東北季風發威！4縣市豪大雨特報「雨下整夜」　一路濕到這天

▲這一周台灣持續受到低壓帶及東北季風影響，連日降雨、氣溫下降。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

受東北季風影響，中央氣象署今（24）日晚間發布豪雨特報，北台灣再陷濕涼天氣。氣象署指出，今晚至明（25）日清晨，台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸與宜蘭地區也不排除出現局部大雨，提醒民眾嚴防短延時強降雨、強陣風，山區務必注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區則應慎防積水。

氣象署表示，今（24）日新竹以北及宜蘭整天水氣旺盛，基隆北海岸與雙北山區雨勢明顯，花東與苗栗以南山區也有零星陣雨。新竹以北與宜蘭白天僅22至25度，濕涼有感，南部白天則仍有30度以上高溫，南北溫差大，外出請留意保暖與溫度變化。

氣象署晚間針對4縣市發布豪、大雨特報，東北季風影響，今(24日)晚至明(25)日臺北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

▲氣象署發布豪大雨特報。（圖／氣象署）

明（25）日東北季風略為減弱，但水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區降雨時間長，仍有局部大雨機率；桃竹苗、花東及恆春半島偶有短暫陣雨。氣象署提醒，北部與東北部仍濕涼，氣溫約22至25度，其他地區高溫則落在28至32度之間。

展望後續天氣，氣象署指出，周末起東北季風影響持續至下周三（29日），北部及東北部天氣偏涼、雲多有雨，中南部白天炎熱、早晚涼爽。預估北部與東北部高溫約23至25度，中南部仍有30度以上，周四（30日）起東北季風減弱，氣溫可望回升，天氣逐漸穩定。

▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）