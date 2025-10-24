苗博雅YT抖內曾單月破百萬　許甫提醒：小心人前牽手背後下毒

▲民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者黃哲民攝）



記者陳家祥／台北報導

YouTube抖內是否屬於政治獻金？目前尚無明確法律規範，這也成為民眾黨前主席柯文哲的京華城案攻防角度之一。民眾黨秘書長許甫今（24日）表示，苗議員魅力非凡，個人收受抖內曾單月破百萬，民眾之聲不僅難以望其項背，更不曾如苗議員自行將錢全數私用。他說，自己已多次遭遇黨檢媒聯手抹黑，更何況是長期收大筆抖內全數私用的苗議員？提醒苗千萬要小心，人前手牽手人後下毒手，傳言不會空穴來風。

台北地方法院昨續審京華城案，傳喚年代集團創辦人邱復生作證外，原本還傳喚民眾黨副秘書長許甫，但民眾黨前主席柯文哲突捨棄傳喚，北檢將另分他字案，調查 YouTube 頻道「民眾之聲」331萬元抖內收益流入木可公司是否涉及不法。

許甫昨點名北市議員苗博雅，持續在Youtube收抖內，是否有綠營人士放風向要檢方查苗博雅？苗則回應，她在財務的公開透明部分是做得最徹底的，是全國第一個把競選補助款流向全部上網公開的人。至於YouTube抖內的部分，她說，在財產申報上也都主動公開，任何人都可以查閱。

對此，許甫今（24日）表示，昨日公開發言，完全是出自於善意的提醒。畢竟當《自由時報》昨日突然抄襲先前的舊報導，幾乎原文照登，如同餿水回收。在近期時機點，恐怕是項莊舞劍意在沛公，針對的是目前正企圖以民進黨忠實夥伴之姿，代表民進黨參選台北市長的苗議員。

許甫說，苗議員指稱抖內目前沒有法律規定，「我是非常認同的」，當法規跟不上新興時代的政治宣傳時，主管機關應該以更開放、務實的態度去看待，建立明確的規範指引，以免讓像苗議員這樣的公職人員，在開直播收受抖內時，會陷入晦暗不明的陷阱疑慮中。

許甫提到，苗議員稱自己公開透明，並認定抖內不等於政治獻金，將抖內用於非政治的私人用途。問題在於如果苗議員遭遇如民眾之聲一般，遭黨檢媒逕自獨斷認定「抖內就是政治獻金」，苗議員恐陷入抖內不進政治獻金專戶，自證己罪、百口莫辯的困境。

許甫說，苗議員個人收受抖內曾單月就破百萬獲政治類排行冠軍，魅力非凡可見一般；而民眾之聲不僅數字難以望其項背，更不曾如苗議員自行將錢全數私用。

「遺憾的是，不僅我個人以及民眾黨已多次遭遇黨檢媒聯手抹黑，更何況是長期收大筆抖內全數私用的苗議員。」許甫說，善意提醒苗議員千萬要小心，人前手牽手人後下毒手，傳言不會空穴來風。