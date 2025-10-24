韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」　她看傻了！網推好用：是台灣之光

▲韓國人在超市狂掃牙線。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

許多日韓觀光客來台必買鳳梨酥、牙膏！而一名妹子驚奇表示，目擊韓國遊客掃光牙線棒，爆笑的是，對方發現被看後，竟放回一包笑說「This for you」，突如其來的舉動讓原PO愣住又覺得好笑。文章引發熱議，網友解釋，「超級堅韌耐用，日韓的都只是一條線，用兩下就斷了」、「牙線棒是台灣之光」。

一名女網友在Threads驚呼，日前去逛賣場時，看到一位韓國遊客掃光架上的牙線棒，整個購物籃裝好裝滿。由於牙線棒對台灣人來說不過是再平凡不過的生活小物，這景象令原PO感到十分新奇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

爆笑的是，韓國遊客發現被注目後，放回一包牙線到架上，並轉身向原PO說「This is for you」，突如其來的舉動讓原PO一度嚇到，也禮貌說出韓文向對方道謝，「我該說韓國人真的很大方嗎？」。

文章一出，網友也狂讚，「才看到有韓國網紅拍影片說台灣雙線很好用，建議買回去當伴手禮」、「住日本的我告訴你，台灣牙線細又不易斷，每次回去台灣要掃貨帶的必需品」、「牙線棒真的只服3M的，我之前就想說為何日本不進口，有次去日本忘記帶牙線棒，買了當地的...用到很生氣，3M牙線棒台灣之光」、「真的超級堅韌耐用，日韓的都只是一條線，用兩下就斷了，要送禮物給日本或韓國朋友，我也會買牙線棒」、「住美國我也是回台灣買這款囤起來」

不少人推薦，「除了3M，刷樂也好用，不會斷」、「比起3M台鹽雙線，更得我心」、「線我推刷樂，才是真的滑順又不卡牙」、「個人覺得牙間刷也很好用，也把牙縫清很乾淨」、「我用過家樂福牙線，CP值最高，便宜又好用」。但也有抱怨不好用，「對於牙縫細的人超級不友善，我好幾次卡在牙縫裡拉不出來，弄半天也不會斷，最後拿小剪刀剪斷」。

事實上，日前有網友拍片分享，去日本除了要帶護照、手機與信用卡之外，提醒大家一定要準備牙線，因為當地賣的款式很粗、容易卡在牙齒裡，而台灣的牙線非常細，比較容易清除牙垢與菜渣。