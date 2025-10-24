　
    • 　
>
地方焦點

韓中教育基金會參訪雲林　盼結合地方創生展現永續契機

▲韓中教育基金會、中華民國中韓文化基金會參訪台灣鯛生態園區。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲韓中教育基金會、中華民國中韓文化基金會參訪台灣鯛生態園區。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

韓國韓中教育基金會訪問團、中華民國中韓文化基金會今（24）日參訪雲林縣智慧農業發展成果。縣長張麗善致詞時表示，智慧科技與永續發展是地方創生的關鍵。透過國際合作與科研推動，期望讓雲林成為結合智慧、療癒與文化的示範縣，展現台灣在全球智慧城市與生態療癒領域的軟實力。

參訪團在縣府計畫處安排下，參訪宏昇芽菜公司、台灣鯛生態創意園區，了解雲林縣智慧農業、智慧漁業科技轉型，及農漁業結合地方創生成果。訪問團對於農業智慧轉型與全循環零廢棄具體行動方案，留下深刻印象。

▲韓中教育基金會、中華民國中韓文化基金會參訪台灣鯛生態園區。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中韓文化基金會董事長林秋山回贈禮物感謝縣府精心安排參訪行程。（圖／記者游瓊華翻攝）

 
縣長張麗善縣長、縣政總顧問張清良於訪問團參訪台灣鯛生態園區時，出席接待。贈送台灣咖啡給中韓文化基金會董事長林秋山、韓中教育基金會理事長、韓國清州大學校長金潤培等參訪團成員，兩人也各回贈禮物，祝福兩國友誼長存，人民平安幸福。
 
張麗善指出，雲林縣近年積極推展多項智慧應用，包括智慧農業、智慧漁業、智慧畜牧、智慧防災、智慧救護、智慧長照與智慧校園等，全面與科技接軌，開創農業與地方創生的新契機，去年成為亞洲唯一入選ICF國際智慧城市TOP7城市，成果斐然。

雲林在地方創生同樣成果豐碩，其中「宏昇芽菜」獲選為全台十大傑出神農獎之一，更在「創業歸故里」計畫中勇奪亞軍，展現地方農業創新與地方創生成果。台灣鯛生態園區是農漁業結合地方創生典範，不僅將傳統一級養殖漁業，提升為六級發展觀光與休閒產業，更成功結合智慧科技與生物科技，把傳統養殖漁業打造全循環零廢棄利用產業，成為智慧農漁業與永續發展的典範。
 
張麗善進一步提到，縣府團隊於2023年赴韓國參訪，與忠南大學簽署合作備忘錄，雙方在森林療癒與精準醫學領域的合作。期望於草嶺516公頃孟宗竹林進行實驗，針對肌少症、心血管疾病與失智症等現代人常見病症，開發具療癒效益的「自然處方箋」。進一步透過國際合作，推動「無療而癒的森林」概念，打造雲林成為亞洲森林療癒研究與觀光的重要基地。

▲韓中教育基金會、中華民國中韓文化基金會參訪台灣鯛生態園區。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣長張麗善致贈台灣咖啡給金潤培理事長等參訪團成員。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

雲林防豬瘟！偷餵廚餘3豬場現形　防疫所嚴陣以待

雲林防豬瘟！偷餵廚餘3豬場現形　防疫所嚴陣以待

雲林早在縣長張麗善上任後就全面禁止廚餘養豬，但近三年仍查獲3場偷餵廚餘的黑豬場，其中2場甚至是「累犯」。針對台中傳出疑似非洲豬瘟疫情，縣府啟動最高防線，鎖定120場高風險豬場逐一查驗完畢，並於今（24）日起在台61線麥寮段匝道口設置「防疫消毒關卡」，所有化製車（載送屠體、屍體）入縣前，一律要先消毒、領證，然後才能放行。

立陶宛抗議！控2架俄軍機闖入領空

立陶宛抗議！控2架俄軍機闖入領空

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

六天熱血!114全運會謝幕雲林　11金見證地主榮耀

六天熱血!114全運會謝幕雲林　11金見證地主榮耀

斗六打造「能散步的城市」　兩大路段即將動工

斗六打造「能散步的城市」　兩大路段即將動工

關鍵字：

雲林智慧農業國際張麗善韓國

讀者迴響

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

