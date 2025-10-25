高市衛生局出手開罰！64萬粉絲YouTuber「直播見屍」踩紅線





▲高雄市衛生局長黃志中對於兩名網紅直播行為非常震怒。 （圖／地方中心翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

在YouTube擁有超過64萬訂閱的知名網紅「未來男友Liann」，日前與友人「丸子King」前往高雄市美濃區一所廢棄學校拍攝探險直播，沒想到驚見一輛車內有男子陳屍，當場嚇得報警。現在兩人不僅將被警方追究刑責之外，高雄市衛生局也決定下重手。

這起事件發生在17日晚間8點多，兩名網紅進入美濃這所廢棄的舊校區夜遊拍攝時，發現車內傳出異味，上前查看竟見死亡。警方到場後確認47歲廖姓男子已死亡，初步研判死亡時間約一週，現場並無外力介入痕跡。該兩名YouTuber將拍攝過程上傳網路平台，影片內容不僅涉及刑案現場與屍體畫面，未依規範處理畫面、也未附上心理求助資訊，被網路社群揭露。

▲高雄衛生局不忍了！決定下重手開罰兩名YouTuber。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市衛生局在檢視整段影片之後，認為內容已違反《自殺防治法》第16條規定，不得以文字、圖畫、聲音、影像等方式傳播自殺方法。影片中出現自殺現場與具體方式，屬「傳播自殺方法」行為，違反衛福部「媒體報導自殺八不六要」指引，恐導致模仿效應與社會負面影響，因此會對這兩名YouTuber進行裁處。

衛生局呼籲，任何媒體或自媒體創作者皆應遵守自殺防治相關法令及報導原則，避免刊播、轉載或重製涉及自殺現場、工具及具體方式之內容，並應於報導相關事件時同步提供心理求助資訊（如1925生命線、1995張老師、1980勿輕生專線），共同維護社會安全與公共安寧。同時強調，若媒體或平台轉載該影片，應立即刪除相關影像與資訊；有關該平台違法情節，將依《自殺防治法》相關規定辦理，並通報中央主管機關，以防止不當影像持續擴散、降低社會影響。

此外，警方經檢視後也認定，該影片散播後造成社會恐慌與秩序紊亂，疑涉違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，已於今（25）日傳喚直播主到案說明，後續將依法移送橋頭地方法院簡易庭偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995