生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北東濕涼！東北季風周日殺到　下周2天「局部低溫見1字頭」

▲▼受颱風外圍環流及東北季風雙重影響下，大台北及宜蘭地區降下驚人雨量，氣溫也明顯下獎。台北街頭行人紛紛穿戴雨具，穿起保暖衣物。（圖／記者湯興漢攝）

▲東北季風明減弱，但水氣仍多，北海岸、大台北和宜蘭降雨仍多。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(25日)東北季風減弱，不過水氣仍多，北海岸、大台北和宜蘭降雨明顯；周日開始下波東北季風增強，水氣少，但要留意降溫，下周一、下周二最涼，竹苗空曠地區低溫有機會下探1字頭。

氣象署預報員張承傳表示，明天東北季風稍減弱，不過水氣仍多，基隆北海岸、大台北、宜蘭降雨明顯，北部、花東、恆春半島有短暫陣雨，南部及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周日開始下波東北季風增強，不過張承傳指出，水氣少，迎風面地區降雨短暫，基隆北海岸、宜蘭和大台北山區有短暫雨，北部、花東、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲，午後南部和中部山區有局部短暫陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼降雨預測。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳表示，該波東北季風將影響至下周三，水氣一天比一天少。下周一桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲，午後山區有零星短暫陣雨；下周二、下周三水氣更少，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

下周四、下周五東北季風減弱，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，張承傳說明，明天東北季風稍減弱，不過氣溫還沒有回升，北部、東北部天氣偏涼，新竹以北溫度約22到25度，「其中下周一、下周二較涼，北部竹苗空曠地區低溫有機會探1字頭，低於20度」，其他地區則是早晚涼，低溫約23到24度，高溫28到32度。

張承傳進一步指出，下周三之前北部、東北部整天偏涼，溫度約22到25度；下周四東北季風減弱，北部高溫將回到27度到29度，白天舒適，中南部氣溫未來一周則是差異不大。

10/23 全台詐欺最新數據

天氣氣象氣象署東北季風氣溫低溫

