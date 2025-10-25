台灣光復80週年　中共官媒刊出「丘逢甲後人」文章

▲甲午戰爭後，在台灣組織義軍的抗日英雄丘逢甲。（圖／翻攝歷史博物館）



台灣光復80週年當日，中共官媒《人民日報》刊出抗日人士丘逢甲、林祖密、李友邦後人的文章，述說先人當年的抗日故事，並強調台灣光復的重要性。

林祖密（林資鏗）是霧峰林家第七代，他的孫子林光輝在文章中提到，1895年《馬關條約》割讓台灣，祖父林祖密隨著曾祖父離開台灣；1898年奉父命返台整理家產。其間，祖父聯絡曾祖父在台灣的上萬名「棟軍」部屬，也策劃、支援各地的武裝抗日活動：如「羅福星事件」「噍吧哖事件」等，日本人曾說：台灣的武裝抗日，無一不與林季商（林祖密）有關。

林光輝在文中指出，從武裝抗日到非武裝抗日，從在台灣抗日到赴大陸抗日，日本殖民統治50年，他們家族也抵抗了整整50年，「霧峰林家幾代人以生命與信念書寫的抗日故事，是先輩用生命寫就的，需要後人繼續傳承。」

林光輝也強調，他們始終堅信有國才有家、愛家先愛國。2007年，他發起成立台灣抗日志士親屬協進會，成員包括30多個抗日家族，就是為了講述台灣同胞抗日事跡，力求還原歷史真相，「只有深入瞭解歷史，人們才會更加愛這塊土地。」

李友邦在日本統治台灣的時期參與反日活動，襲擊派出所，遭警方通緝後逃往廣東，就讀黃埔軍校，加入國民黨，日本投降之後返台，並在吳石匪諜案中被捕，最終遭到槍斃。

李友邦的兒子李力群刊文提到，父親一生戎馬抗日，追求台灣人民脫離日本殖民統治，以光復台灣為要務。很不幸，父親卻在台灣白色恐怖下被無審槍決，含冤而逝，「他是赤誠的愛國志士，豈容青史盡成灰。」

李力群說，台灣民眾也曾奮勇抗日，為民族而戰、為祖國而戰。這段歷史不應被遺忘，這樣的信念不該被磨滅。

丘逢甲在甲午戰爭期間督辦團練抗日，《馬關條約》簽訂後他反對割台，提倡創立台灣民主國，並在成立之後擔任副總統、團練使，統領義勇軍。日軍登陸後，民主國高層陸續逃往大陸，丘逢甲也帶著家眷去了廣東，並寫下了一首詩，「宰相有權能割地，孤臣無力可回天；扁舟去作鴟夷子，回首河山意黯然。」在其過世後才由兒子丘念臺公開。

丘逢甲的侄孫女邱秀芷刊文提到，她出生在中壢，作為丘逢甲的後人，她的大哥英彥也沒能逃過被日本徵軍夫的命運。1942年，大哥被徵調去海南島。臨行前全家拍了合照，之後媽媽常看著那大大的照片垂淚。

邱秀芷說，大哥早先還來過信，但之後音訊全無。1945年8月，突然有一天，在廣播中聽到日本天皇宣佈無條件投降。全中壢的人家都很高興，曾因教中文被日本人抓去關押了一年的父親最開心。

邱秀芷提到，但一年又一年過去，大哥還是沒有任何消息。每每聽說有台灣兵搭船回來，母親都要搭火車去基隆，望著一個個下船的人，一個個去認，卻都認不到。

邱秀芷說，1947年夏天，姐弟幾人在屋內，突然有敲門聲，媽媽跑出去，她也跟著出去，一個又黑又瘦、頭髮亂糟糟的人站在玄關外大哭起來，媽媽也哭起來，大叫「英彥」，她怎麼也無法把這個人與像片中白白淨淨的大哥聯繫在一起。

邱秀芷還說，回來後的大哥，性情古怪。直到多年後，才回憶說，當年在海南島上岸後沒多久便受傷，被日本軍隊丟棄了。一直在海南島各處流浪、打工行乞。日本投降也不知，一直到1947年春天才得知台灣光復，「聽說廣州有送台灣兵回台的船，他一邊行乞，一邊設法由海南島渡海過去，總算找到船回台。這時，他已整整在海南島流浪5年了。」