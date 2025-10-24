軍裝復刻中山堂80年前「受降典禮」！　抗戰老兵到場分享戰場經歷

本報訊

台北中山堂光復廳24日舉辦「慶祝抗戰勝利暨台灣自日本殖民光復80周年感恩紀念會」。活動中，除了邀請軍事重演團體重現台灣光復受降典禮之外，曾經參加李友邦將軍「台灣少年團」的曾東昇伯伯，也特別現身參加，並有參與登步島戰役、古寧頭戰役的老兵，分享保衛台灣的故事。

在台灣光復80周年前夕，「全球華人紀念抗日協會」等團體，今天邀請國內軍事重演團體，分別扮演行政長官陳儀等中國代表與日本末任總督安藤利吉等，重現當年陳儀、諫山春樹，以及安藤利吉等人的書面遞交儀式，再由陳儀發表正式廣播，宣布「從中華民國34年10月25日起，台灣及澎湖列島已正式重入中國版圖，所有一切土地、人民、政事皆以置於中華民國政府的主權之下」。

▲老兵曾東昇（左）與劉發貴（右）出席活動。

緊接著，主辦單位邀請曾是「台灣少年團」成員之一的曾東昇伯伯、打過古寧頭戰役的劉發貴、參加過登步島的趙勵卿伯伯分享過去經驗，另外，有一位自行前來的老兵黃良成，也分享在古寧頭戰役中，因失血過多昏迷，差點被活埋的經歷。

此外，主辦單位同時也邀請「女記者作家歡唱團」與「中華民國團結自強協會合唱團」，分別演唱「抗敵歌」、「凱旋歌」等抗戰歌曲，為活動增添珍貴的歷史記憶與精神傳承。

活動中同時邀請多位學者專家進行專題座談，首先由「蔣渭水文化基金會」董事蔣朝根，主講蔣渭水的反殖民意識，與如何推對台灣自治運動；作家丘秀芷從丘逢甲說起，生動有趣的述說1945年前後教育體制的轉變；國防醫學院退休教授何邦立，講述被遺忘的軍醫林可勝將軍（戰後國防醫學院創院院長），率領紅會救護總隊，在戰時救傷的特別貢獻；前駐瑞典大使魯炳炎則是回顧，台灣如何從戰後一片廢墟成為亞洲四小龍的歷程；歷史學者楊維真、李君山則回顧歷抗戰與台灣的歷史。

主辦單位表示，透過「參加受降典禮、打卡歷史場景、了解台灣戰後重建」，相信這場活動不僅是歷史的重現，更是文化記憶的延續，也期盼民眾攜友帶眷，共同回顧那段台灣光復的榮耀時刻，感念先輩的犧牲奉獻，並以此為契機，凝聚社會對歷史的尊重與和平的珍惜。