黃瓊慧看脆嗆市長「大翻車」　稱力道不變：交通部也請別用簡體字

▲民進黨桃園市議員黃瓊慧。（圖／翻攝黃瓊慧 桃園觀察日記）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨桃園市議員黃瓊慧16日透過threads發現，市區有路段施工時使用簡體字標記，立刻發文痛罵市長張善政。經市府澄清該路段為交通部負責後，黃瓊慧則說，「監督力道不變，交通部也請別用簡體字，傻眼」。

黃瓊慧16日透過threads發現簡體字問題後，立刻發文痛罵「桃園市府不僅燈會愛用簡體字及『攝像頭』這種用語，連日常的銑鋪工程也要用簡體字！市長哪國人（生氣表情符號）公家機關單位公告字體請別用簡體字可以嗎」。

此外，黃瓊慧也透過限時動態說，「（用簡體字）不正常」、「桃園市政府又出包」、「桃園老愛出這種包」等3則限時動態，文中不時附上生氣、翻白眼的表情符號。

▲▼黃瓊慧發1篇文加上3篇限時動態監督市府，沒想到竟翻車。（圖／翻攝黃瓊慧 桃園觀察日記）



桃園市新聞處長羅楚東澄清，該路段是省道範圍，由交通部公路總局中壢工務段執行及負責，目前已請中央單位修正，並感嘆黃瓊慧沒查證就見獵心喜嗆「市長哪國人」，目前的情況是否該問「交通部長哪國人」或是「行政院長哪國人」。

羅楚東表示，不懂進行這種政治操作有何意義，與其整天質疑同胞是哪國人，不如先弄清楚道路權責歸屬，別把議員當側翼做，這不是長久之計。

被桃市府打臉後，黃瓊慧未進行道歉，而是在原來的內容加上，「經詢問是中壢工務段管養的道路！監督力道不變，交通部也請別用簡體字（生氣表情符號）傻眼」，同時將嗆「市長哪國人」等話移除。

▼黃瓊慧事後編輯貼文，語氣緩和許多。（圖／翻攝黃瓊慧 桃園觀察日記）

