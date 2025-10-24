韓中教育基金會參訪雲林　盼結合地方創生展現永續契機





▲韓中教育基金會、中華民國中韓文化基金會參訪台灣鯛生態園區。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

韓國韓中教育基金會訪問團、中華民國中韓文化基金會今（24）日參訪雲林縣智慧農業發展成果。縣長張麗善致詞時表示，智慧科技與永續發展是地方創生的關鍵。透過國際合作與科研推動，期望讓雲林成為結合智慧、療癒與文化的示範縣，展現台灣在全球智慧城市與生態療癒領域的軟實力。

參訪團在縣府計畫處安排下，參訪宏昇芽菜公司、台灣鯛生態創意園區，了解雲林縣智慧農業、智慧漁業科技轉型，及農漁業結合地方創生成果。訪問團對於農業智慧轉型與全循環零廢棄具體行動方案，留下深刻印象。

▲中韓文化基金會董事長林秋山回贈禮物感謝縣府精心安排參訪行程。（圖／記者游瓊華翻攝）





縣長張麗善縣長、縣政總顧問張清良於訪問團參訪台灣鯛生態園區時，出席接待。贈送台灣咖啡給中韓文化基金會董事長林秋山、韓中教育基金會理事長、韓國清州大學校長金潤培等參訪團成員，兩人也各回贈禮物，祝福兩國友誼長存，人民平安幸福。



張麗善指出，雲林縣近年積極推展多項智慧應用，包括智慧農業、智慧漁業、智慧畜牧、智慧防災、智慧救護、智慧長照與智慧校園等，全面與科技接軌，開創農業與地方創生的新契機，去年成為亞洲唯一入選ICF國際智慧城市TOP7城市，成果斐然。

雲林在地方創生同樣成果豐碩，其中「宏昇芽菜」獲選為全台十大傑出神農獎之一，更在「創業歸故里」計畫中勇奪亞軍，展現地方農業創新與地方創生成果。台灣鯛生態園區是農漁業結合地方創生典範，不僅將傳統一級養殖漁業，提升為六級發展觀光與休閒產業，更成功結合智慧科技與生物科技，把傳統養殖漁業打造全循環零廢棄利用產業，成為智慧農漁業與永續發展的典範。



張麗善進一步提到，縣府團隊於2023年赴韓國參訪，與忠南大學簽署合作備忘錄，雙方在森林療癒與精準醫學領域的合作。期望於草嶺516公頃孟宗竹林進行實驗，針對肌少症、心血管疾病與失智症等現代人常見病症，開發具療癒效益的「自然處方箋」。進一步透過國際合作，推動「無療而癒的森林」概念，打造雲林成為亞洲森林療癒研究與觀光的重要基地。

▲縣長張麗善致贈台灣咖啡給金潤培理事長等參訪團成員。（圖／記者游瓊華翻攝）