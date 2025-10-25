　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美學者稱賴清德「魯莽領導人」　藍示警：不希望台灣出現亞洲澤倫斯基

▲▼民進黨於中執會後召開台東、宜蘭、嘉義、台中縣市長提名記者會，由主席賴清德正式提名陳瑩為台東縣長候選人，林國漳為宜蘭縣長候選人，王美惠為嘉義市長候選人，何欣純為台中市長候選人。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

美國《時代雜誌》23日一篇投書，以「魯莽的領導人」（Reckless Leader）稱呼總統賴清德，並提醒美國政府無需為其承擔一場「可能造成災難性」的大國戰爭。國民黨團首席副書記長林沛祥表示，美方學者、智庫、重量級雜誌的發言，絕非無的放矢，必須審慎以對，適時的調整腳步絕對不是示弱，反而是身為一個負責任的領導者該盡的義務，因為引發戰爭的人往往是國家領袖而不是人民，相信國人都不希望看到「今日烏克蘭，明日台灣」慘況，更不希望台灣出現亞洲的澤倫斯基。

林沛祥進一步指出，今日是台灣光復節八十週年，依據史實台灣是由中華民國光復，國民黨團提案修法放假來紀念與慶祝，遺憾是賴政府卻視若無睹，既無慶祝活動，連官方立場宣示都省了，並將抗戰話語權直接送給對岸，該捍衛中華民國時總統何在？民進黨又何在？

林沛祥強調，美方學者指稱賴清德是魯莽領導人，意在提醒當今賴政府，若再一意孤行主張兩國論挑釁對岸，對台灣不利，更不符合美方利益，這是國際現實的情況，然而民進黨政府無法省思及聽取不同聲音，膝蓋式反應就拿「抗中保台」、「中共同路人」二套對國內的攻擊模式，轉成對這外國學者打成親中派、支持馬習會的貼標籤式反擊，正代表戳中民進黨內心不能碰觸的秘密。

林沛祥說，如同先前美國重要智庫蘭德公司（RAND）發布《穩定美中競爭關係》，報告建議美國與中國大陸應釋出無意推翻現狀的訊息，例如美方可重申不支持台灣獨立、不反對和平統一，北京則可澄清，只有出現反分裂法最極端的情況下，動武才會是選項之一。加上川習會即將進行，川普本人也提到台灣問題將會被討論，大國已開始進入深水區下，從國外的智庫、學者的建議中不難發現，台灣若只單押哪一邊，或是過度依賴誰，都將可能因為「國家利益至上」的因素，讓台灣主權被犧牲甚至是走上戰爭一途。

國內戰略學者張競也建議，處理敏感外交事務必須多方溝通，相互了解而非直線貼標籤式的粗魯回應，更不要用側翼點名批判，不但無濟於事，更可能讓事端擴大無法收拾。對外關係不只是對政府關係，對重要國家媒體、智庫、學者都應有溝通管道，化解危機於無形的能力，才是正辦。

最後，林沛祥懇切提醒賴清德，美方學者、智庫、重量級雜誌的發言，絕非無的放矢，必須審慎以對，適時的調整腳步絕對不是示弱，反而是身為一個負責任的領導者該盡的義務，因為引發戰爭的人往往是國家領袖而不是人民，相信國人都不希望看到「今日烏克蘭，明日台灣」慘況，更不希望台灣出現亞洲的澤倫斯基。
 

