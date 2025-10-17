　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸書畫展紀念台灣光復80週年　重現「一寸山河一寸血」抗戰記憶

▲▼ 兩岸書畫展 。（圖／記者任以芳攝）

▲紀念台灣光復八十週年兩岸書畫展啟動儀式。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

紀念台灣光復八十週年兩岸書畫展今（17日）在北京舉行，本次展覽以「光耀中華、民族復興」為主題，匯集81位兩岸書畫家作品，以抗戰勝利為主題，進行不同類型藝術創作。其中，「一寸山河一寸血、十萬青年十萬軍」書法作品引起許多人拍照留念，這也是當年抗戰時十分著名口號。

紀念台灣光復八十週年兩岸書畫展出席嘉賓，大陸方面中大陸國台辦副主任趙世通、中國書法家協會名譽主席蘇士樹、中國書畫藝術研究院院長徐里；台灣方面出席有台灣中正文教基金會執行長蔣友松（蔣介石曾孫、蔣經國長孫，蔣孝武長子）、台灣光復紀念協會執行秘書長也是台北黃埔後人羅至善等人出席。

▼ 趙世通（右二）、蔣友松（右一）並列坐。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 兩岸書畫展 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 兩岸書畫展 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中國書法家協會名譽主席蘇士樹。（圖／記者任以芳攝）

蘇士樹首先致辭表示，八十年前台灣重回祖國懷抱，是「中華民族共同的歷史記憶」，更是「全體中華兒女揚眉吐氣的光輝一頁」，具有深遠的歷史與文化意義。

蘇士樹指出，本次展出81位書法家作品，詮釋台灣與大陸之間不可分割的文化血脈。「筆墨雖小，卻能走大道。文藝工作者應以文化人之責任，以藝術之力量推動兩岸關係和平發展。

他呼籲，兩岸書畫界應以此次展覽為契機，進一步加強兩岸文化交流與合作，共同傳承中華優秀傳統文化，「文化的力量不可替代，藝術的作用不容忽視。」

▲▼ 兩岸書畫展 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣光復紀念協會執行秘書長、台北黃埔後人羅至善。（圖／記者任以芳攝）

羅至善出席並致辭，羅至善指出，八十年前隨著日本宣布無條件投降，台灣正式重歸祖國懷抱，結束長達五十年的殖民統治，這不僅是台灣同胞的勝利，更是「整個中華民族反侵略斗爭的光輝篇章」。在台灣光復節即將來臨之際，舉辦此次書畫展，正是要「光耀中華、凝聚復興力量」。

他以「懷抱光耀中華民族復興初心」為主題，強調1945年10月25日台灣正式重歸祖國，1946年設立台灣光復節「本次書畫展以筆墨丹青為媒介，回望台灣光復歷程、傳遞民族情感。身為實實在在的台灣人、堂堂正正的中國人為榮。」羅至善強調。

▲▼兩岸書畫展紀念台灣光復八十週年 。（圖／記者任以芳攝）

▼ 中央航空學校校訓。（圖／記者任以芳攝）

會後，羅至善接受媒體訪問也表示，這次書畫展十分單純，展出內容都是客觀事實，同時體現出當時抗戰實際情況，現場有一幅書法寫「我們的身體飛機和炸彈當與敵人兵艦陣地同歸於盡」，體驗當年中央航校的校訓，與政治毫無無關，體現當時抗戰歷史心境跟精神。

談及是否擔心受到陸委會關切或外界標貼標籤？羅至善相信外界都能客觀理解，「這是一個很單純藝術跟文化書畫展。如果被貼標籤都是意識形態的東西，我無法評論，可能每個人的政治立場不同，會貼不同的標籤。」

▲▼ 兩岸書畫展 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣中正文教基金會執行長蔣友松。（圖／記者任以芳攝）

蔣友松也現身兩岸書畫展，但會後他婉拒台灣媒體採訪。據了解，蔣友松今年5月24日前往北京圓明園出席「5.24愛國報國 不忘初心」- 曾憲梓紀念日愛國主義教育活動。當時，他表示自己參與對抗戰歷史的研究有10年左右，並且強調「這是一段可以原諒，但是不能忘記的歷史。」

現場許多嘉賓與書畫家爭相與蔣友松合影，拍照背景也讓人十分動容，每一幅書法與水墨畫皆以抗戰勝利為主題。其中，「一寸山河一寸血、十萬青年十萬軍」書法作品引起許多人拍照留念。

抗戰時著名口號，「一寸山河一寸血、十萬青年十萬軍！」這句話最早出自吳鐵城在日本發動侵華戰爭初期提出的，淞滬會戰期間傳唱的《淞滬戰歌》歌詞也有出現「一寸血肉一寸山河」。1944年10月21日，蔣中正於知識青年從軍大會上，也曾高喊「一寸山河一寸血、十萬青年十萬軍！」激起許多愛國青年參加青年軍。

▲▼ 兩岸書畫展 。（圖／記者任以芳攝）

▲兩岸書畫展，台灣作家創作大量出現中華民國元素，包括黨徽、青天白日滿地紅國旗。（圖／記者任以芳攝）

台灣畫家吳信和作品《英烈千秋張自忠上將》，用畫筆紀念我國軍張自忠上將，也是抗日戰爭中犧牲的最高職務將領，二戰同盟國戰死的最高軍階將領之一。民國27年的臨沂戰役，張自忠指揮的59軍鏖戰七晝夜，擊潰日軍號稱「鐵軍」的板垣師團，讓日軍聞之喪膽。

民國29年5月，第三十三師果團軍上將總司令張自忠上將，放以精銳之師進犯襄樊，自忠親幸所部迎戰於方家集衝殺十餘次， 不幸身中五彈，壯烈殉職。

▼台灣畫家吳信和作品《英烈千秋張自忠上將》。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 兩岸書畫展 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼兩岸書畫展紀念台灣光復八十週年 。（圖／記者任以芳攝）

▲《抗戰最後勝利》以我國軍大刀隊為形象創作。（圖／記者任以芳攝）

《抗戰最後勝利》以國軍國民革命軍第二十九軍為形象，背後是鮮明青天白日滿地紅的國旗，我國軍手裡緊握「大刀」來自台灣書畫家王愷之手，強調「民族尊嚴不容輕侮，八年抗戰最後勝利。」

中國書畫藝術研究院院長徐里這次以台灣玉山作次主題，主要表達兩岸同胞愛國情懷，「兩岸同胞血濃於水，在80年前共同浴血奮戰，打敗日本帝國主義，取得了全面的抗戰的勝利，光復台灣，玉山是象徵台灣一個非常重要的標的，我也很高興很榮幸那麼以玉山為名，進行創作來紀念這次活動。」

▼ 兩岸書畫展現場花絮，圖一為徐里創作《玉山》  。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 兩岸書畫展 。（圖／記者任以芳攝）
 

▲▼ 兩岸書畫展 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 兩岸書畫展 。（圖／記者任以芳攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／BLACKPINK今晚包機抵高雄！班機時間曝光
快訊／空服員猝逝　長榮航總經理率高階主管鞠躬道歉
LIVE／空姐猝逝　長榮高階主管出面說明
叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」！赴完約…她車上淚崩：太
NONO涉性侵遭判2年6個月　歌后老婆朱海君最新動向曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國整治電動車、鋰電池內捲　學者：很困難

兩岸書畫展紀念台灣光復80週年　重現「一寸山河一寸血」抗戰記憶

深圳14歲少年持刀殺害同窗少女　女孩家長曾好心接送少年一同上下學

王文濤見庫克　當面批美「破壞經貿會談氛圍」

僅上線12hr！短劇《折腰》肉慾戲太多遭官方盯上　網點出失敗原因

貝森特批李成鋼「精神失常」　陸怒嗆：嚴重歪曲事實

遼寧4歲小女孩失聯44小時　無人機尋獲...倒臥草叢人平安

電池可能進水、電路板恐燒壞！　比亞迪大規模召回超過11.5萬輛車

比亞迪召回11萬輛電動車　藏電路板燒蝕、動力電池進水隱患！

涉嫌嚴重違紀違法　陸4將領人大代表資格遭罷...最高官階為上將

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

中國整治電動車、鋰電池內捲　學者：很困難

兩岸書畫展紀念台灣光復80週年　重現「一寸山河一寸血」抗戰記憶

深圳14歲少年持刀殺害同窗少女　女孩家長曾好心接送少年一同上下學

王文濤見庫克　當面批美「破壞經貿會談氛圍」

僅上線12hr！短劇《折腰》肉慾戲太多遭官方盯上　網點出失敗原因

貝森特批李成鋼「精神失常」　陸怒嗆：嚴重歪曲事實

遼寧4歲小女孩失聯44小時　無人機尋獲...倒臥草叢人平安

電池可能進水、電路板恐燒壞！　比亞迪大規模召回超過11.5萬輛車

比亞迪召回11萬輛電動車　藏電路板燒蝕、動力電池進水隱患！

涉嫌嚴重違紀違法　陸4將領人大代表資格遭罷...最高官階為上將

布魯塞爾必訪文化地標＆散步路線！環繞王宮國會歷史建築一日遊

重陽敬老不忘防火！　南消一大結合餐會宣導消防安全

議員要官員爭取輝達落腳台中　經發局曝：已談過但「不能公開」

爵韻共酩｜亞伯樂「伯樂酩曲」巨型雙桶首現臺中　以工藝詮釋樂與酒的完美平衡

獨家／天后2度降臨世運排場驚人！BLACKPINK搭「500萬專機」抵高雄

二年級探花大爆發　謝帕德轟29分6籃板6助攻領火箭熱身賽4連勝

獨家／BLACKPINK今晚包機抵高雄！「天后級排場」班機時間曝光

8月平均薪資4萬8098元！PTT鄉民下跪道歉　狂酸：對不起拉低平均

楊謹華「出差0偽裝」！私下樣貌全被拍 粉絲驚喜偶遇：原來真的是妳

林智勝引退實戰用品拍賣衝破24萬！將助光復與基層棒球發展

【飛來橫禍】壓車過彎摔飛到對向！　騎士「連滾帶爬」撞轎車坐地

大陸熱門新聞

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市

陸休息站驚現「野人小孩」全身赤裸頭髮蓬鬆　官方回應出爐

156.47克拉！　陸培育鑽石打破世界紀錄

16歲女兒腦腫瘤剩1年壽命 媽刷短影音求醫...女兒12天後猝死

中國「好房子」政策助推房市　專家：中古屋自生自滅

短劇《折腰》尺度太大慘遭下架　網點原因

一夜入冬！中國多地將「斷崖式」降溫

回收熱！男子變現2kg金條「淨賺百萬」

清華自研「玉衡」晶片登《自然》 全球首款亞埃米級光譜成像技術問世

NBA中國賽上場10分鐘　籃網宣布裁掉曾凡博

陸「一口價金飾」漲價！多人瘋搶

美拋晶片「五五分」　國台辦：台灣慌慌張張、連滾帶爬

長沙小女孩穿「京劇戲服」驚豔全場

更多熱門

相關新聞

陸委會：勿參加中共「台灣光復80週年大會」

陸委會：勿參加中共「台灣光復80週年大會」

陸委會16日表示，中共在10月25日前後期間，舉辦以消滅我國主權及捏造台灣歸屬於中國的「台灣光復」相關活動，政府已明令禁止中央與地方公職人員參加，並呼籲各級學校教職人員，及各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，以國家利益為先，切勿參加此類由中方主導或呼應中方主張的相關活動。

徐國勇稱沒有「台灣光復節」　國台辦：睜眼說瞎話

徐國勇稱沒有「台灣光復節」　國台辦：睜眼說瞎話

習閱兵未談台灣！　張五岳預測這時將辦大型涉台活動

習閱兵未談台灣！　張五岳預測這時將辦大型涉台活動

普丁劍指日本扭曲二戰歷史

普丁劍指日本扭曲二戰歷史

批賴政府淡化台灣光復意義　陸國台辦怒嗆「民族X類」

批賴政府淡化台灣光復意義　陸國台辦怒嗆「民族X類」

關鍵字：

台灣光復80週年兩岸書畫展

讀者迴響

熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面