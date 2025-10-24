　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

苗博雅YT抖內曾單月破百萬　許甫提醒：小心人前牽手背後下毒

▲▼ 柯文哲涉收受政治獻金案開庭,許甫。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者黃哲民攝）

記者陳家祥／台北報導

YouTube抖內是否屬於政治獻金？目前尚無明確法律規範，這也成為民眾黨前主席柯文哲的京華城案攻防角度之一。民眾黨秘書長許甫今（24日）表示，苗議員魅力非凡，個人收受抖內曾單月破百萬，民眾之聲不僅難以望其項背，更不曾如苗議員自行將錢全數私用。他說，自己已多次遭遇黨檢媒聯手抹黑，更何況是長期收大筆抖內全數私用的苗議員？提醒苗千萬要小心，人前手牽手人後下毒手，傳言不會空穴來風。

台北地方法院昨續審京華城案，傳喚年代集團創辦人邱復生作證外，原本還傳喚民眾黨副秘書長許甫，但民眾黨前主席柯文哲突捨棄傳喚，北檢將另分他字案，調查 YouTube 頻道「民眾之聲」331萬元抖內收益流入木可公司是否涉及不法。

許甫昨點名北市議員苗博雅，持續在Youtube收抖內，是否有綠營人士放風向要檢方查苗博雅？苗則回應，她在財務的公開透明部分是做得最徹底的，是全國第一個把競選補助款流向全部上網公開的人。至於YouTube抖內的部分，她說，在財產申報上也都主動公開，任何人都可以查閱。

對此，許甫今（24日）表示，昨日公開發言，完全是出自於善意的提醒。畢竟當《自由時報》昨日突然抄襲先前的舊報導，幾乎原文照登，如同餿水回收。在近期時機點，恐怕是項莊舞劍意在沛公，針對的是目前正企圖以民進黨忠實夥伴之姿，代表民進黨參選台北市長的苗議員。

許甫說，苗議員指稱抖內目前沒有法律規定，「我是非常認同的」，當法規跟不上新興時代的政治宣傳時，主管機關應該以更開放、務實的態度去看待，建立明確的規範指引，以免讓像苗議員這樣的公職人員，在開直播收受抖內時，會陷入晦暗不明的陷阱疑慮中。

許甫提到，苗議員稱自己公開透明，並認定抖內不等於政治獻金，將抖內用於非政治的私人用途。問題在於如果苗議員遭遇如民眾之聲一般，遭黨檢媒逕自獨斷認定「抖內就是政治獻金」，苗議員恐陷入抖內不進政治獻金專戶，自證己罪、百口莫辯的困境。

許甫說，苗議員個人收受抖內曾單月就破百萬獲政治類排行冠軍，魅力非凡可見一般；而民眾之聲不僅數字難以望其項背，更不曾如苗議員自行將錢全數私用。

「遺憾的是，不僅我個人以及民眾黨已多次遭遇黨檢媒聯手抹黑，更何況是長期收大筆抖內全數私用的苗議員。」許甫說，善意提醒苗議員千萬要小心，人前手牽手人後下毒手，傳言不會空穴來風。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台東帥警「勤務間練健身」遭法辦調綠島！　秀8塊肌猛照控霸凌
快訊／謝龍介注意！　陳以信宣布角逐台南市長
快訊／高雄宣布　全面禁止廚餘養豬
快訊／「這輩子就這樣了」破防！客運司機打斷學生鼻樑　2萬交保
出國玩突中風！29歲正妹醒來「變泰國腔」　罕病真相曝
噴錯就沒效果！「下雨天1神物」不怕鞋濕　正確用法曝光
KTV性侵女同學狂炫耀！17歲男小三通落跑　病母要賠百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

苗博雅YT抖內曾單月破百萬　許甫提醒：小心人前牽手背後下毒

快訊／謝龍介注意！陳以信宣布角逐台南市長　喊話要「君子對決」

撤離資訊未公開引發傷亡？　內政部：9月21日即對外發布

張榮恭、蕭旭岑出任副主席　前藍委曝艱難挑戰：理想能否呼應民心

有志一同！力挺柯志恩參選市長　洪孟楷：她是能讓高雄變更好的人

又漂來！7年178例岸邊豬屍　管碧玲曝海巡SOP：假設每隻都是非洲豬瘟

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　外交部：維持台海現狀是台灣一貫立場

轟卓榮泰要人民減少廚餘　國民黨：非洲豬瘟來襲卻在說教

藍委喊話非洲豬瘟防疫宣導很重要　陳駿季無奈：3千多萬被刪2千萬

賴清德曝昔多縣市不贊成禁廚餘養豬　她轟：防疫大漏洞就在總統府

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

苗博雅YT抖內曾單月破百萬　許甫提醒：小心人前牽手背後下毒

快訊／謝龍介注意！陳以信宣布角逐台南市長　喊話要「君子對決」

撤離資訊未公開引發傷亡？　內政部：9月21日即對外發布

張榮恭、蕭旭岑出任副主席　前藍委曝艱難挑戰：理想能否呼應民心

有志一同！力挺柯志恩參選市長　洪孟楷：她是能讓高雄變更好的人

又漂來！7年178例岸邊豬屍　管碧玲曝海巡SOP：假設每隻都是非洲豬瘟

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　外交部：維持台海現狀是台灣一貫立場

轟卓榮泰要人民減少廚餘　國民黨：非洲豬瘟來襲卻在說教

藍委喊話非洲豬瘟防疫宣導很重要　陳駿季無奈：3千多萬被刪2千萬

賴清德曝昔多縣市不贊成禁廚餘養豬　她轟：防疫大漏洞就在總統府

中共四中公報「首現6關鍵詞」　2035年人均GDP、航天強國實現登月

從透天搬進華廈！　台東小宅交易占比增16.7%居冠

「賣家幫」3月吸金3億！詐團黑吃黑被踢出群組　夫妻遭判刑

高雄廢校探險驚見男屍「死亡逾1周」　64萬YouTuber嚇壞急報案

貨櫃船公司減班足夠穩住運價　SCFI今日上漲7.11%

苗博雅YT抖內曾單月破百萬　許甫提醒：小心人前牽手背後下毒

修杰楷閃兵「會不會被關？」　律師曝下場：2至4個月不等徒刑

大谷翔平愛妻欽點「出場曲」　加拿大歌手心情複雜：想幫藍鳥加油

台東帥警「勤務間練健身」遭法辦調綠島　秀8塊肌猛照控長官霸凌

快訊／台中凌晨命案！移工宿舍打死同鄉落跑　醫院前被逮

【喝茫暴走哥】一拳砸爛超商冰櫃玻璃！ 店員崩潰：根本攔不住

政治熱門新聞

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

普發現金11／5預登記　採身分證尾數分流

快訊／鄭麗文公布第二波人事！蕭旭岑任副主席　吳宗憲接文傳會

認明「10000.gov.tw」網站！　國人領1萬選「登記入帳」快速又方便

卓榮泰喊話國人：食物吃光不要留廚餘

不只痛毆學生！桃園客運司機「車上飆罵畫面」曝　他轟：司機問題較大

旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板

挨批閣揆任內不禁廚餘餵豬釀錯　賴清德：貿然禁用會讓病毒流竄

藍白合隱憂？鄭麗文盼「以中國人自豪」　黃暐瀚：60.9％小草不認同

明年4月新生兒也可領1萬！　財政部：領取時間延長到5月22日

普發現金11月上路！　卓榮泰喊話全民：防堵詐騙

全力圍堵非洲豬瘟　賴清德：15天內無其他地方爆發可稍微放心

賴清德曝昔多縣市不贊成禁廚餘養豬　她轟：防疫大漏洞就在總統府

更多熱門

相關新聞

挪用100萬投資媒體？　柯文哲還原真相轟：起訴書是假、栽贓是真

挪用100萬投資媒體？　柯文哲還原真相轟：起訴書是假、栽贓是真

台北地院審理前民眾黨主席柯文哲等人所涉政治獻金公益侵占案，今（23日）傳喚媒體大亨邱復生作證，邱強調收柯100萬元委託「企劃」媒體影音平台、不是「投資」。對此，柯文哲發文表示，檢察官在起訴之前只要稍加查詢，就可以知道答案了，但他們卻把合理合法的支用，惡意曲解成爲了個人獲利的投資，今日法庭上證明了，過去這些報導與檢察官的起訴書是假的，濫訴栽贓卻是真的，台灣還要繼續無謂的虛耗下去嗎？一想到這裡，自己的難過遠遠大於氣憤。

柯文哲政治獻金案開庭　許甫：民進黨有人忌妒苗博雅

柯文哲政治獻金案開庭　許甫：民進黨有人忌妒苗博雅

美女發言人吳怡萱要生了！　柯文哲親錄祝福影片笑稱：盡快回崗位

美女發言人吳怡萱要生了！　柯文哲親錄祝福影片笑稱：盡快回崗位

七夕最想跟另一半說什麼？　黃國昌：我跟我寶貝天天都是情人節

七夕最想跟另一半說什麼？　黃國昌：我跟我寶貝天天都是情人節

黃國昌嗆女記者白癡問題！副秘書長12字選邊站

黃國昌嗆女記者白癡問題！副秘書長12字選邊站

關鍵字：

許甫

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

賭博案又多1人！NBA急發聲明

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面