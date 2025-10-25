「沒有蔣中正解放軍早渡海佔領」　羅智強：應該謝謝蔣公和國民黨

▲國民黨立委羅智強。（資料照／記者陳家豪攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委羅智強今（25日）在社群平台發文表示，如果沒有蔣中正總統和國民黨光復台灣、保衛台灣、建設台灣，解放軍早就渡海佔領，大家都成了共產黨，他強調，台灣有今天的民主自由、和平繁榮，應該要謝謝蔣公和國民黨。

羅智強在臉書表示，多年前，他曾參加一場「要不要拆蔣公銅像」的研討會，在所有與會者中，自己是唯一的「反方」，而在聽完其他人發言後，他還上台說，「要拆蔣公銅像前，請先向蔣公說三聲謝謝！」。

羅智強認為，應該要謝謝蔣公和國民黨光復台灣、保衛台灣、建設台灣，這三大功勞，不料，全場卻一片靜默，只有一位同學舉手問，「沒有國民黨，就真的守不住台灣嗎？」。

羅智強強調，如果沒有蔣中正總統和國民黨光復台灣、保衛台灣，也不會有這場研討會，解放軍早就渡海佔領，台上台下的大家，都成了共產黨，還有銅像可拆嗎？

此外，羅智強還說，沒有國民黨光復後，對台灣的努力建設，就沒有十大建設、沒有台積電，也不會有今日台灣的繁榮與高科技成就，是不是該說聲「謝謝」？

羅智強接著指出，今天是「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」，不過，民進黨執政後，把這個重要的節日廢了，但就在今年，國民黨與民眾黨的朋友，一起恢復了「台灣光復紀念日」。

羅智強說明，台灣光復節的意義，絕不只是放假一天，而是80年前的這一天，是台灣命運的分水嶺，有了那場光復、有了古寧頭大捷，台灣才有今天的民主自由、和平繁榮。

最後，羅智強再次強調，所以說「3個謝謝」，不只是對歷史的感恩，更是中國國民黨應該找回的「3個自信」，我們不能再忘記，這個百年政黨，不只創建了中華民國，也曾為了國家，拋頭顱、灑熱血，台灣人民不能忘記台灣光復，中國國民黨，更是不該忘記台灣光復。