立陶宛抗議！控2架俄軍機闖入領空　北約颱風戰機緊急升空

▲ 立陶宛指控蘇-30戰鬥機入侵領空。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

立陶宛指控，23日有2架俄羅斯軍機從加里寧格勒地區（Kaliningrad）入侵該國領空約18秒，使得北約戰機緊急升空。立陶宛政府對此強烈抗議，俄國則出面否認。

《路透》報導，立陶宛軍方指出，當地時間23日下午約3時，一架蘇-30戰鬥機（SU-30）與一架伊留申-78加油機（IL-78）疑似執行空中加油訓練任務時，從加里寧格勒地區入侵立陶宛領土約700公尺。

參與北約波羅的海空中巡邏任務（BAP）的西班牙颱風戰機因此緊急升空，在該區域巡邏。北約官員表示，「這再次展現北約隨時準備好應對任何事態發展，且有能力確保聯盟領空安全。」

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）在臉書發文寫道，「這起事件再度表明，俄羅斯的行為就像個恐怖主義國家，無視國際法和鄰國安全」，「立陶宛是安全的，我們將與盟友一起捍衛國家每一寸土地。」

立陶宛外交部已召見俄國駐當地最高外交官，表達嚴正抗議，並通報北約與歐盟盟友。愛沙尼亞、波蘭、拉脫維亞等鄰國官員紛紛聲援。

然而，俄國國防部堅決否認此事，聲稱當天在加里寧格勒訓練的蘇-30戰機並未侵犯他國邊界。