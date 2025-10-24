　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「這輩子就這樣了」破防！客運司機打斷學生鼻樑　2萬交保

▲桃園學生疑似投幣不足惹怒司機，雙方在街頭爆發衝突。（圖／翻攝自Threads）

▲桃園學生疑似投幣不足惹怒司機，雙方在街頭爆發衝突。（圖／翻攝自Threads）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園客運學生專車劉姓司機22日放學時因質疑一名高中生投幣金額不足，而與另名前來聲援的黃姓學生發生衝突，當時黃生下車對劉男說「連錢都不會算，這輩子就這樣了」，直接戳到劉男心坎裡，劉因此暴怒追下車，在街頭揮拳打斷黃生鼻樑，引發社會熱議。案發後桃園客運第一時間將劉男開除，警方後續也依傷害罪移送法辦，今(24日)檢方複訊後諭知劉男2萬元交保。

據了解，當天放學時該校高中生魚貫上車，但劉姓司機懷疑其中一名男學生僅投幣13元，離票價18元尚不足5元，因此態度惡劣碎念「媽的」，要求該生過來補票。但該生表示自己數過2次都是18元，並稱若司機不願相信的話他可以下車，隨後被司機請離公車。

劉姓司機發車後仍不斷對於方才的「疑似逃票事件」碎念，甚至稱「我在做功德，很少跟低能兒講話」，導致同校的另名黃姓學生看不下去，下車時對著劉男說「連錢都不會算，這輩子就這樣了」。未料這短短的一句話竟讓劉男當場破防，惱羞直接從駕駛座暴起，並追下車憤怒揮拳痛毆黃生，將黃生鼻樑打斷、臉上爬滿鮮血才罷手。

離譜暴力情節曝光後，劉姓司機惡劣行為引發輿論撻伐。桃園客運第一時間即召開人評會，將劉姓司機開除，且立即生效。隨後警方也依傷害罪將劉男移送，經桃檢複訊後，稍早諭知2萬元交保。

10/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

被桃園客運司機狂毆！學生請假靜養中

被桃園客運司機狂毆！學生請假靜養中

桃園客運一輛學生專車（22）日下午載運學生時，劉姓司機認為學生逃票提出質疑，未料被另名學生反嗆「你錢都不會數，你這輩子也就這樣了」，劉姓駕駛當場怒吼下車與學生互罵後直接開打，導致高中男生鼻梁噴血；市府教育局與校方今（24）日指出，學生鼻梁受傷，目前不用開刀但須靜養，學校也會持續關懷協助。

「錢都不會算」不算侮辱　律師：玻璃心罷了

「錢都不會算」不算侮辱　律師：玻璃心罷了

被司機打到鼻樑骨裂！姑姑：我家屁孩很勇敢

被司機打到鼻樑骨裂！姑姑：我家屁孩很勇敢

桃客「劉姓司機」曾罵乘客犯賤　法官判無罪

桃客「劉姓司機」曾罵乘客犯賤　法官判無罪

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

