快訊／「這輩子就這樣了」破防！客運司機打斷學生鼻樑　2萬交保

▲桃園學生疑似投幣不足惹怒司機，雙方在街頭爆發衝突。（圖／翻攝自Threads）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園客運學生專車劉姓司機22日放學時因質疑一名高中生投幣金額不足，而與另名前來聲援的黃姓學生發生衝突，當時黃生下車對劉男說「連錢都不會算，這輩子就這樣了」，直接戳到劉男心坎裡，劉因此暴怒追下車，在街頭揮拳打斷黃生鼻樑，引發社會熱議。案發後桃園客運第一時間將劉男開除，警方後續也依傷害罪移送法辦，今(24日)檢方複訊後諭知劉男2萬元交保。

據了解，當天放學時該校高中生魚貫上車，但劉姓司機懷疑其中一名男學生僅投幣13元，離票價18元尚不足5元，因此態度惡劣碎念「媽的」，要求該生過來補票。但該生表示自己數過2次都是18元，並稱若司機不願相信的話他可以下車，隨後被司機請離公車。

劉姓司機發車後仍不斷對於方才的「疑似逃票事件」碎念，甚至稱「我在做功德，很少跟低能兒講話」，導致同校的另名黃姓學生看不下去，下車時對著劉男說「連錢都不會算，這輩子就這樣了」。未料這短短的一句話竟讓劉男當場破防，惱羞直接從駕駛座暴起，並追下車憤怒揮拳痛毆黃生，將黃生鼻樑打斷、臉上爬滿鮮血才罷手。

離譜暴力情節曝光後，劉姓司機惡劣行為引發輿論撻伐。桃園客運第一時間即召開人評會，將劉姓司機開除，且立即生效。隨後警方也依傷害罪將劉男移送，經桃檢複訊後，稍早諭知2萬元交保。