠；大陸人大副委員長李鴻忠；中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊；國台辦主任宋濤，相關人民團體和北京市負責人員，首都各界人士、港澳台同胞、海外僑胞、外國駐華使節代表共500多人出席大會。

台灣方面出席大多是各省台商、台青代表，全國台企聯會長李政宏、臺灣大學哲學系教授苑舉正、前立法委員邱毅等人出席，未見有現任公職人員或退休將領出席。活動流程分兩階段，首先安排4名演講人，身份有台灣青年、大陸政黨代表發言；第二階段是王滬寧發表重要講話。會後在釣魚台賓館舉行「紀念台灣光復80周年招待會」，宴請兩岸各界人士與台灣同胞。

▲▼ 台灣光復節、宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

大陸國台辦主任宋濤表示，近年來，包括全國人大代表、政協委員及多位致力於祖國統一事業的台灣同胞，多次建議設立「台灣光復紀念日」。中共中央高度重視，經習近平總書記親自決策、全國人大常委會依法審議通過，以國家名義確立紀念日，「體現了對歷史的尊重與人民的期待」。

宋濤指出，馬關條約簽訂後，台灣同胞為反抗日本殖民統治進行了可歌可泣的英勇鬥爭，無數仁人志士以鮮血和生命書寫民族氣節；抗戰期間，數萬台灣同胞跨海而來，與大陸同胞並肩作戰，共同迎來抗日戰爭的勝利與台灣光復。

宋濤表示，「我們以國家名義設立台灣光復紀念日，就是要銘記共同的民族歷史記憶，引導兩岸同胞樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀，增強愛國主義精神和民族自豪感，共同捍衛國家主權和領土完整，堅定守護中華民族共同家園，設立台灣80紀念日，是我們維護『一個中國」原則，反對『台獨』分裂和外來干涉的有力行動。」

宋濤嚴詞指出，民進黨當局頑固謀獨挑釁，歪曲抗戰歷史真相，否定抗戰勝利成果，炮製宣揚「台獨」史觀，大搞去中國化。美方近期翻炒「聯大第2758號決議所謂台灣地位問題的謬論」，公然挑戰一個中國原則。

宋濤強調，「設立紀念日，就是要挫敗台獨分裂和外來干涉圖謀，彰顯台灣是中國的一部分，中國對台灣的主權具有無可辯駁的歷史與法律依據。「祖國必須統一，也必然統一，這是時代大勢，任何人任何勢力都阻擋不了。」

宋濤提到，台灣愛國統一力量長期遭受民進黨當局壓制，但仍堅守初心、心繫祖國。設立紀念日，是「對島內愛國人士長期奮鬥的堅定支持與積極回應」。

宋濤再次強調，設立「台灣光復紀念日」，是為了「凝聚起推進祖國完全統一、實現民族偉大復興的磅礴力量」。大陸有充分能力挫敗「台獨」分裂行徑，推動兩岸關係和平發展。「兩岸同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，這事關國家主權和領土完整，事關全體中華兒女的民族感情，容不得半點損害。」

▲▼ 台灣光復節、宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

他表示，愈來愈多的台灣青年投身兩岸交流與民族復興事業，這正說明「歷史正義與民族大義在島內薪火相傳」。宋濤強調，「偉大祖國永遠是台灣同胞的堅強後盾。」

宋濤呼籲，謀「獨」挑釁，注定失敗。和平發展是維護兩岸和平、促進兩岸共同發展，造福兩岸同胞的正確道路。 廣大台灣同胞應與大陸同心同行，堅持一個中國原則與『九二共識』，堅決反對台獨與外來干涉，「把國家和民族的前途命運，牢牢掌握在中國人自己手中」。

宋濤指出，大陸方面深化兩岸交流合作，築牢中華民族共同體，堅定意志，實現兩岸同胞對美好生活的嚮往，「包括台灣同胞在內的全體中國人過上更好的日子，是我們發展兩岸關係的出發點和落腳點。」

宋濤強調，大陸將持續尊重、關愛並造福台灣同胞，完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度與政策，積極回應台灣民眾的需求，為台灣同胞和台灣企業融入新發展格局、實現高品質發展提供更有力的保障。「希望廣大台灣同胞把握時代機遇、突破各種障礙，增強中華民族共同體意識，積極參與兩岸交流合作。」

宋濤指出，「我們追求的統一，不僅是形式上的統一，更是兩岸同胞心靈的契合。統一後，台灣的經濟發展、能源與基礎設施建設、安全保障及民生福祉都將獲得充分支持與保障。」

「兩岸同胞將共享民族榮光，共享和平安寧。」宋濤說，面對百年未有之大變局，大陸有信心底氣應對挑戰，推動中國式現代化，為國家統一與民族復興開創廣闊前景。

10/24 全台詐欺最新數據

王滬寧：未來統一後台灣會有更好發展

王滬寧：未來統一後台灣會有更好發展

今天10月25日是台灣光復80周年紀念日，昨天大陸全國人大宣布設立「10/25台灣光復紀念日」，接著大陸官方今天在北京人民大會堂舉行「紀念台灣光復80周年大會」，邀請各界人士及台灣同胞代表出席。大陸全國政協主席王滬寧稍早發表重要講話，回顧台灣光復的歷史意義，強調要銘記歷史、珍愛和平、推動祖國完全統一。王滬寧提出四點意見，重申大陸將在「一個中國」與「九二共識」基礎上，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，絕不為任何形式的「台獨」留下空間，表示未來統一後，台灣經濟、基礎建設、民生福祉與國際交往都將迎來更好發展。

陸「紀念台灣光復80周年大會」登場　

陸「紀念台灣光復80周年大會」登場　

中共人大設立「台灣光復紀念日」　時力：光復不屬於中共

中共人大設立「台灣光復紀念日」　時力：光復不屬於中共

陸今舉行台灣光復80周年紀念大會

台灣光復紀念日北京宋濤

