北台灣濕涼！3地還有大雨　下周四降雨才趨緩

▲東北季風減弱，但水氣仍多，今天大台北、宜蘭、北海岸仍有大雨。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(25日)東北季風減弱，不過水氣多，北海岸、宜蘭、大台北山區仍有大雨，明天東北季風增強，未來一周迎風面地區有雨，北台灣整天濕涼，下周四後降雨才會趨緩。

氣象署預報員曾昭誠表示，今天台灣附近東北季風強度稍微減弱，但水氣偏多，北部、宜蘭、花蓮降雨持續，未來一周仍為東北季風的天氣型態，北部偏涼、南部日夜溫差大，這樣天氣將維持至下周三，下周四、下周五溫度才會回升。

大陸高壓帶來東北風通過台灣附近，今天北部、東半部雲量偏多，中南部雲量偏少，桃園以北、宜蘭、部份花蓮有迎風面降雨，北海岸、宜蘭、大台北山區降雨可達大雨等級，其他地方天氣較好，午後南部、中部山區有零星降雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於未來一周天氣，曾昭誠說明，今天東北季風稍減弱，明天周日大陸高壓逐漸南下，東北風再度增強，迎風面溫度早晚偏涼，東北風預估將維持到下周三，之後東北季風才會慢慢減弱，北部溫度稍稍回升，下周三之後降雨轉偏東半部為主。

明天和下周一兩天降雨趨緩，曾昭誠指出，因東北季風影響，桃園以北、東半部仍有雨，中南部有午後陣雨；下周二、下周三水氣稍增多，桃園以北、東半部降雨持續，宜蘭降雨增強，可到大雨等級，中南部維持午後陣雨；下周四、下周五東北季風減弱，台灣轉為偏東風環境，降雨轉以北海岸、東半部地區為主，北部和西半部降雨就會明顯趨緩。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢部分，曾昭誠表示，今天北部、宜蘭整天溫度約22到25度，整天為偏涼有點濕的天氣，南部、中部、花蓮、台東早晚低溫約23到25度，為偏涼的溫度，不過白天在太陽露臉時可到30度上下，感受上溫暖，南部溫差大。

曾昭誠說，類似溫度將開始維持到下周二、三，下周四後北部、宜蘭受東北季風減弱影響，可短暫回到25度以上，北部比較暖和，中南部沒有太大變化。

此外，雖然東北季風減弱但風浪仍強，今日北海岸、東半部有長浪發生，各沿海浪高約3米到4米；西半部、北海岸、恆春半島、蘭嶼有較強的風力出現。