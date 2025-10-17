兩岸書畫展紀念台灣光復80週年　重現「一寸山河一寸血」抗戰記憶

▲紀念台灣光復八十週年兩岸書畫展啟動儀式。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

紀念台灣光復八十週年兩岸書畫展今（17日）在北京舉行，本次展覽以「光耀中華、民族復興」為主題，匯集81位兩岸書畫家作品，以抗戰勝利為主題，進行不同類型藝術創作。其中，「一寸山河一寸血、十萬青年十萬軍」書法作品引起許多人拍照留念，這也是當年抗戰時十分著名口號。

紀念台灣光復八十週年兩岸書畫展出席嘉賓，大陸方面中大陸國台辦副主任趙世通、中國書法家協會名譽主席蘇士樹、中國書畫藝術研究院院長徐里；台灣方面出席有台灣中正文教基金會執行長蔣友松（蔣介石曾孫、蔣經國長孫，蔣孝武長子）、台灣光復紀念協會執行秘書長也是台北黃埔後人羅至善等人出席。

▼ 趙世通（右二）、蔣友松（右一）並列坐。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中國書法家協會名譽主席蘇士樹。（圖／記者任以芳攝）

蘇士樹首先致辭表示，八十年前台灣重回祖國懷抱，是「中華民族共同的歷史記憶」，更是「全體中華兒女揚眉吐氣的光輝一頁」，具有深遠的歷史與文化意義。

蘇士樹指出，本次展出81位書法家作品，詮釋台灣與大陸之間不可分割的文化血脈。「筆墨雖小，卻能走大道。文藝工作者應以文化人之責任，以藝術之力量推動兩岸關係和平發展。

他呼籲，兩岸書畫界應以此次展覽為契機，進一步加強兩岸文化交流與合作，共同傳承中華優秀傳統文化，「文化的力量不可替代，藝術的作用不容忽視。」

▲台灣光復紀念協會執行秘書長、台北黃埔後人羅至善。（圖／記者任以芳攝）

羅至善出席並致辭，羅至善指出，八十年前隨著日本宣布無條件投降，台灣正式重歸祖國懷抱，結束長達五十年的殖民統治，這不僅是台灣同胞的勝利，更是「整個中華民族反侵略斗爭的光輝篇章」。在台灣光復節即將來臨之際，舉辦此次書畫展，正是要「光耀中華、凝聚復興力量」。

他以「懷抱光耀中華民族復興初心」為主題，強調1945年10月25日台灣正式重歸祖國，1946年設立台灣光復節「本次書畫展以筆墨丹青為媒介，回望台灣光復歷程、傳遞民族情感。身為實實在在的台灣人、堂堂正正的中國人為榮。」羅至善強調。

▼ 中央航空學校校訓。（圖／記者任以芳攝）

會後，羅至善接受媒體訪問也表示，這次書畫展十分單純，展出內容都是客觀事實，同時體現出當時抗戰實際情況，現場有一幅書法寫「我們的身體飛機和炸彈當與敵人兵艦陣地同歸於盡」，體驗當年中央航校的校訓，與政治毫無無關，體現當時抗戰歷史心境跟精神。

談及是否擔心受到陸委會關切或外界標貼標籤？羅至善相信外界都能客觀理解，「這是一個很單純藝術跟文化書畫展。如果被貼標籤都是意識形態的東西，我無法評論，可能每個人的政治立場不同，會貼不同的標籤。」

▲台灣中正文教基金會執行長蔣友松。（圖／記者任以芳攝）

蔣友松也現身兩岸書畫展，但會後他婉拒台灣媒體採訪。據了解，蔣友松今年5月24日前往北京圓明園出席「5.24愛國報國 不忘初心」- 曾憲梓紀念日愛國主義教育活動。當時，他表示自己參與對抗戰歷史的研究有10年左右，並且強調「這是一段可以原諒，但是不能忘記的歷史。」

現場許多嘉賓與書畫家爭相與蔣友松合影，拍照背景也讓人十分動容，每一幅書法與水墨畫皆以抗戰勝利為主題。其中，「一寸山河一寸血、十萬青年十萬軍」書法作品引起許多人拍照留念。

抗戰時著名口號，「一寸山河一寸血、十萬青年十萬軍！」這句話最早出自吳鐵城在日本發動侵華戰爭初期提出的，淞滬會戰期間傳唱的《淞滬戰歌》歌詞也有出現「一寸血肉一寸山河」。1944年10月21日，蔣中正於知識青年從軍大會上，也曾高喊「一寸山河一寸血、十萬青年十萬軍！」激起許多愛國青年參加青年軍。

▲兩岸書畫展，台灣作家創作大量出現中華民國元素，包括黨徽、青天白日滿地紅國旗。（圖／記者任以芳攝）

台灣畫家吳信和作品《英烈千秋張自忠上將》，用畫筆紀念我國軍張自忠上將，也是抗日戰爭中犧牲的最高職務將領，二戰同盟國戰死的最高軍階將領之一。民國27年的臨沂戰役，張自忠指揮的59軍鏖戰七晝夜，擊潰日軍號稱「鐵軍」的板垣師團，讓日軍聞之喪膽。

民國29年5月，第三十三師果團軍上將總司令張自忠上將，放以精銳之師進犯襄樊，自忠親幸所部迎戰於方家集衝殺十餘次， 不幸身中五彈，壯烈殉職。

▼台灣畫家吳信和作品《英烈千秋張自忠上將》。（圖／記者任以芳攝）

▲《抗戰最後勝利》以我國軍大刀隊為形象創作。（圖／記者任以芳攝）

《抗戰最後勝利》以國軍國民革命軍第二十九軍為形象，背後是鮮明青天白日滿地紅的國旗，我國軍手裡緊握「大刀」來自台灣書畫家王愷之手，強調「民族尊嚴不容輕侮，八年抗戰最後勝利。」

中國書畫藝術研究院院長徐里這次以台灣玉山作次主題，主要表達兩岸同胞愛國情懷，「兩岸同胞血濃於水，在80年前共同浴血奮戰，打敗日本帝國主義，取得了全面的抗戰的勝利，光復台灣，玉山是象徵台灣一個非常重要的標的，我也很高興很榮幸那麼以玉山為名，進行創作來紀念這次活動。」

▼ 兩岸書畫展現場花絮，圖一為徐里創作《玉山》 。（圖／記者任以芳攝）



