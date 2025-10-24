　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

館長變態性侵小學女童！露營「逼戴眼罩」玩遊戲　猥褻硬上還偷拍

▲▼南韓跆拳道。（示意圖／VCG）

▲小學女童報名上跆拳道，卻慘遭館長性侵。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚道一間跆拳道館爆出駭人性侵案件，館長涉嫌長期對多名小學女童學員性騷擾與性侵，還以「黑白遊戲」為由，騙道館內的女學生戴上眼罩實施不當肢體碰觸行為，甚至拍攝影片保存。事件曝光後震驚全國，社會輿論要求徹查體育教育場域內的兒童安全漏洞。

根據南韓電視台JTBC時事節目《事件班長》23日的報導，一名小學二年級女童的家長A某指出，女兒在跆拳道館遭館長性侵。事發前，家長曾收到館方訊息表示，「館長不在，課程難以進行」，但未說明原因。A某之後從其他家長口中得知，館長已因涉嫌性犯罪被警方緊急逮捕。

警方調查發現，該館長至少自兩年前起便持續性侵到館內的多名女童。他常在課程中要求孩子們戴上眼罩，玩所謂的「黑白遊戲」，再將特定女童單獨叫進辦公室，進行猥褻與性侵。A某痛心表示，女兒曾在一年前參加過跆拳道館的兩天一夜營隊，返家後驚恐表示，「不想再去上課」，如今才知道背後原因，令人自責。

另一名就讀小學五年級的女童B某也表示，自己從兩年前起多次遭館長侵犯。家長轉述，館長曾在車上命她進行「劈腿練習」並觸摸身體，甚至戴上眼罩後進一步性侵。女童B某曾以文字訊息向父母求助，寫道，「館長在車上戴眼罩摸我身體」，但當時她並不了解這是性犯罪。

女童B某透露，合宿時館長半夜會潛入帳篷對女學員伸出狼爪。

警方進一步在館長名下4支手機中發現大量非法拍攝的猥褻影片，推測受害者人數可能超過目前掌握的名單，部分甚至已升上中學或高中。

警方表示，因案件涉及未成年兒童，調查正以極度謹慎方式進行，目前已確認部分受害者身份並通知家長。至於館長已於19日遭緊急逮捕並羈押偵辦。警方強調，「由於是兒童性犯罪案件，暫時無法公開細節，後續將持續追查受害範圍與相關證據。」

10/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

館長日韓要聞南韓性侵黑白遊戲眼罩

