大陸 大陸焦點 特派現場

陸將辦「台灣光復80周年大會」　陸委會：禁止公職人員參加

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸將舉辦「紀念台灣光復80周年大會」，國台辦22日表示，將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席。對此，陸委會表示，政府已明令禁止中央與地方公職人員參加中共主導之涉及「台灣光復」活動，各政黨、法人、人民團體或個別人士也勿參加由陸方主導的相關活動。

陸委會提到，今年恰逢二戰結束80週年，也是古寧頭戰役勝利76週年，當年軍民團結一致，成功抵抗共軍，才有今日的自由民主。這段歷史凸顯「反抗侵略者併吞、捍衛民主自由」才是相關紀念活動應有的真正意涵。

陸委會指出，政府已明令禁止中央與地方公職人員參加中共主導之涉及「台灣光復」活動，「本會也再次呼籲我各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，勿參加由陸方主導的相關活動，期盼全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴與臺灣民主自由。」

根據外媒報導，陸方預計在10月25日在北京人民大會堂舉行「紀念台灣光復80周年大會」，並已經向多名台灣人士發出邀請函。此外，近期頻繁赴陸的網紅「館長」陳之漢已表示，他將赴北京參加陸方舉辦的紀念光復大會。

▼「館長」陳之漢。（圖／翻攝自YT／館長惡名昭彰）

▲▼館長聲稱遭到元老級員工背叛。（圖／翻攝自YT／館長惡名昭彰）

