「有人七千元跟我租」阿嬤土地險被騙走　地政人員報警阻詐

▲老婦原本準備申請土地謄本，被警方即時勸止。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

一場險象環生的「假承租」戲碼，在地政事務所櫃檯前上演！雲林斗南鎮一名老婦差點被「假租地真詐財」的詐騙手法得逞，所幸地政人員眼尖識破、警方即時介入，成功守住她辛苦一輩子的土地。

日前一名老婦走進斗南地政事務所，拿出一張地號資料欲申請土地謄本。地政人員照例詢問用途，她笑著說：「有個好心人要租我的地啦，一個月要給七千塊！」聽起來是筆划算的交易，但下一句卻讓人心驚！老婦說，對方要她「先把土地謄本跟身分證正本寄去台南，才能簽約」。

地政人員一聽，立刻心中警鈴大作。幾乎不假思索地放下手邊工作，邊安撫老婦、邊暗中通知斗南派出所。沒多久，警員林宗憲趕到現場，一身制服、語氣沉穩，在老婦身旁柔聲開口：「阿嬤，租地不用寄證件啦，這是騙人的。」

▲警方與地政人員耐心向民眾說明詐騙手法，成功守住土地。（圖／記者游瓊華翻攝）

林員耐心解釋，詐騙集團常用「租地種電」「契作收購」「農地轉投資」等話術，誘騙長者交出土地謄本或身分證正本，再拿這些文件去辦貸款或過戶變賣，等被害人發現，往往已經「人地兩失」。聽到這裡，老婦臉色一變，手裡的申請書微微發抖，低聲說：「幸好你們有提醒，不然我這塊地就沒了……」

警方與地政人員再三叮嚀，土地交易必須本人親簽、面交文件，切勿聽信陌生人要求寄送證件正本。老婦頻頻點頭，離開前對地政人員和警員深深一鞠躬，連聲道謝。這場看似平靜的地政所服務窗口，背後其實是一場及時阻詐的攻防戰。

斗南分局事後提醒，近期類似詐騙案例頻傳，詐團鎖定年長地主，以「長期承租」「高價收購」等話術包裝陷阱。警方呼籲，民眾若遇陌生交易邀約，應先冷靜查證，並可撥打165反詐騙專線或110報案求助，別讓一紙謄本換來畢生遺憾。