地方 地方焦點

6天熱血！114全運會謝幕雲林　11面金牌見證地主榮耀

記者游瓊華／雲林報導

114全國運動會，歷經六天的熱血廝殺與汗水洗禮，今（23）日下午在雲林表演廳劃下句點。當最後一縷聖火緩緩熄滅，全場響起如潮掌聲，帶著不捨、驕傲與感動，見證這場全台最大體壇盛會的圓滿落幕。縣長張麗善說，「雲林能承辦全運會，是榮譽，更是責任，我們讓選手在最好的環境發揮，也讓全國看到雲林人的真誠與熱情」。

閉幕典禮由雲林縣政府主辦，運動部常務次長洪志昌、屏東縣政府秘書長楊慶哲，以及全國22縣市代表隊齊聚一堂。除了頒發績優單位外，也進行象徵傳承的「聖火交接儀式」，由張麗善將大會會旗親手交給屏東縣代表，宣告116全運會正式由屏東接棒，典禮現場掌聲不斷。

運動部常務次長洪志昌致詞時特別提到，今年賽會共有15項33人次破全國紀錄、56項155人次破大會紀錄，甚至出現田徑100公尺「9.95秒」的驚人成績——雖因風速未列正式紀錄，卻成為雲林田徑場的榮耀時刻。他說，這不只是運動會，更是一場對台灣體育的集體信仰。

雲林縣長張麗善說，今年全運會共有34個運動種類、413項比賽，22縣市、近1萬1千名選手與隊職員參與，動員超過1萬9千人。她笑著說：「雲林不只是辦賽，還創下歷年最佳成績！」地主隊共奪下11金5銀9銅，其中武術、田徑、跆拳、舉重、柔道等項目表現亮眼，「從個位數金牌到11金，這是雲林的飛躍，更是全縣的榮耀。」

運動會不只拼戰績，也展現文化底蘊。賽事期間，縣府在場館周邊舉辦市集與展演，推廣雲林農業、美食與人文風貌。許多外縣市選手笑說，「來比賽也像來旅行！」張麗善說，這正是她想讓大家感受到的「運動＋生活」氛圍。

閉幕儀式最後，燈光漸暗，聖火台上火焰搖曳，隨著倒數聲響起，火光緩緩熄滅，空氣中瀰漫著淡淡的煙與掌聲的回音。張麗善受訪表示，114全運會讓世界看見雲林，也讓雲林邁向世界。未來我們會繼續推動運動、培育人才，讓體育成為雲林的日常。

▲張麗善縣長將大會會旗交接給屏東縣，由屏東縣政府秘書長楊慶哲代表接下，象徵運動精神延續。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

 

全國運動雲林閉幕典禮張麗善熱情

